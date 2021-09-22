“Zeytin, İtalya ve İspanya’da baş tacı, kendi evinde misafir”

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - Antalya Ticaret Borsası (ATB), hasat öncesi Zeytin ve Zeytinyağı Sektörel Analiz Toplantısı düzenledi. Toplantıya, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Tan, Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, ATB Meslek Komitesi Üyeleri, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, ilçe ziraat odalarından temsilciler ile zeytin ve zeytinyağı üreticileri katıldı.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Tan, Türkiye’nin son 15 yılda en fazla zeytin ağacı diken ülkeler arasında ilk sırada yer aldığını belirtti. Türkiye’nin zeytin ağacı varlığının 188 milyon, zeytin üretiminin de 1 milyon 200 bin ton olduğunu ifade eden Tan, “Son 15 yılda zeytinyağı üretimi artarak 120 bin tondan 200 bin tona ulaştı. Anavatanı Anadolu olan zeytin misafir gittiği İtalya, İspanya gibi ülkelerde baş tacı edildi. Biz de ise kendi evinde misafir gibi. Zeytini tekrar ülkemizde liderlik koltuğuna oturtmak istiyoruz”.

“Zeytin destekleme primi en az 5 lira olmalı”

Zeytin üretiminde dünya ikinciliğini hedeflediklerini anlatan Mustafa Tan, şöyle konuştu: “Eğer böyle bir hedefimiz varsa zeytinde desteklere devam edilmeli. Dünyada desteksiz yürüyen zeytincilik yok. AB sadece üretim yardımları bakımından zeytinyağına 1.3 Euro yardım yapıyor. Bu bir kilogram zeytinyağına 10-12 TL destek demek. Bizde ise 11 kuruş, bir lira bile değil. Avrupa’da bu rakamlarla nasıl rekabet edeceğiz. Zeytin destekleme primi en az 5 lira olmalı.”

Türkiye’de zeytinyağı üretici fiyatlarını da değerlendiren Tan, “İspanya’da sızma zeytinyağı üretici fiyatı 3.34 Euro. Bizde ise üreticiden 28-30 TL’ye alınıyor. Diğer bitkisel yağlardaki fiyat artışı yaşanırken zeytinyağı da hak ettiği fiyattan alıcı bulmalı” dedi.

“Antalya, zeytinde parlayan yıldız oldu”

Antalya’nın zeytincilikte parlayan bir yıldız olduğunu ifade eden Mustafa Tan, Türkiye’nin zeytin ağacı varlığının yaklaşık yüzde 3’ünün bulunduğu Antalya’da 5 milyonun üzerinde zeytin ağacı olduğunu kaydetti. İlde 55 bin ton zeytin üretimi yapıldığını, 9 bin ton da zeytinyağı üretildiğini anlatan Tan, “Antalya’da ağaç sayısına oranla ülke geneline göre daha fazla zeytin üretiliyor. Genç ağaç sayısı ve verimlilik oranının yüksek olması avantajı. Antalya’nın coğrafi işaretli Tavşan Yüreği zeytininden elde edilen zeytinyağının oleakantal seviyesi de çok yüksek. Zeytinyağı olarak da coğrafi işaret alabilecek bir ürün” şeklinde konuştu.

“Yangında 500 bin zeytin ağacı zarar gördü”

Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Safinaz Arslan, geçen yıl mayıs ayında yaşanan aşırı sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde yüzde 30-50 arası rekolte kaybı yaşandığını anımsattı. Arslan, “Geçen yıl zeytinde yok yılıydı. Verimimiz ağaç başı 12 kilograma kadar düşmüştü. Bu yıl ise zeytinde var yılı. Manavgat yangınında bölgede 500 bin zeytin ağacı zarar gördü. Toplam ağaç sayısına baktığımızda yüzde 10 kaybımız var” açıklamasını yaptı.

“Manavgatlı üreticinin en az 100 milyon TL kaybı var”

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Manavgat’ın zeytin üretimindeki önemini vurgularken yangında zeytin üreticisinin büyük kayıp yaşadığını söyledi. Metin, ‘’Üreticinin bu yıl en az 100 milyon TL kaybı var. Bunun için ödeme bekliyoruz” diye konuştu. Antalya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Nazif Alp ise, zeytin destekleme priminin çok yetersiz, girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu belirterek, Manavgat yangınından zarar gören zeytin üreticisinin gerek fide gerek nakdi yardımlarla desteklenmesini istedi.