1 milyon 277 bin hanenin elektriği çöpten
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde devam eden Sıfır Atık projesinin en önemli ayağını oluşturan atıktan enerji üretiminde rekor kırıldı. Evsel çöpler ile hayvansal ve tarımsal atıkların işlendiği 269 adet biyokütle tesisinde üretilen enerjiyle yıllık 1 milyon 277 bin 500 hanenin elektriği karşılanıyor.
Nagihan KALSIN
Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, katı atık bertarafının ve bu atıklardan enerji üretiminin yalnızca atık yönetimi değil, çevre koruma, enerji güvenliği ve istihdam açısından da stratejik önemde olduğunu anlattı.
11 bin kişiye istihdam sağlıyor
Türkiye genelinde her gün 4 bin 500 çöp kamyonunun taşıyacağı büyüklükte 90 bin ton atık çöpün çıktığını ifade eden Öner, evsel çöpler ile hayvansal ve tarımsal atıklardan oluşan bu çöplerin 269 biyokütle tesisinde enerjiye dönüştürüldüğünü belirtti. Açığa çıkan metan gazının işlenmesi ile çöpten enerji üreten bu tesislerin 11 bin kişiye istihdam sağladığını söyleyen Öner, yıllık olarak 1 milyon 277 bin 500 hanenin elektrik ihtiyacının da bu tesisler aracılığıyla üretildiğini kaydetti.
Atık bertaraf tesislerinin şehir sağlığı ve çevre güvenliğine önemli katkılar sunduğunu söyleyen Öner, “Bertaraf edilmeyen atıklar doğaya karıştığında halk sağlığı açısından geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açar. Fakat mevcut yatırım ortamı yerli ve yabancı yatırımcıları sektörden uzaklaştırmakta. Son 5 yılda personel giderleri ve yedek parça maliyetleri artarken buna karşılık elektrik satış fiyatı düşmüştür. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) süresi sona eren projeler tamamen sürdürülemez hale gelmiştir. YEKDEM fiyatı güncellenmezse yıl sonu 5 tesis kapanacağı gibi 2030’da ise sektör tamamen duracak vaziyete gelecektir. Tesislerin kapanması Türkiye’yi 20 yıl öncesinin çöp dağlarına, kötü kokulara, yeraltı sularına karışan sızıntı sularına geri götürebilir” dedi.
6 milyar dolar yatırım gelir
Ali Rıza Öner, biyokütle tesisleri için YEKDEM fiyatının güncellenmesi halinde nüfusu 750 binin üzerinde olan şehirlerin atıklarını yakarak bertaraf edebilecek modern ve çevreci tesislerin kurulumunun önünü açılacağını anlattı.
Öner, “Bu dönüşüm, en az 6 milyar dolar yatırım gerektirmektedir. Ancak bu sayede Türkiye, ileri teknolojiye sahip, çevre dostu ve sürdürülebilir atık yönetim tesislerine kavuşarak hem enerji üretiminde dışa bağımlılığı azaltacak hem de çevresel riskleri minimize edecektir. Yerli ve yabancı birçok grup YEKDEM’in güncellenmesini beklemektedir, özellikle Çin firmaları konu ile yakından ilgilenmektedir” diye konuştu.