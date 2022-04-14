Zeytinburnu’ndaki tekstilcilerden 10 bin kişilik ek istihdam hazırlığı

Zeytinburnu Tekstil Sanayici İş Adamları Derneği (ZETSİAD) tarafından geleneksel hale gelen iftar buluşması, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe ve ZETSİAD ailesinden 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan ZETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sartık, başta örme kumaş olmak üzere hazır giyimden konfeksiyona sektörle ilgili tüm ürünlerin Zeytinburnu’nda bulunabildiğini söyledi.

Zeytinburnu'nda kumaş, hazır giyim, konfeksiyon ve bu sektörlerin yan dallarında faaliyet gösteren 4 bin civarında işletmenin bulunduğunu kaydeden Sartık, bu şirketlerin üretim, dağıtım, satış ve pazarlama alanında faaliyet gösterdiğini bildirdi.

İlçedeki tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon işletmelerinde istihdam edilen personel sayısının 45 bini aştığına dikkat çeken Sartık, "Son 6 ayda istihdamımız 5 bin arttı. Şirketlerimiz yatırımlarını sürdürüyor ve üretimlerini artırıyor. Bu kapsamda 2022'nin kalan bölümünde en az 10 bin ek istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Şu anda istihdam edilecek personeli bulma noktasında sıkıntılar yaşıyoruz." diye konuştu.

“Yeni iş yeri açmak için yer bulamıyoruz"

Türkiye'nin örme kumaş ihtiyacının yüzde 40'ını kendilerinin karşıladığını belirten Mustafa Sartık; Laleli, Osmanbey, Merter ve Bayrampaşa gibi sektörün önde gelen bölgelerine ve Anadolu'ya örme kumaş sattıklarını söyledi.

ABD'den Rusya'ya, Avrupa'dan Körfez ve Ortadoğu'ya kadar geniş bir coğrafyada tanındıklarını anlatan Sartık, "Zeytinburnu pazarını dünya tanıyor. Çok güzel ve gözde bir pazar olduğu için üreticilerimizden burada iş yeri açmak için ciddi talep var ancak boş yer yok. Yeni iş yerleri için büyümeye çalışıyoruz." dedi.

“Yıllık ciromuz 6 milyar dolara yaklaşacak”

Zeytinburnu'ndan 50 ülkeye kumaş ve hazır giyim ihracatı yapıldığını belirten ZETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sartık, ihracat hedeflerinin 2,3 milyar dolar olduğunun bilgisini verdi. Sartık, "İç pazarda da hedefimiz 2,3-2,4 milyar dolar. Yani bu yıl Zeytinburnu'ndaki tekstil ve hazır giyimciler olarak ciromuz 6 milyar dolara yaklaşacak. Bu çok önemli bir rakam." diye konuştu.