Zade Vital’in hedefi çörek otu yağını, Dünya bağışıklık ürünleri ligine taşımak 

Burcu SUNA



KONYA - Bu yıl ikinci kez “Çörek Otu Günü”nü kutlayarak çörek otu yağının bağışıklık pazarında varlık göstermesi ve uygun çörek otu yağı konusunda farkındalığın artırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlıklı yaşam markası Zade Vital, çiftçilerle el ele vererek Anadolu’nun bu kutsal tohumunu dünyaya ulaştırıyor. Çörek otunun gelecek kuşaklara aktarılarak sürdürülebilir olmasını ve çörek otu yağını dünyanın önde gelen bağışıklık ürünü sıralamasına sokmayı hedefliyor.



Geleneksel bitkisel yaklaşım modelini modernize ederek sağlıklı yaşama değer katmaya odaklanan Zade Vital, bilimin ışığında Ar-Ge’deki gücüyle Türk tohumlarını katma değerli ürünlere dönüştürmeye ve 20’den fazla ülkeye ihraç etmeye devam ediyor. Kadim bitki çörek otunun bilinirliğinin artırılması, doğru ve kaliteli çörek otu yağı bilincinin oluşturulması için çalışan, ABD Şikago merkezli Zade Global Inc şirketi ile global çapta bir yatırım yapan Zade Vital, ülkemizi ve dünyayı Ata tohumlarımızın şifasıyla buluşturmayı sürdürüyor.





2021 yılında Türkiye takviye edici gıda pazarında, ‘Zade Vital Çörek Otu’ Yağı ile, kutu bazında yüzde 33,2 büyüme kaydeden Zade Vital, 2022 yılında ise yüzde 40 büyüme elde etmeyi hedefliyor. İhracat oranını 2022 yılında yedi kat artıran Zade Vital, 2022 yılında ürün ruhsat aşaması devam eden Umman, Katar, Yemen, Mauritius, Irak, Kenya ve Filistin pazarlarına da çörek otu yağını göndermeyi hedefliyor.

2030 yılı hedefi ise; çörek otu yağını dünyanın önde gelen bağışıklık ürünü sıralamasına taşımak ve çörek otu yağı ile birlikte bugüne kadar ihraç edilmiş 45 farklı bitkiyi, 200’e çıkartarak tüm dünyaya göndermek.

“Türkiye çörek otunun merkezi”



Zade Vital Genel Müdürü Dr. Çağlan Kuruner ,“Bu yıl ikinci kez kutladığımız 8 Eylül Çörek Otu Günü’nde söylemimizi “yaşam ve denge çörek otunda” olarak belirledik. Zira yapılan farmakolojik araştırmalara göre; çörek otu, içerdiği bileşenlerden en önemlisi Timokinon sayesinde bağışıklık sistemini dengeliyor. Çörek otu yetiştiriciliği için oldukça elverişli olan topraklarımızda, ata tohumlarımızı koruyup geliştirerek Türkiye’yi çörek otunun merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Zade Vital olarak, ülkemizin sahip olduğu ekolojik zenginliği ekonomik zenginliğe dönüştürme hedefine katkıda bulunmaktan dolayı gurur duyuyor; Çörek otu ile Türkiye’nin küresel pazarlarda söz sahibi olması için biz de çalışmaya devam ediyoruz.”