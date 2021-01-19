Yüz yüze eğitim öncesi sınıflarda acilen mekanik havalandırma sağlanmalı

ANTALYA-DÜNYA

Eğitim-öğretimde ikinci ders yılında yüz yüze eğitime başlaması düşünülürken okul ve sınıflarda acilen mekanik havalandırma sistemlerinin uygulanması isteniyor. Çocukların, henüz gelişimlerini tamamlayamadıkları için uygun olmayan iç ortam şartlarından yetişkinlere nazaran daha fazla etkilendiğine dikkat çeken Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Atmaca, şunları kaydetti. “Okullar çocuklarımızın kapalı hacimlerde kalabalık halde uzun süreli bulunmaları sebebiyle iç hava kalitesinin sağlanması hususunda öncelikli alan olmalıdır. Kapalı bir ortamın kirleticilerden arındırılması ve iç hava kalitesinin temin edilmesinde 3 ana önlem vardır. Bunlardan ilki kirletici kaynağın ortama alınmamasıdır. İkincisi kirletici kaynak ortamda ise kirletici kaynaktan ortama yayılmamalıdır.

Eğer bu 2 tedbire rağmen iç hava kalitesi temin edilememiş ise son önlem filtrasyon ve havalandırmadır.’’

Sınıflara yapılacak kanallı mekanik havalandırma sistemleri ile taze havanın içeriye verilmesi, sınıftaki kirli havanın da dışarıya atılması, sınıf ortamlarında virüs dahil her türlü kirleticinin seyreltilmesinde faydalı olacağına dikkat çeken Atmaca, ’’Bu mekanik havalandırmanın çağımızın gereksinimlerine uygun olarak ısı geri kazanımlı şekilde yapılması da mümkündür. Böylece havalandırma yapılırken hem çocuklarımızın ısıl konforu korunacak hem de enerji verimliliği sağlanmış olacaktır’’ dedi. Prof. Dr. Atmaca, valilikler öncülüğünde, belediyelerin katkıları ve ilgili meslek kuruluşlarının destekleri ile sınıfl arın acilen mekanik havalandırma sistemlerinin projelendirilmesini ve uygulamaya konulmasını istedi.