Zirvede ‘Hayat Birlikte Güzel’ mesajı verildi

BURSA (DÜNYA) - BUİKAD, BUSİAD ve Yeşim koordinatörlüğünde, KalDer’in desteğiyle kurulan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, 4. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi’ne imza attı. “Hayat Birlikte Güzel” mottosuyla organize edilen ve çeşitli STK üyeleriyle iş dünyası temsilcilerinin katıldığı zirvenin konuk konuşmacıları; Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Fark Labs&Arya WIP Kurucusu Ahu Serter ile Hitachi Astemo Türkiye Genel Müdürü Murat Bayram oldu. Etkinliğin açılında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, “Daha önceki zirvelerde iki çıktı paylaşmıştım. Bunlardan biri kadın katılımının yüksek olduğu şirketlerde karlılık oranlarının yüzde 35’leri bulacak kadar daha yüksek olduğu, diğeri ise değişik özellikleri barındıran ekiplerin sadece kadın ve sadece erkek olmalarından bağımsız olarak performanslarının daha yüksek olduğuydu. Farklılıklar desteklenmeli, çünkü birbirini tamamlayan kollektif zeka her zaman daha güçlüdür. Sadece ekonomik alanda değil, hayatın diğer alanlarında da kadınların yer almasıyla suç oranları yüzde 35’ler seviyesinde düşmekte. Bunun en büyük istisnası kadına yönelik şiddette olmalı. Hala her gün kadın cinayetlerini konuşuyoruz. O nedenle İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlülüğe girmesini arzu ediyoruz” dedi.

Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşim Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur da UN Global Compact’ın dünya genelinde kurulmuş sürdürülebilirlik alanındaki en büyük ağlarından biri olduğunu hatırlattı. Cesur, UN Global Compact’ın bugün 14 binden fazla firma imzacısı ve 4 binden fazla STK imzacısına sahip olduğunu ifade ederek, “Global Compact Türkiye imzacı sayısı bakımından Orta Doğu ve Doğu Avrupa’da birinci, Avrupa’da ise sekizinci sırada yer almaktadır. 2030 yılına kadar sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak en büyük temennimiz ve bu konuda insan hakları, çevre, yolsuzlukla mücadele gibi başlıklar dahil 10 ilke ile birlikte firmalarımızın sürdürülebilirliğe sahip çıkmasında firmalarımıza eşlik ediyoruz. Global Compact Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu’na bağlı Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu olarak da 34 imzacı firma ile hem Türkiye’de hem dünyada örnek bir çalışmaya imza attık. 2030 yılına kadar sayılara da yansıyacak önemli başarılar elde etmeyi ümit ediyorum” diye konuştu.