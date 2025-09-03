10 milyar dolara ulaşan pazar iştah kabartıyor
Ortalama yüzde 25 büyüyen ve cirosu 10 milyar dolara ulaşan Türkiye yapı market sektörü, özellikle perakende tarafında yatırımcıların iştahını kabartıyor. Bir elin parmağını geçmeyen güçlü zincir marketlerin rekabette yarıştığı pazarda, sayısı 50 bini geçen yerel nalbur ve hırdavatçılar da faaliyet gösteriyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Yapı market sektörü, Türkiye ekonomisinin en dinamik alanlarından biri olmaya devam ediyor. Konut tadilatlarına yönelik artan ilgi ve yeni inşaat projeleriyle birlikte önemli bir ekonomik büyüklüğe ulaşan bir perakende segmenti haline gelen yapı market sektörünün, 2024 yılı itibarıyla cirosu 10 milyar dolara yaklaştı. Sektör, hem yerli hem de yabancı markaların rekabetine sahne oluyor.
Tüketicinin “kendin yap” (DIY) kültürüne yönelmesi, pazardaki hareketliliği artırırken, sektörün geleceğine yönelik beklentiler de oldukça olumlu seyrediyor. Bu büyüme, sadece perakende zincirlerini değil, aynı zamanda tedarikçileri de yakından ilgilendiriyor. Türkiye yapı market pazarı, kıyasıya bir rekabete de sahne oluyor. Bu rekabetin ana eksenini yerli ve yabancı sermayeli oyuncular oluşturuyor.
Pazarın önde gelen yerli oyuncularından Tekzen, güçlü yerel ağı ve müşteri tabanıyla öne çıkarken, pazar liderlerinden Koçtaş, yerli Koç Holding ile uluslararası perakende devi Kingfisher’ın ortaklığı sayesinde hem yerel hem de küresel bilgi birikimini birleştiriyor. Öte yandan, Almanya merkezli Bauhaus gibi yabancı sermayeli zincirler, küresel deneyimlerini Türkiye pazarına taşıyarak rekabeti daha da yoğunlaştırıyor.
Akson Metal ‘yapı market zinciri’ kuracak
Hem büyük zincirlerden hem de yerel ve geleneksel nalburlardan oluşan yapı market pazarına ‘yapı market zinciri’ olarak girmeye hazırlanan yeni oyuncular da var. Takım tezgahlarından el aletlerine, dolap sistemlerinden sanayi malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan Akson Metal, önümüzdeki dönemde büyüme stratejisini hızlandıracağını açıkladı.
Şirket, yaptığı yatırımlarla Türkiye genelinde bir yapı market zinciri kurmayı ve uluslararası pazarlara açılmayı hedefliyor. Akson Metal’in büyüme planının merkezinde şubeleşme stratejisi yer alıyor. Şirket, özellikle sanayi ve inşaat sektörünün yoğun olduğu illerden başlayarak ülke genelinde bir şube ağı kurmayı hedefliyor. Bu sayede, yerel ihtiyaçlara daha hızlı ve etkin bir şekilde yanıt verebilecek. Merkezi İstanbul İstoç’ta olan firmanın Bursa ve Almanya’da birer şubesi bulunuyor.
Önce e-ticaret yapısı güçlendirildi
Türkiye’deki yapı market pazarının önümüzdeki yıllarda özellikle e-ticaret kanalındaki büyüme potansiyeli ve genç nüfusun modern yaşam alanları oluşturma arzusu, pazara güçlü girmek isteyen Akson Metal tarafından da dikkate alınmış. “Türkiye’nin önde gelen yapı market zincirlerinden biri olma vizyonumuz doğrultusunda pazarlama stratejimiz ile İstanbul merkezli güçlü yapımızı, Türkiye’nin farklı bölgelerine açılacak yeni şubelerle desteklemek istiyoruz” diyen Akson Metal’in Genel Müdürü Muhammet Sönmez, aksonmetal.com.tr üzerinden güçlü bir e-ticaret altyapısı kurduklarını söyledi. Sönmez, “Online satış kanallarında kullanıcı deneyimini geliştirmek için kolay arama, hızlı teslimat ve güvenli ödeme sistemleri sağlıyoruz. Müşteri talep ve trendlerine göre ürün çeşitliliğini sürekli güncelliyoruz” dedi.
Akson Metal’in hedefleri yalnızca Türkiye ile sınırlı değil. Zaten Almanya’da bir şubesi bulunan firma, orta ve uzun vadede yurt dışında daha geniş pazarlara açılmayı planlıyor. İlk olarak yakın coğrafya ve ihracat ortaklıklarına odaklanacaklarını açıklayan Muhammet Sönmez, “Ardından, Avrupa’da doğrudan mağazalaşma adımlarıyla uluslararası arenada güçlü bir marka kimliği kazanmayı amaçlıyoruz. Uluslararası pazarlara özel ürün çeşitliliği, dijital altyapı ve güçlü lojistik desteğiyle kısa sürede bölgesel bir marka, uzun vadede ise Avrupa’ya açılan bir yapı market zinciri olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
2025’in ilk yarısında satış hacminde yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme kaydeden şirket, yılsonu hedeflerine de oldukça iddialı yaklaşıyor. Sönmez, bu başarının e-ticaret kanalı ve kurumsal müşteri satışlarındaki artıştan kaynaklandığını belirtti.
Firma, operasyonel verimliliği artırmak ve müşteri deneyimini geliştirmek için dijitalleşmeye de büyük önem veriyor. aksonmetal.com.tr üzerinden kurulan e-ticaret altyapısıyla online satış kanallarını güçlendiren şirket, stok yönetiminden sevkiyata kadar tüm süreçleri dijital sistemlerle otomatikleştiriyor. Muhammet Sönmez’e göre, bu, hem maliyetleri düşürüyor hem de müşterilere hızlı ve güvenli bir alışveriş imkânı sunuyor.
Yapı market pazarını büyüten etkenler
Konut ve inşaat sektöründeki hareketlilik: Yeni konut projeleri ve kentsel dönüşüm faaliyetleri, yapı malzemelerine olan talebi artırıyor. Tadilat ve yenileme ihtiyacı: Eski konut stoklarının yenilenmesi, tüketici harcamalarının önemli bir bölümünü oluşturuyor. ‘Kendin yap’ kültürünün yaygınlaşması: Tüketicilerin küçük ev onarımlarını kendilerinin yapma eğilimi, pazarın hacmini artırıyor.
Pazarın yapısı ve başlıca oyuncular
Zincir yapı marketler: Pazarın en büyük oyuncuları arasında Koçtaş, Tekzen ve Bauhaus yer alıyor. Bu zincirler, geniş ürün yelpazesi, uygun fiyatları ve sundukları ek hizmetlerle öne çıkıyor. E-ticaret platformları üzerinden yaptıkları satışlar da pazar paylarını önemli ölçüde artırıyor. Geleneksel nalbur ve hırdavatçılar: Sayıca en büyük kesimi oluşturan nalburlar, özellikle mahalle ve ilçe düzeyinde tüketicilere hızlı ve pratik çözümler sunmaya devam ediyor. Bu küçük işletmeler, yerel pazarlardaki etkin konumlarını koruyor.
Küresel pazar 2030’da 1.5 trilyon dolara ulaşacak
Dünya yapı market sektörü, konut tadilatına yönelik artan ilgi, kentleşme ve e-ticaretin etkisiyle büyümeye devam ediyor. Sektör, devasa bir ekonomik hacme ulaşmış durumda. 2024 yılı itibarıyla küresel yapı market sektörünün cirosunun 1 trilyon doları aştığı tahmin ediliyor.
Bu rakam, hem fiziksel mağazaların hem de çevrimiçi satış kanallarının toplam gelirlerini içeriyor. Küresel pazarın büyük bir kısmı, Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarından oluşuyor. Ancak, Asya-Pasifik bölgesi, özellikle Çin ve Hindistan’daki hızlı kentleşme ve artan harcanabilir gelirler sayesinde en hızlı büyüyen pazar konumunda bulunuyor. Sektörün önümüzdeki yıllarda da yıllık ortalama yüzde 5 civarında bir büyüme sergileyerek 2030 yılına kadar 1.5 trilyon doların üzerine çıkması bekleniyor.
Hırdavatta ihracatın payı artıyor
Yapı market ürünleri arasında yer alan hırdavatta Türkiye’nin ihracatı da artıyor. 2025 yılının ilk altı ayında hırdavat sektörü ihracatında güçlü bir performans sergileyerek toplamda 2.3 milyar doların üzerinde bir ihracat hacmine ulaştı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15’in üzerinde bir artışa işaret ediyor.
Özellikle bağlantı elemanları, el aletleri ve metal aksamlar gibi ürün grupları, ihracatın lokomotifi oldu. En çok ihracat yapılan pazarlar ise başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD ve Orta Doğu coğrafyası olarak öne çıktı. Sektörün 2024 ihracatı 4.3 milyar dolar olmuştu. Türk hırdavat sektörünün en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında Almanya, İngiltere, ABD ve Romanya gibi Avrupa ülkeleri ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki pazarlar yer alıyor.