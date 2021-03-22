Zafer Kalkınma Ajansı turizme, 25 milyon liralık mali destek veriyor

KÜTAHYA - ZAFER, 2021 yılında paydaşlarına sunacağı toplam bütçesi 27,8 milyon TL olan üç yeni destek programını video konferans yöntemiyle düzenlediği toplantıda tanıttı. Destek programında en yüksek bütçenin 25 milyon lira ile turizm odaklı projelere ayrıldığı açıklandı. ZAFER, 2021 yılı Destek Programları kapsamında Turizm Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı (TAİDEP), Teknik Destek Programı (TD) ve Fizibilite Desteği Programı (FZD) olmak üzere toplam bütçesi 27,8 milyon TL olan üç programa destek verecek.



Tanıtım toplantısıyla paydaşlarına çağrıda bulunan ZAFER, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerini kapsayan TR33 Bölgesi’nde turizm altyapısının iyileştirilmesi ve katma değerin artırılması amacıyla çıktığı TAİDEP ile bölgeye 25 milyon TL kaynak aktaracak. Ayrıca, bölgedeki yerel aktörlerin eğitim ve danışmanlık desteği sağlanması için faaliyet başına 25 bin TL ila 90 bin TL arasında bütçe ayıran ZAFER, TD kapsamında ise 1,2 milyon TL’lik destek verecek. Yine bölgenin kalkınması ve rekabet gücünün artırılması için çalışmalarını sürdüren ZAFER, proje başına 25 bin TL ila 150 bin TL hibe desteği sunacağı toplam bütçesi 1,6 milyon TL olan FZD devreye aldı.

Bugüne kadar 480 projeye 167 milyon TL destek sağlayarak TR33 Bölgesi’ne 374 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapılmasında öncü rol üstlendiklerini kaydeden ZAFER Genel Sekreteri Veli Oğuz, her sektörü kapsayan desteklerin yerini sonuç odaklı sektörlerin alacağını belirtti. Pandemi sürecinde turizmin Türkiye ve dünyada en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini ifade eden Oğuz, şunları söyledi: “Bu yıl ajans olarak odaklandığımız alanlardan biri turizm. Geçen yıl bölgemizin turizm odaklı projelerine verdiğimiz 18,9 milyon TL’si ajans desteğini bu yıl 25 milyon TL’ye çıkartarak sistematik çalışmalar yürüteceğiz.”