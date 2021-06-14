“Zincir marketlere meyve ve sebzede kâr marjı sınırlaması getirilmeli”

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Mersin Halciler Derneği (HALDER Mersin) Başkanı Münir Şen, hallerin dışında oluşan kayıt dışı ticaretin artmasının ve zincir marketlerdeki kâr marjı serbestisinin piyasadaki fiyat istikrarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Mersin’de toplamda 429 aktif çalışan üyelerinin bulunduğunu ifade eden Şen, artan gıda fiyatları üzerinden bazı lobiler tarafından sebze ve meyve komisyoncularına yönelik itibarsızlaştırma politikasının yürütüldüğünü savundu. Haller dışında oluşan kayıt dışı ticaretin artmasının ve zincir marketlerdeki kâr marjı serbestisinin piyasadaki fiyat istikrarını olumsuz etkilediğini belirten Şen, yasalar gereğince ürün fiyatlarının hallerde artırılmasının mümkün olmadığını belirtti.

“Bazı marketlerde yüzde 1.250 kâr marjı ile karşılaştık”

Meyve ve sebze ürünlerinde fiyat istikrarının yeniden sağlanması için hal dışında yapılan kayıt dışı ticaretin yasaklanması gerektiğini kaydeden Şen, zincir marketlere de kâr marjı sınırlaması getirilmesi gerektiğini belirtti. Komisyoncuların, üreticilerden aldığı sebze-meyveyi yasal olarak yüzde 8 kâr oranı ile satabildiğini aktaran Şen, “Zincir marketler serbest piyasa koşullarından yararlanarak üreticiden düşük fiyatlarla ürün satın alıp, tüketiciye yüksek fiyatlarla satıyor. 16 günlük tam kapanma döneminde görevli çalışma arkadaşlarımızla birlikte Türkiye genelinde 10 binlerce şubesi olan 2 zincir market mağazasında incelemelerde bulunarak bu durumu kayıt altına aldık. Haldeki ürün fiyatları ile zincir marketlerdeki ürün fiyatları arasında yaptığımız kıyaslamada yüzde 1.250’ye varan fiyat farkları ile karşılaştık. Durumu kanıtları ile birlikte raporlayarak ilgili mercilere gönderdik. Üreticiler ürünlerini satamayacak duruma gelecek, yüksek kar marjı nedeniyle tüketiciler ürüne ulaşamaz hale getirilecek sonra suç komisyonculara atılacak. Bu durum bizim açımızdan kabul edilebilir değildir” dedi.

Mersin’deki meyve ve sebze komisyoncularının temel taleplerini aktaran Şen, şunları söyledi: “Doğru rekabet koşulları için Mevcut Hal Yasası zincirin tüm halkalarına göre revize edilmeli. Fiyat istikrarsızlığı ve kayıt dışılıkla mücadele için tarımsal ürünlerin halden satışı zorunlu hale getirilmeli ve hal kontrol noktalarının sayısı artırılmalı. Rekabet Kurumu üzerinden sebze ve meyve piyasasını kontrol edecek yeni denetim mekanizmaları kurulmalı. Komisyoncu firmaların kurumsallaşmalarına ve finansal-lojistik açıdan büyüme yatırımlarına olanak sağlayacak yeni düzenlemeler getirilmeli.”