10. MIXX Awards Türkiye jürisi açıklandı

05 Şubat 2020

IAB TR tarafından bu yıl 10. kez düzenlenen ve 3 Mart’ta gerçekleştirilecek olan MIXX Awards Türkiye’nin Jüri üyeleri açıklandı.

Jüri başkanlığını Genart Medya CEO’su Cemal Burak Yılmaz’ın yürüttüğü 10. MIXX Awards Türkiye Jürisi toplam 20 kişiden oluşuyor:



• Alper Cengiz / SEM

• Arda Erdik / Tribal Worldwide İstanbul

• Arda Öztaşkın / Yapı Kredi

• Aslı Efe / KızlarSoruyor

• Aslıhan Ahıskal / Turkcell

• Burak Amirak / İzmir Ekonomi Üniversitesi

• Burçak Günsev / Ogilvy İstanbul

• Didem Namver / PepsiCo

• İlke Çarkçı / Facebook

• İlkan Gökyılmaz / Sporx

• Leyla Akcan / Carat

• Orcun Onural / Happy People Project

• Özlem Ünlü / Renault

• Pınar Ercan Tursun / Ingage Media

• Rima Erdemir

• Samet İnanır / Onedio

• Sibel Ülkü / Wavemaker Turkey

• Sinem Sandıkçı / L’oreal Türkiye

• Tunç Berkman / Mobilexpress



Bu yıl kategorilerinde revizyona gidilen yarışmada, toplam 15 kategoride başvuru yapılacak. Bir kampanyanın yarışabileceği kategori sayısı en fazla 3 olacak.

İlk uygulamasına geçtiğimiz yıl başlandığı gibi MIXX Awards Türkiye Jürisi bir de Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Özel Ödülü verecek.



MIXX Awards Türkiye’nin 10. Yılına özel olarak, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi geçmiş yılların istatistiklerinin ve trendlerinin inceleneceği “MIXX Awards Türkiye’nin 10 Yılı Araştırması” hazırlayacak. Bu kapsamda dijital dünyanın kullandığı kavramlar, dijital reklamlarda kadın-erkek konumlandırması irdelenecek.



10. MIXX Awards Türkiye’nin Platin Destekçisi Sahibinden.com; Başarı Destekçileri MedyaNet, Sözcü, Teads ve Vakıfbank olurken; yarışmanın Protokol Destekçileri arasında Carat, Eczacıbaşı, Genart Medya, Google, MG Media, Mynet, People Initiative, Sporx ve Tooplay yer alıyor. Yarışmanın bu yılki Jüri Sponsoru ise Wavemaker Turkey oldu. Facebook ve KızlarSoruyor’un Kategori Destekçileri olduğu MIXX’e sektör kuruluşları da her zamanki gibi katkıda bulunuyorlar.



10. yıl reklam teması “Dijital ‘On’u Aştı” olan MIXX Awards’un Reklam çalışmaları Karbonat tarafından yürütülürken organizasyon İltek ve Project House’un katkılarıyla gerçekleşiyor.