ZAFER, 4 kente verdiği destekle yılın kalkınma ajansı oldu

Rıdvan CEBECİOĞLU

KÜTAHYA - Ardahan’da düzenlenen törende ZAFER’in ödülünü Ajans Genel Sekreteri Veli Oğuz aldı. 2010 yılında kurulan ZAFER’in faaliyet gösterdiği kentlerde birçok alanın geliştirilmesinde rol üstlendiğini söyleyen Oğuz, “Ajansımız, verdiği hizmetle bölgesel kalkınmada önemli başarılara imza attı. Yürütülen projeler ile uluslararası birçok fonun bölgeye kazandırılmasını sağlayan ZAFER, yerli ve yabancı yatırımcılara da ücretsiz danışmanlık yapıyor” dedi.

Oğuz, “Yılın Kalkınma Ajansı’ ödülüne layık görülmenin mutluluğu ve gururu içindeyiz. Çalışmalarımızın temelinde öğrenen ve öğreten kurum olmak, yenilikçilik ve yüksek sorumluluk bilinci ile sahiplenmenin çok büyük rolü var. Bu ödülün sahibi tüm paydaşlarımız” ifadelerini kullandı.

Danışmanlık yaptığı firmalar 10 yılda 10 bin istihdam yarattı



Sundukları danışmanlık hizmetiyle yerli ve yabancı yatırımcılara illerin yatırım ortamını pazarlamacı mantığıyla tanıttıklarını ve yatırım yapmaları için gerekli bilgiyi verdiklerini aktaran Oğuz, “Yatırımcılara destek vererek illerimize yatırım yapmalarını sağlıyoruz. Bu bağlamda yapılan yatırımlarda istihdam rakamları çok değerli ve yüksek. 10 yılda 11 bin 420 firmaya danışmanlık yapıldı ve 10 bin kişinin istihdamı sağlandı” açıklamasını yaptı.

“Ulusal ve uluslararası kaynakları bölgeye getirdik”



Uluslararası fonları da bölgeye kazandırmaya devam ettiklerini söyleyen Genel Sekreter Oğuz, Zafer- İn projesi kapsamında 4 milyon Euro, Rekabetçi Sektörler projesi başlığı altında Uşak’ta 5,2 milyon Euro, Kütahya’da 3,9 milyon Euro, UFUK 2020 ile ise 4 milyon 100 bin Euro’luk desteğin aktarıldığını belirtti. ZAFER’in Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından koordine edilen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nda (SOGEP) 2019 ve 2020 yıllarında birinci olduğunu da hatırlatan Oğuz, “İki yılda sunduğumuz 24 projeden 22’si başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı ve en iyi ajans olduk. Bu sayede bölgemize toplam yatırım bütçesi 35 milyon TL olan 27 milyon TL’lik bir kaynak kazandırmamıza vesile oldu” ifadelerini kullandı.

“Kütahya ve Afyon’u Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil ettik”



Veli Oğuz, dünyada 246 şehrin yer aldığı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Kütahya ve Afyonkarahisar’ı kattıklarını ifade etti. Dünyaya iyi ve donanımlı bir gelecek bırakmak amacıyla 34 ilçede Kendin Yap atölyeleri kurduklarını belirten Oğuz, mesleki ve teknik eğitimde başarılı olan 27 projeye 11 milyon TL, turizmde ise 15 projeye 19 milyon TL kaynak aktaracaklarını kaydetti.