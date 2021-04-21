Zafer Havalimanı’nda seferler yeniden başlıyor

KÜTAHYA - Kütahya sınırları içinde yer almasına rağmen bölgesel havalimanı olarak faaliyet gösteren Zafer Havalimanı’nda seferler, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ile Afyonkarahisar Ticaret Odası’nın (ATSO), Türk Hava Yolları (THY) ile imzaladığı iş birliği protokolünün ardından bir yıl sonra yeniden başlıyor. Pandemi sebebiyle son uçuşun 23 Mart 2020’de yapılan Türkiye’nin ilk bölgesel havalimanı Zafer’de uçuşların yeniden başlaması, bölge sanayicisi ve halkı tarafından sevinçle karşılandı.

THY ile yapılan imza töreninde konuşan KUTSO Başkanı İsmet Özotraç, iş birliği protokolü kapsamında, Kütahya Altıntaş’ta bulunan Zafer Havalimanı’ndan İstanbul’a haftada karşılıklı dört uçuş yapılması planlandığını belirtti. Özotraç, Zafer Havalimanı’nın yatırımlar için tahsisleri devam eden Kütahya Altıntaş Zafer OSB açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Havalimanında seferlerin yeniden başlamasının Kütahya’nın ve bölgenin, sosyal ve ekonomik gelişmesinde mühim bir katkı sunacağına değinen Özotraç, paydaşlarla iş birliğine devam edeceklerini söyledi.



Uçuşlar 29 Aralık’a kadar sürecek



ATSO Başkanı Hüsnü Serteser de, havalimanının yeniden aktif bir şekilde hizmet vermesine katkıda bulunanlara teşekkür etti. Serteser, “Bildiğiniz gibi 2020’nin Haziran ayında ülke genelinde seferler tekrar başlamasına rağmen Zafer’den uçuşlar başlamamıştı. Bu protokolle 5 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Kütahya’dan İstanbul uçuşları başlamış olacak. Uçuşlar, haftada 4 gün yapılacak” diye konuştu. Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak için önem taşıyan Zafer Havalimanı’nın etkinliğinin artırılması ve iş dünyası temsilcilerine kolaylık sağlanması amacıyla yapılan iş birliği çerçevesinde, Kütahya-İstanbul THY iç hat bağlantı uçuşları 29 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek.