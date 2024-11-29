10 yıllık dönemde Ar-Ge yatırımları 21,5 kat arttı

Ar-Ge harcamalarında ge­ride kalan 10 yılda gözle­nen artış ile 2023 yılında 377,54 milyar lira ile zirveye ula­şıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2014 yı­lında 17,59 milyar lira olan Ar-Ge harcamaları, 2015’te 22,74 mil­yar liraya yükseldi. 2021’de Ar- Ge harcamaları 101,73 milyar li­ra seviyesine çıktı.

Harcamalar 2022’de 198,67 milyar lirayı gör­dü ve geçen yıl 377,54 milyar li­rayla rekor seviyeye ulaştı. Böyle­ce Ar-Ge harcamaları 2014-2023 döneminde yaklaşık 21,5 katına çıkmış oldu. Gayrisafi yurt içi Ar- Ge harcamasının GSYH içinde­ki oranı 2014’te yüzde 1,01 iken 2023’te 26,54 trilyon liralık GS­YH içindeki oranı yüzde 1,42 ola­rak gerçekleşti. 10 yıllık süreçte Ar-Ge harcamalarının finans­manın yarısından fazlası şirket­ler tarafından karşılanırken dev­letin finansmana katkısı yüzde 32 bandında oldu.

Personel sayısı 2023’te 290 bin 850 kişiye ulaştı

Toplam Ar-Ge personeli sayı­sı söz konusu dönemde 135 bin 406 kişi arttı. Tam zaman eşdeğe­ri (TZE) cinsinden personel sa­yısı 2014’te 155 bin 444 kişi iken 2023’te 290 bin 850 kişiye çık­tı. Kadın Ar-Ge personel sayısı, 99 bin 195 kişi ile toplam Ar-Ge personel sayısının yüzde 34,1’ini oluşturdu, bu pay 2014’te 34 bin 826 kişi ile yüzde 30,2 olarak ger­çekleşmişti. Geçen yıl Ar-Ge personeli öğrenim durumu in­celendiğinde çalışanların yüzde 38,3’ünün lisans eğitim düzeyi­ne sahip olduğu görüldü. Bunu sı­rasıyla yüzde 31 ile doktora veya eşdeğeri, yüzde 21,4 ile yüksek li­sans, yüzde 4,9 ile meslek yükse­kokulu ve yüzde 4,4 ile lise ve altı kategorileri takip etti.

İmalat sanayisinde teknolo­ji düzeyine göre Ar-Ge harca­malarına bakıldığında, verilerin tutulmaya başladığı 2015 yılın­dan 2017’ye kadarki dönemde or­ta-yüksek teknolojiye yapılan ya­tırımlarının başı çektiği görüldü. Sonraki dönemlerde yüksek tek­noloji yatırımlarına ağırlık veril­di. Yüksek teknolojide Ar-Ge har­caması 2015 yılında 2 milyar 332 milyon lirayken, bu rakam 9 yılda 28 katına çıkarak 66 milyar 265 milyon liraya yükseldi.

Ar-Ge faaliyeti yürüten giri­şimler teknoloji düzeylerine gö­re sınıflandırıldığında ise yüksek teknoloji faaliyetinde bulunan­lar dikkati çekti. Sadece geçen yıl imalat sanayisindeki 139,46 mil­yar liralık Ar-Ge harcamasının yüzde 47,5’ini yüksek teknoloji faaliyetinde yer alan girişimlerin gerçekleştirdiği görüldü. İmalat sanayisindeki toplam Ar-Ge har­camasının yüzde 40’ı orta yüksek teknoloji faaliyetindeki girişim­ler, yüzde 8,5’i orta düşük teknolo­ji faaliyetindeki girişimler ve yüz­de 4’ü düşük teknoloji faaliyetin­deki girişimler tarafından yapıldı.