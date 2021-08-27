Ziraat mühendisi muhtardan kooperatifli kalkınma hamlesi

Eray ŞEN

ADANA - Adana’nın Seyhan ilçesinde Salmanbeyli Mahallesi Muhtarı, ziraat mühendisi İlker Şimşek, köyde üretilen çeşitli gıda maddeleri, süt ve süt ürünlerinin kooperatifçilik modeliyle tüketicilere ulaştırılması için çalışma başlattı.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri mezunu olan, kendisi de tarla ziraatı yapan İlker Şimşek, doğup büyüdüğü köye muhtar seçildikten sonra, bölge halkının kalkınmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Seyhan Belediyesi’nin de desteklediği çalışmalar kapsamında, üretim tesisi ve soğuk hava deposu kuruldu.

Seyhan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin kurucu başkanı olan Şimşek, kooperatifi kurdukları günlerde pandeminin başladığını belirterek, “Kuruluş amacımız bölgedeki üreticileri bir araya getirmek, elde edilen ürünlerin hak ettiği değerlerde pazardaki karşılığını bulmak” dedi. Hedefledikleri yelpazesinin geniş olduğunu, ancak ilk etapta, köydeki kadınların yöresel lezzetler konusundaki el emeğini değerlendirecek ürünlere öncelik verdiklerini anlatan Şimşek, “Bunlar kabak, patlıcan ve diğer reçeller, şalgam, turşu, içli köfte, kurutmalık dolma, salça, peynir, tandır ekmeği gibi ürünler. Seyhan Belediyesi’nin desteğiyle üretim tesisi ve soğuk hava deposu kurduk” dedi.

Atıl narenciye sirke üretilerek değerlendirilecek



Özellikle yöreye özgü Salmanbeyli peynirini değerlendirmek istediklerinin altını çizen Şimşek, “Seyhan Belediyesi tarafından komşu köy Karayusuflu’da mandıra kuruluyor. Bölgenin sütü değerlendirilecek. Biz de Salmanbeyli’nin inek peynirini, katkı maddesi olmadan, tamamen doğal olarak üreteceğiz” bilgisini verdi. Ayrıca narenciye sirkesi planları olduğunu açıklayan Şimşek, “Atıl durumdaki narenciye ürünlerine değer kazandırabilmek bu çalışmayı düşünüyoruz. Mandalina ve portakalda dönemsel sıkıntılar yaşanabiliyor, ihracat gidenler arasından en küçük bir çiziği olanlar ayrılıyor. Bu tür ürünleri sirke yaparak değerlendirmek istiyoruz” diye konuştu.

Kooperatif bünyesinde çalışan kadınlara, Halk Eğitim Merkezi’nden ‘hijyen sertifikası kursu’ aldırdıklarını aktaran Şimşek, yörenin ürünleri hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “Reçellerimiz köz ateşinde bakır kazanlarda yapılır, tat olarak iddialıyız.

Patlıcan reçeli her yerde bulunabilecek bir ürün değildir. Tandır ekmeğimiz çok lezzetlidir, tamamen doğaldır, tuğladan yapılmış fırında pişer, incedir. Taşınması konusunda yaşanan sıkıntıyı gidermek için boyutunu küçülttük ve pizza kutusuna benzer kutular yaptırdık, her kutuya 10 adet ekmek sığıyor. Yeneceği zaman ıslatılıp yeniyor, yufka ekmek gibi.”

“Satış noktası ve online pazarlama planımız var”



Pazarlama konusunda ilk etapta Seyhan Belediye binasının yakınında bir satış noktası oluşturmayı düşündüklerini açıklayan İlker Şimşek, şöyle devam etti: “Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, sağ olsun izin verdi. Şu anda ürünlerin nakliyesi ve korunması için soğutucu araçların tedarik edilmesiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. İlk etapta satış ofisinden başlayıp, daha sonra bir internet sitesi oluşturarak online satış planlarımız var.”