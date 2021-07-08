Eray ŞEN

reticisinden, toptancısına ve tüketicisine kadar herkesin şikayetçi olduğu yumurta sektöründe yaşanan sıkıntılar bitmek bilmiyor. DÜNYA’nın 27 üreticiden 15’inin iflas ettiği Afyon yumurta üreticilerinin sorunlarını dile getiren haberi Adana’da da yankı buldu. Adana, Hatay ve Mersin bölgesine her gün yüzde 20’si kendi üretimi olarak 350-400 bin yumurta veren Gültav Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şirin Gültekin, girdi maliyetlerinde son bir yılda yüzde 100 fark olduğunu vurgulayarak, “Geçen sene yemin kilosunu 1.5 TL’ye mal ediyorduk, şu anda 3 TL oldu. Koli, jelatin gibi ithal olan sarf malzememizin maliyeti neredeyse üç katına yaklaştı, geçen sene 4 liraya aldığımız koliyi şu anda 11 liraya alıyoruz. Personel maliyetimiz de geçen seneye göre yüzde 40-50 arttı” dedi.

Yüzde 20 zararına satış

Maliyet artışlarını fiyata tam olarak yansıtamadıklarını ifade eden Gültekin, “Toptan fiyat olarak geçen sene 30 adetlik bir yumurta kolisinin üretim maliyeti 9 liraydı, yazın 7-8 liraya da satıldı, 10-12 liraya da satıldı ve bir şekilde dengeyi buldu. Ancak şu anda maliyet 17 liranın üzerinde. Bu maliyetle, yaklaşık bir buçuk ay 18-20 lira arasında satıldı, son 6 aydır ise 1416 lira arasında gidiyor. Yüzde 20 bandında zarar var” bilgisini verdi. Gültekin, üretim aşamasından markete kadar olan süreçte yaşananları ise şöyle anlattı: “Üretici 17 liraya mal ettiği yumurtayı, zarar etme pahasına 15 liraya toptancıya satıyor. Toptancının geçen sene 2 lira olan koli, ambalajlama, işçilik, dağıtım maliyeti, bu sene 5 lira ve bunu 15 liranın üzerine ekliyor, 1 lira da kâr koyuyor, 21 liraya markete gönderiyor. Market bunu yüzde 1 ile alıyor, yüzde 8 KDV, yüzde 25 de kar ekliyor, yumurta 26 – 30 lira oluyor. Tüketici yüksek fiyat nedeniyle bu sefer market yerine pazarı tercih ediyor, marketlerde satış düşüyor, artan ürün iade ediliyor, bir de oradan maliyet yükseliyor, sonuçta 1 lira kazanayım derken 3 lira zarar ediyoruz.”