Zahit Alüminyum’dan Sakarya’ ya fabrika

Eray ŞEN



ADANA - Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) yaptığı üretimle yurtiçinin yanı sıra önemli bir ihracat pazarına sahip olan Zahit Alüminyum, Avrupa pazarına yönelik Sakarya Akyazı’da yatırım yaptı. Temeli iki yıl önce atılan tesiste birinci etap tamamlanarak üretime başladı. Toplam 15 milyon Euro yatırım bedeli olan tesis, ikinci ve üçüncü etaplarla birlikte 500 kişinin üzerinde istihdam sağlayacak. Zahit Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Zahit Balbay, atölyeci olarak başladığı sektördeki çalışmalarının, yıllar içerisinde 700 kişinin istihdam edildiği bir fabrikaya dönüşmesinin hikayesini ve Akyazı’da kurdukları yeni tesisin hedeflerini anlattı. Pazarlama modelleri, ürün çeşitlilikleri, teknolojik yenilikler gibi unsurların bir araya gelmesiyle, sektörde sürekli bir büyüme yakaladıklarını belirten Zahit Balbay, şöyle devam etti:

“Bölgede atölyeci olarak bu işe başladığımız arkadaşlarımızın çoğu ya emekli oldular ya da atölyeci olarak kaldılar. Biz atölyecilik yaparken de hep bir üstünü düşünürdük, İstanbul’a gidip yenilikleri takip ederdim, onları burada uygulamaya çalışırdım. Sonra atölyeciliğin üzerindeki imkanları gördüm ve pazarlamacılığa başladım. Alüminyumu İstanbul’dan getirtip, bölgedeki arkadaşlara sattım. Ardından bazı ürünleri alıp üzerine katma değer ekleyerek satma yöntemini geliştirdim, böylece karlılık arttı. Bir sonraki aşamada sattığımız ürünleri kendimiz üretme yoluna girdik. Küçük çaplı da olsa başladık ve bugünlere gelindi. Bugün 700’e yakın çalışanımız var.”

“Avrupa ile Ortadoğu’nun üründen beklentileri farklı”

İhracatta Ortadoğu ve Türk cumhuriyetlerinin yanı sıra Almanya ve Avrupa’nın diğer ülkelerine de ürün göndermeye başladıklarını ifade eden Balbay, “Avrupa’nın üründeki beklentileri ile Ortadoğu’daki beklentiler farklı. Avrupa önce siparişin yapılabilirliğine, kalitesine, sürekliliğine bakıyor, sonra fiyat konuşuyor. Ortadoğu firmaları ise önce fiyata, sonra diğerlerine bakıyor. Doğal olarak iki farklı bakış açısı ile aynı ürünü üretmek mümkün değil. Bu noktada kalite standardımızın çizgisini oluşturmakta zorlanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Avrupalı müşterilerin beklentileri karşılanacak

Akyazı’daki yeni yatırımı Avrupa şirketlerinin beklentilerini karşılamak amacıyla devreye aldıklarını vurgulayan Balbay, şöyle devam etti: “Bu fabrika Avrupa’daki üst düzey firmalara üretim yapacak. Üç aşamalı olarak düşündüğümüz yeni fabrikanın temelini 2020 haziran ayında atmıştık. 50 dönümlük alanı kapsayan tesiste ilk başta 3 bin metrekare kapattık ve şu anda çark dönüyor. İkinci aşamada 10 bin metrekare daha kapatıyoruz, inşaat devam ediyor, makine siparişleri geçen yıldan verildi, haziran, temmuzda ikinci aşama da bitmiş olacak. Bütün bunları gerçekleştirdikten sonra üçüncü aşamada bir üst segmente hitap eden, daha farklı, nitelikli, Türkiye’de çok az rakibi olan ürünler üretmeyi planlıyoruz. Bunun için belirlediğimiz tarih 2025. Bütün aşamaların bize toplam maliyeti 15 milyon Euro civarında olacak ve yaklaşık 500 kişilik istihdam sağlayacak.”

Üretimlerinin iç ve dış pazar dağılımı hakkında bilgi veren Balbay, “Pandemi öncesi yüzde 20-25 ihracat yaparken, bunun yüzde 100’e yakını Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türk cumhuriyetlerine yönelikti. Pandemiden sonra yüzde 25 daha eklendi. Şimdi yüzde 50 ihracat, yüzde 50 yurtiçi yapıyoruz. İhracatın yüzde 50’sini Avrupa’ya gerçekleştiriyoruz. Akyazı’daki fabrikada üretimin yüzde 50-60’ını ihracat yapmayı ve onun da yüzde 90’ını Avrupa’ya olmasını hedefliyoruz. Hedef pazarlar içerisinde Amerika da var” bilgisini verdi.

Balbay, yeşil mutabakata uyum anlamındaki çalışmalara değinirken; yeni fabrikada 2 MW’lık, Adana fabrikalarında 3 MW’lık güneş enerjisi sistemi (GES) kurduklarını, Avrupa pazarı için gerekli olan sertifikasyon çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

“Çıraklıktan yönetim kurulu başkanlığına..”

Sakarya Akyazı’daki fabrika ile birlikte ‘atölyeci Zahit Usta’nın bütün hayallerini gerçekleştirdiğini ifade eden Zahit Balbay, şöyle konuştu: “Yaşımız gereği 1970’li yıllarda çıraktık, 1980’lerde usta olduk, 1990’lı yılları ustalıkla geçirdik, 2000’lere gelindiğinde girişimcilik başladı, 2010’dan sonra ustalığı bıraktık, yöneticilik yapıyoruz. Zahit Usta metotları çok farklı, usta-çırak ilişkileri ile gelen bir yöntem, çok da sağlam, güzel yöntemler. Orada kalmak elbette daha çok mutlu eder insanı ama iş büyüdüğü zaman o yöntemler geçerli olmuyor. Zamanla Zahit Ustalık bitti, Yönetim Kurulu Başkanı Zahit Balbay’lık başladı. Ama ben hala zaman zaman Zahit Usta gibi davranıyorum, çalışanlar bunu bilir.”