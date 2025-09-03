10 milyar dolara ulaşan pazar iştah kabartıyor

Nurdoğan A. ERGÜN

Yapı market sektörü, Türkiye ekonomisinin en dinamik alanların­dan biri olmaya devam ediyor. Konut tadilatlarına yönelik ar­tan ilgi ve yeni inşaat pro­jeleriyle birlikte önemli bir ekonomik büyüklüğe ulaşan bir perakende segmen­ti haline gelen yapı market sek­törünün, 2024 yılı itibarıyla ci­rosu 10 milyar dolara yaklaştı. Sektör, hem yerli hem de yaban­cı markaların rekabetine sah­ne oluyor.

Tüketicinin “kendin yap” (DIY) kültürüne yönelme­si, pazardaki hareketliliği artı­rırken, sektörün geleceğine yö­nelik beklentiler de olduk­ça olumlu seyrediyor. Bu büyüme, sadece pera­kende zincirlerini değil, aynı zaman­da tedarikçileri de ya­kından ilgilendiriyor. Türki­ye yapı market pazarı, kıyasıya bir rekabete de sahne oluyor. Bu rekabetin ana eksenini yerli ve yabancı sermayeli oyuncular oluşturuyor.

Pazarın önde gelen yerli oyuncularından Tekzen, güçlü yerel ağı ve müşteri taba­nıyla öne çıkarken, pazar lider­lerinden Koçtaş, yerli Koç Hol­ding ile uluslararası perakende devi Kingfisher’ın ortaklığı sa­yesinde hem yerel hem de küre­sel bilgi birikimini birleştiriyor. Öte yandan, Almanya merkezli Bauhaus gibi yabancı sermayeli zincirler, küresel deneyimlerini Türkiye pazarına taşıyarak re­kabeti daha da yoğunlaştırıyor.

Akson Metal ‘yapı market zinciri’ kuracak

Hem büyük zincirlerden hem de yerel ve geleneksel nalbur­lardan oluşan yapı market paza­rına ‘yapı market zinciri’ olarak girmeye hazırlanan yeni oyun­cular da var. Takım tezgahların­dan el aletlerine, dolap sistem­lerinden sanayi malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan Akson Metal, önümüzde­ki dönemde büyüme stratejisini hızlandıracağını açıkladı.

Şir­ket, yaptığı yatırımlarla Türkiye genelinde bir yapı market zin­ciri kurmayı ve uluslararası pa­zarlara açılmayı hedefliyor. Ak­son Metal’in büyüme planının merkezinde şubeleşme strate­jisi yer alıyor. Şirket, özellikle sanayi ve inşaat sektörünün yo­ğun olduğu illerden başlayarak ülke genelinde bir şube ağı kur­mayı hedefliyor. Bu sayede, ye­rel ihtiyaçlara daha hızlı ve et­kin bir şekilde yanıt verebile­cek. Merkezi İstanbul İstoç’ta olan firmanın Bursa ve Alman­ya’da birer şubesi bulunuyor.

Önce e-ticaret yapısı güçlendirildi

Türkiye’deki yapı market pa­zarının önümüzdeki yıllarda özellikle e-ticaret kanalındaki büyüme potansiyeli ve genç nü­fusun modern yaşam alanları oluşturma arzusu, pazara güç­lü girmek isteyen Akson Metal tarafından da dikkate alınmış. “Türkiye’nin önde gelen yapı market zincirlerinden biri ol­ma vizyonumuz doğrultusun­da pazarlama stratejimiz ile İstanbul merkezli güçlü yapı­mızı, Türkiye’nin farklı bölge­lerine açılacak yeni şubelerle desteklemek istiyoruz” diyen Akson Metal’in Genel Müdü­rü Muhammet Sönmez, akson­metal.com.tr üzerinden güçlü bir e-ticaret altyapısı kurduk­larını söyledi. Sönmez, “Onli­ne satış kanallarında kullanı­cı deneyimini geliştirmek için kolay arama, hızlı teslimat ve güvenli ödeme sistemleri sağ­lıyoruz. Müşteri talep ve trend­lerine göre ürün çeşitliliğini sü­rekli güncelliyoruz” dedi.

Akson Metal’in hedefleri yal­nızca Türkiye ile sınırlı değil. Zaten Almanya’da bir şubesi bu­lunan firma, orta ve uzun vade­de yurt dışında daha geniş pa­zarlara açılmayı planlıyor. İlk olarak yakın coğrafya ve ihracat ortaklıklarına odaklanacakla­rını açıklayan Muhammet Sön­mez, “Ardından, Avrupa’da doğ­rudan mağazalaşma adımlarıy­la uluslararası arenada güçlü bir marka kimliği kazanmayı amaç­lıyoruz. Uluslararası pazarlara özel ürün çeşitliliği, dijital alt­yapı ve güçlü lojistik desteğiyle kısa sürede bölgesel bir marka, uzun vadede ise Avrupa’ya açı­lan bir yapı market zinciri olma­yı hedefliyoruz” diye konuştu.

2025’in ilk yarısında satış hacminde yüzde 20’nin üzerin­de bir büyüme kaydeden şirket, yılsonu hedeflerine de olduk­ça iddialı yaklaşıyor. Sönmez, bu başarının e-ticaret kanalı ve kurumsal müşteri satışların­daki artıştan kaynaklandığı­nı belirtti.

Firma, operasyonel verimliliği artırmak ve müşte­ri deneyimini geliştirmek için dijitalleşmeye de büyük önem veriyor. aksonmetal.com.tr üzerinden kurulan e-ticaret altyapısıyla online satış kanal­larını güçlendiren şirket, stok yönetiminden sevkiyata kadar tüm süreçleri dijital sistemler­le otomatikleştiriyor. Muham­met Sönmez’e göre, bu, hem maliyetleri düşürüyor hem de müşterilere hızlı ve güvenli bir alışveriş imkânı sunuyor.

Yapı market pazarını büyüten etkenler

Konut ve inşaat sektöründe­ki hareketlilik: Yeni konut pro­jeleri ve kentsel dönüşüm faali­yetleri, yapı malzemelerine olan talebi artırıyor. Tadilat ve yeni­leme ihtiyacı: Eski konut stokla­rının yenilenmesi, tüketici har­camalarının önemli bir bölü­münü oluşturuyor. ‘Kendin yap’ kültürünün yaygınlaşması: Tü­keticilerin küçük ev onarımla­rını kendilerinin yapma eğilimi, pazarın hacmini artırıyor.

Pazarın yapısı ve başlıca oyuncular

Zincir yapı marketler: Pazarın en büyük oyuncuları arasında Koçtaş, Tekzen ve Bauhaus yer alıyor. Bu zincirler, geniş ürün yelpazesi, uygun fiyatları ve sundukları ek hizmetlerle öne çıkıyor. E-ticaret platformları üzerinden yaptıkları satışlar da pazar paylarını önemli ölçüde artırıyor. Geleneksel nalbur ve hırdavatçılar: Sayıca en büyük kesimi oluşturan nalburlar, özellikle mahalle ve ilçe düzeyinde tüketicilere hızlı ve pratik çözümler sunmaya devam ediyor. Bu küçük işletmeler, yerel pazarlardaki etkin konumlarını koruyor.

Küresel pazar 2030’da 1.5 trilyon dolara ulaşacak

Dünya yapı market sektörü, konut tadilatına yönelik artan ilgi, kentleşme ve e-ticaretin etkisiyle büyümeye devam ediyor. Sektör, devasa bir ekonomik hacme ulaşmış durumda. 2024 yılı itibarıyla küresel yapı market sektörünün cirosunun 1 trilyon doları aştığı tahmin ediliyor.

Bu rakam, hem fiziksel mağazaların hem de çevrimiçi satış kanallarının toplam gelirlerini içeriyor. Küresel pazarın büyük bir kısmı, Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarından oluşuyor. Ancak, Asya-Pasifik bölgesi, özellikle Çin ve Hindistan’daki hızlı kentleşme ve artan harcanabilir gelirler sayesinde en hızlı büyüyen pazar konumunda bulunuyor. Sektörün önümüzdeki yıllarda da yıllık ortalama yüzde 5 civarında bir büyüme sergileyerek 2030 yılına kadar 1.5 trilyon doların üzerine çıkması bekleniyor.

Hırdavatta ihracatın payı artıyor

Yapı market ürünleri arasında yer alan hırdavatta Türkiye’nin ihracatı da artıyor. 2025 yılının ilk altı ayında hırdavat sektörü ihracatında güçlü bir performans sergileyerek toplamda 2.3 milyar doların üzerinde bir ihracat hacmine ulaştı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15’in üzerinde bir artışa işaret ediyor.

Özellikle bağlantı elemanları, el aletleri ve metal aksamlar gibi ürün grupları, ihracatın lokomotifi oldu. En çok ihracat yapılan pazarlar ise başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD ve Orta Doğu coğrafyası olarak öne çıktı. Sektörün 2024 ihracatı 4.3 milyar dolar olmuştu. Türk hırdavat sektörünün en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında Almanya, İngiltere, ABD ve Romanya gibi Avrupa ülkeleri ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki pazarlar yer alıyor.