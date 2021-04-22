Zafer OSB’de 348 milyon liralık imza

Mehmet Rıdvan CEBECİOĞLU

KÜTAHYA - Altyapı çalışmalarının hızla devam ettiği Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 bin 600 kişiye istihdam sağlayacak Güneş Plastik ile Yuteks Tekstil’in ardından 8 firmaya daha yer tahsisi yapıldı. Toplam 348 milyon liralık yatırımla kurulacak 8 fabrika 3 bin 335 yeni İstihdam yaratacak. Yatırımcıların gözde sanayi alanlarından biri olarak gösterilen Altıntaş Zafer OSB’de 8 firmaya daha yer tahsisi için onay çıktı. Tahsis sözleşmeleri Kütahya Valiliği’nde düzenlenen bir törenle imzalandı.



Kütahya Valisi Ali Çelik’in katılımıyla gerçekleştirilen törene milletvekilleri, iş adamları ve yatırımcılar katıldı. Zafer OSB’de yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Kütahya Valisi Ali Çelik, doğalgaz ve elektrik hatlarının bir yıl içerisinde tamamlanarak faaliyete geçeceğini kaydetti. Vali Çelik, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank başta olmak üzere milletvekillerimize, OSB yönetimine, yatırımcılarımıza ve emeği geçen herkese şehrim adına teşekkür ediyorum” dedi. Altıntaş Zafer OSB’de 10 firmaya yer tahsisi yapıldığını ve 10 bin istihdam hedefl endiğini kaydeden Çelik, 20 firmanın ise tahsis sürecinin devam ettiğini, Zafer OSB’nin Kütahya’nın kaderini değiştireceğini belirtti.