ZMO Mersin Şubesi yeni projelere odaklandı

Müjde DEMİR

Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Okan Özkaya, hazırlık içerisinde oldukları projeler hakkında bilgi vererek, zirai ilaç bayiliklerinden, tarım danışmanlarının yaşadıkları sıkıntılara, kamu kurumunda çalışan ve yeni mezun ziraat mühendislerinin yaşadığı sorunlara kadar birçok alanda çalışmalarının olduğunu söyledi.

Zirai ilaç bayilerinin sorunlarına çözüm

Zirai ilaç bayilerinde yaşanan ruhsatlandırma ve bitki koruma takip sisteminde görülen sıkıntıları tespit edip sorunların giderilmesi için çalışmalarının olacağına değinen Özkaya, “Kamu kurumunda çalışan arkadaşlarımızın ek göstergeleri ile ilgili yaşadıkları sorunlara ve tarım danışmanlarının çalışma koşulları ve aldıkları ücretlerle ilgili yaşadıkları sorunlar üzerinde duracağız” dedi. Özkaya ayrıca, Bitki Koruma Ürünü (BKÜ) bayilerine tavsiye ettikleri BKÜ’lerini reçetelendirme yetkisinin verilmesi, BKÜ ve gübre bayilerinin tarımsal üretim yapan üreticilerde olduğu gibi indirimli kredi erişiminden faydalanabilmesi için gerekli girişimlerde bulunacaklarını söyledi.