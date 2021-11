Zengin Afganlar, Kuşadası’nda gayrimenkul fiyatlarını artırdı

Takip Et

Ayşe YILMAZ

AYDIN - Taliban’dan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve elinde sermaye birikimi olan Afganların Kuşadası’nda gayrimenkul alım-satım işine girmeleri, ilçede ev ve arsa fiyatlarının fırlamasına neden oldu. Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Genel Başkan Yardımcısı ve Kuşadası Emlakçılar Derneği Başkanı Müslüm Yıldırım, birikimi olan Afganlar’ın Kuşadası’nda yatırıma yöneldiğini, her geçen gün kış nüfusu artan ilçede, emlak talebinin de buna paralel yükseldiğini söyledi. Yıldırım, bu durumun arsa fiyatlarını 5 kata kadar artırdığına dikkat çekti.

Pandemide Kuşadası’nın faal nüfusunun 200 binlere dayandığını belirten Yıldırım, villa, yazlık ve bahçeli konutlara talebin arttığını söyledi. Taleple birlikte yatırımlar ve fiyatlardaki ivmenin de sürekli yükseldiğini kaydeden Yıldırım, “Pandemide 9 günlük açılmada ilçeye 400 bin giriş olmuştu. Gelenlerin hepsi burada kaldılar. Yazlık site bölgelerinde, kışları bir tane insan göremediğimiz yerlerde şimdi marketler bile kapanmadı. Kış nüfusu 200 binleri buldu. Böyle bir göç olunca bu durum fiyatlara yansıdı ve talebi de arttırdı. Talep artınca yatırımlar da hız kazandı” dedi.

Kiralık ev karaborsada

Nüfusun artması ile ilçede kiralık evlerin adeta karaborsaya düştüğünü söyleyen Müslüm Yıldırım, “Kuşadası’nda kiralık ev bulabilme şansınız çok az. Pandemi öncesi 550 bin liraya ev alan müşterimizin kira geliri 600 TL idi. Ama şimdi bu rakamlar her anlamda katlandı. Bu artışlar Aydın genelini de etkiliyor. Kuşadası’nda ev bulamayan ya da alamayan vatandaşlar en yakın kentler olan Selçuk, Söke ve Efeler’de ev arayışına girdi” şeklinde konuştu.

Satacak arsa kalmadı villalar 7 milyon TL oldu

Bugün Kuşadası’nda 7 milyon liraya lüks konutların satıldığını, fiyatların her geçen gün arttığını ve bunun vatandaşa yansımasının çok keskin olduğunu kaydeden Müslüm Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti; “Önceden 650 bin liraya bir daire ya da 10 yıllık bir yazlık ev alabilirdiniz. Şu an daire fiyatları ortalama 2 milyon liraya, yazlık evlerin fiyatı ise 3 milyon TL’ye dayandı. Yani makas açıldı. 7 milyon TL’ye kadar çıkan fiyatlar var. Geçen yıl yaşadığımız depremde çok sayıda ev zarar gördü. Dolayısıyla vatandaşlar yeni binalara yöneldi. Yeni binalara talep artınca vatandaşlar eski binalarda istediği rakamlara konut bulabiliyor. Eskiden Aydınlı yatırımcıyı Kuşadası’na getiremezdiniz. Kuşadası’na pandemi ile birlikte rağbet çoğalınca gayrimenkul yatırımcıları Kuşadası’ndan arazi toplamaya başladı. Aydın’ı geçtim, İstanbul’dan, Antalya’dan, Gaziantep’ten, Kayseri’den, Mardin’den her taraftan müteahhitler buradan yer alıp inşaat yapmaya başladı. Eskiden yatırım için tercih etmiyorlardı, şimdi yer bulamıyorlar. Kuşadası’ndaki fırsatı gördüler. Hep büyük metrajlı, sorunlu alanlar kaldı. Onların fiyatları da oldukça yüksek. Bu tip arsalar eskiden 10-15 milyon liraya satılırken, şimdi 45-50 milyon liraya çıktı.”

Paralı Afganlar kesenin ağzını açtı

Arap yatırımcılarının gözdesi konumunda olan Kuşadası’nda, sermaye birikimi olan Afganları da görmeye başladıklarını belirten TEMFED Genel Başkan Yardımcısı Müslüm Yıldırım, şunları söyledi: “Afganistan’ı hep mülteciler üzerinden konuştuk. Ama şu anda ülkemizde yatırımcı konumundalar. Taliban’dan kaçan ve parası olan Afganlar ağırlığını bu bölgeye kaydırdı. Burada yatırımın bir getirisi var. Yatırımcı portföyümüzde İran, Katar ve Suudi Arabistan’dan insanlar zaten vardı. Mesela Kuveytli bir yatırımcı sadece Kuşadası’nda bine yakın konut inşa etti ve yapmaya devam ediyor. Yabancı yatırımcı Kuşadası için kesenin ağzını açmıştı. Pandemi sürecinde ve göç dengelerinin değişmesinde şimdi buna paralı Afganlar da eklendi.”