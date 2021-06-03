Zeytinyağında ihracat şampiyonu Verde, İSO 500’de yerini aldı 

İZMİR - Türkiye’nin zeytinyağı ihracatı şampiyonu Verde Yağ, 2020 yılındaki üretimden satış rakamları ile İSO 500 listesine girmeyi başardı. Köklü firmanın hızlı yükselişinin ardında ise son dönemde yaptığı yatırımlar ve yenilikler yatıyor.



Kurulduğu günden bu yana ihracatlarını hız kesmeden sürdüren Verde Zeytinyağı, 2018 yılında Türkal Grup tarafından satın alınmış ve yükselişine başlamıştı. Satın alındığı günden bu yana hedeflerini yukarıda tutup ilerleyen firma, 2020 yılı hedeflerini Türkiye zeytinyağı ihracat şampiyonluğu olarak belirlemiş ve bu doğrultuda yatırımlar yapmaya başlamıştı. Doğru yatırımları ve 40 kadar ülkeye uzanan geniş ihracat ağıyla Verde, 2020 yılını zeytinyağı ihracat şampiyonu olarak tamamladı. İhracat ağını genişletmesinin yanında iç piyasaya da ağırlık veren yerli firma, 2020 yılı satışları ile İSO 500 listesinde yer aldı. Şirket 685 milyon .638 bin 160 TL üretimden net satışla 421’



"Sektörde önemli bir yer edindik"



Bu başarının yıllar sonra tekrar elde edildiği Verde Yağ’ın Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Başbuğ; “Verde yalnızca Türkiye için değil, dünya zeytinyağı sektörü için çok önemli bir değer. Biz de 2018 yılında bunun farkında olarak şirketi devraldık ve hedefimizi en yüksek olarak belirledik. Köklü firmamızın tarihinde birçok başarılar bulunuyor. Biz de vakit kaybetmeden başladığımız yatırımlarımız ile yeni başarıların fitilini ateşledik. 2020 yılında elde edilen ihracat şampiyonluğu ve ardına gelen İSO 500 sanayi kuruluşu listesi de doğru yatırımlar yaptığımızın göstergesi niteliğinde. Hedefimiz ise bu başarıların da çok daha üstünde. Ülkemizi dünya zeytinyağı arenasında gururla temsil ediyoruz. Sektörde çok önemli bir yer edindik ve bununla da kalmayıp dünya zeytinyağı sektörünün yegâne yön vericisi olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Hedeflerine ulaşmak adına bir yol çizdiklerini ve bu doğrultuda yatırımlarının devam ettiğini dile getiren Başbuğ, “Rafine kapasitemiz günlük 350 ton gibi sektör adına devasa diyebileceğimiz seviyelere gelmiş durumda. Ayrıca tesisimizde üretilen hem rafine zeytinyağı hem de rafine pirina yağlarının kalitesi de takdire şayan. Bu konuda dünyanın zirvesini paylaşıyoruz. Yatırımlarımızı bugünleri değil yarınları gözeterek yapıyoruz. Torbalı’da Türkiye’nin en büyük zeytin sıkım tesisi yatırımımız sürüyor. Burası dünya zeytinyağı sektörünün de simge tesisleri arasında yer alacak. Yerin altında konumlanacak toplam 12 bin ton krom tank kapasitesi ve 80 bin ton/sezon zeytin sıkım kapasitesi ise hedeflerimize ne kadar sadık ilerlediğimizin birer göstergesi. Türkiye için önemli bir değer olacak tesisimizi İspanyol model, tamamıyla otomatik, modern bir sistem ile donatıyoruz. Tabii bu modernizasyon yağımızın kalitesine de yansıyacak. Optimum koşullarda, soğuk sıkım sıktığımız yağları yine optimum koşullarda saklayarak yıl boyunca kalitemizi ve lezzetimizi en üst düzeyde tutacağız” dedi.

“Global marka olacağız”

Verde markası için de doğru yolda olduklarını belirten İbrahim Başbuğ, marka hedeflerinin yalnızca yurtiçi değil tüm dünyayı kapsadığını belirtti. Başbuğ; “Verde markası ülkemizde çokça sevilen, rağbet gören bir markaydı. Bizim hedeflerimiz arasında Verde markasını hak ettiği yere getirmek de var. Kalitemizi arttırmaya yönelik sürekli tesis iyileştirmeleri ve makine ekipman yatırımları yapıyoruz. Rafine zeytinyağı kalitemiz dünyanın birkaç firması arasında anılır hale gelmiş durumda. Sızma zeytinyağı ürünlerimizde ise yine ince eleyip sık dokuyoruz. IOC akredite laboratuvarımız ve tecrübeli tadım ekibimiz ile sürekli yağlarımızı kontrol ediyoruz. Yegâne başarı süreklilik ile gelir bunun farkındayız” dedi.





