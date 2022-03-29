Zonguldak'ta özel otobüs hatları kiraya verilecek
Zonguldak Belediyesi, şehir içi toplu taşımada kullanılacak 18 hattı 10 yıl süre ile kiraya verecek.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Zonguldak Belediyesi, şehir içi toplu taşımada kullanılacak 18 hattı 10 yıl süre ile kiraya verecek.
İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36. maddeleri uyarınca kapalı teklif usulü ile 19 Nisan 2022 tarihinde Zonguldak Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacak.
İhalede 10 yıllık muhammen bedel 358 bin 500 Türk Lirası'dır.