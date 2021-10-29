Zeyada Gıda, ihracat için entegre tesis yatırımı yapacak

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Baharat üretimi yapan Zeyada Gıda, helva, reçel, pekmez, bal, kakaolu fındık kreması, limon sosu, limonata, nar ekşisi, sirke ve pastacılık malzemelerini de Hacı Muhsin Efendi markasıyla pazara sunuyor. İhracatı artırmaya odaklanan şirket, yurtdışından gelen talepleri karşılamak üzere entegre bir tesis kurmaya hazırlanıyor. Şirket, bu tesisi Endüstri 4.0 altyapısıyla faaliyete geçirmeyi planlıyor. Yurtdışı pazarlarla ilgili çalışmalara aralıksız devam ettiklerini kaydeden Hacı Muhsin Efendi Mağazalar Müdürü Volkan Dalkesen, yılbaşında başladıkları 16 milyon TL’lik büyüme yatırımlarını tamamladıklarını ve ihracatı artıracak çalışmalara odaklandıklarını belirtti. Dalkesen, “Özsermayemiz ve devletin ihracata yönelik desteklerinden aktif bir şekilde yararlanarak yeni pazarlara giriş yapıyoruz. Bir önceki yıla kadar sadece Arap ülkelerine ihracat yaparken artık şimdi ABD, İsrail ve Avrupa gibi önemli pazarlara ürün tedarikine başladık” dedi

Tüm üretim hatlarını tek çatıda toplayacak

Mersin Gıda Toptancılar Sitesi’nde yer alan 5 fabrikalarında tam kapasite ile üretim yaptıklarını aktaran Volkan Dalkesen, yurtdışından gelen taleplere daha hızlı yanıt vermek üzere yeni fabrika yatırımını gündeme aldıklarını söyledi. Bunun için ilk etapta Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme ve İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TÜİOSB) 40 bin metrekarelik yeni arazi satın aldıklarını söyleyen Dalkesen, “3 yıl içinde yeni bir entegre tesis kurmak üzere proje hazırlıklarımız devam ediyor. Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile Endüstri 4.0’a uygun olarak yüksek teknoloji ile donatacağımız yeni fabrikamızda tüm üretim hatlarımızı tek çatı altında toplamayı hedefl iyoruz” diye konuştu. Katma değerli yeni ürünler geliştirmek ve ürünlerinin kalite standartlarını daha da artırmak üzere alanında uzman gıda mühendislerinden oluşan yeni bir Ar-Ge ekibi oluşturduklarını da belirten Volkan Dalkesen, şöyle konuştu: “Ar-Ge ekibimiz yurtiçi ve yurtdışı piyasalarından gelecek yeni ürün taleplerinde en önemli kozumuz olacak. Şu anda fabrikamızda ürünlerimizin fiziksel analizlerini yaptığımız bir laboratuvarımız mevcut. Ancak hayata geçireceğimiz yeni fabrikamızda Ar-Ge ekibimizin kapasitesini artıracak yeni laboratuvar ve ekipman yatırımlarını da planlıyoruz.”