Zincir oteller Diyarbakır’da yerel yatırımcı arayışına girdi

Mahir SOLMAZ



DİYARBAKIR - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, zincir otellerin Diyarbakır’da yatırım yapmak için yerel yatırımcı bulmak amacıyla kendileri ile iletişime geçtiklerini söyledi. Diyarbakır’da otellerin tam kapasiteyle çalıştığını belirten Mehmet Kaya “Diyarbakır tarihi ve kültürel zenginliği ile Türkiye’nin en önemli kentlerinin başında yer almaktadır. Özellikle kültür turizmi açısında neredeyse ülkemizin en zengin kentidir. Ancak bu potansiyel turizm lehine yeterince tanıtılmadığından sektörün gelişmesi de aksamıştır. Son yıllarda yapılan çalışmaların sonucu olarak yerli ve yabancı turist sayılarında hareketlenmeler başlamış, sektör yeniden canlanmıştır. İlimizdeki otellerin hemen tamamının tam kapasite ile çalışmaya başladıklarına büyük bir mutlulukla şahit olmaya başladık. Hatta önümüzdeki iki ay içinde otellerde yer bulmak adeta imkansız hale geldi. Nihayetinde otellerde yer bulamayan tur şirketleri ve diğer misafirler odamızdan destek talebinde bulunmaya başladılar” diye konuştu.

Diyarbakır’da bulunan yerel ve zincir otellerin yatak kapasiteleri mevcut talebi karşılayamaz hale geldiğini söyleyen Mehmet Kaya “Kültür ve İnanç Destinasyonu” olarak Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’yı içerisine alan ve “Mezopotamya Altın Üçgeni” adıyla tescillenen bölgenin en önemli kenti Diyarbakır’ın önümüzdeki yıllarda çok daha yüksek miktarda turist çekeceğini dile getirdi. Kaya, “Ancak bu hızlı gelişme ve turizmdeki hareketliliğe cevap verebilmek için mevcut yatak kapasitesinin 15 bin seviyelerine kadar çıkarılması gerekmektedir. Bu gerçeklikten hareketle ilimizde otel ve diğer turizm işletme belgeli tesislere olan ihtiyaç da hızla artmaktadır. Bu sektörlerde yatırım yapmak hem yatırımcılara büyük avantajlar sağlayacak, hem de kentimiz, bölgemiz ve ülkemiz turizminin gelişmesine çok büyük katkı sağlayacaktır” ifadesini kullandı.

“Tüm yatırımcılara gerekli desteği vermeye hazırız”

Her geçen gün hızla gelişen turizm sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yerel ve ulusal/uluslararası zincir otellerin yatırımlarının hızlandığına dikkat çeken Mehmet Kaya şunları söyledi: “Özellikle marka zincir otellerin ilimizde yatırımcı bulmak için odamızdan destek talepleri artarak devam etmektedir. Zincir otellerin ilimizde yatırımcı arayışına girmeleri oldukça sevindirici ve bir o kadar da umut vericidir. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak Diyarbakır’a yatırım yapmış ve yapacak olan bütün yatırımcılara gerekli tüm destekleri vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak, hem yerel, hem zincir otel ve diğer turistik işletme yatırımcılarını Diyarbakır’da yatırım yapmaya davet ediyoruz.”