Yuvacık’taki güneş santralleri 63 milyon TL’lik tasarruf sağlayacak

KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmit Su A.Ş. tarafından işletilen Yuvacık’taki İçme Suyu Arıtma Tesisinde bulunan 1 megawatt gücündeki güneş enerji santraline ilave olarak, tesis bina çatıları üzerine aynı kapasitede yeni bir güneş enerji santrali daha yapıldı. Arıtma tesisi, toplam 2 megawatt gücüne ulaşan güneş enerji santralleri ile enerji ihtiyacının yüzde 22 fazlasını güneşten elde ederek, tükettiğinden fazlasını güneşten üreten bir tesis haline geldi.

25 yılda 77 milyon TL’lik gelir

Toplamda 14,2 milyon TL’ye mal olan ve bin 50 hanenin bir yıllık elektrik tüketimine eşdeğer üretim yapan santrallerin, 25 yıllık ekonomik ömrü neticesinde, bugünkü fiyatlarla 77 milyon TL gelir getirmesi planlanıyor. Böylelikle güncel fiyatlarla 63 milyon TL’lik bir tasarruf sağlanacak.

Ayrıca tesis girişinde bulunan 2 bin 300 kilowatt kapasiteli hidroelektrik santralde yıllık ortalama 9 milyon 50 bin kilowatt elektrik üretilerek, yaklaşık 3 bin 200 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına karşılık gelen üretim yapılıyor. Kocaeli'de yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan toplam tesis kapasitesi yaklaşık 29 bin hanenin bir yıllık ihtiyacına karşılık gelen 28,6 megawatt olup, bu tesislerden yılda ortalama 54,5 Milyon TL gelir elde ediliyor.