100 kişiden 34’ü coğrafi işaretli ürün tercih ediyor

Hamide HANGÜL

Metro Türkiye, coğrafi işaret tescilli ürünlere yönelik tüketici, üreti­ci ve yeme-içme sektörü profes­yonellerinin tutumlarını ortaya koyan araştırma sonuçlarını pay­laştı. Turizm Restoran Yatırım­cıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) ve FutureB­right işbirliğiyle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 72’si coğrafi işaret tescilli ürünlerin ne oldu­ğunu bildiğini belirtirken, bunlar­dan yalnızca yüzde 20’si bu tanımı doğru şekilde yapabildi.

Her 100 kişiden 34’ü bu ürünleri özellik­le tercih ettiğini ifade etti. Araş­tırmaya göre, katılımcıların yüz­de 58’i coğrafi işaretli ürün den­diğinde ilk olarak yemek, tatlı ve hamur işi kategorisini çağrıştır­dığını belirtirken, bu ürünler ara­sında yüzde 26 ile Gaziantep bak­lavası ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 14 ile Malatya kayısısı, yüz­de 8 ile Adana kebabı ve yüzde 7 ile Antep fıstığı izledi.

Etiket konusunda endişe yaşanıyor

Yerel ürün denildiğinde ise ka­tılımcıların aklına ilk gelenler fındık, peynir, çay ve zeytin oldu. Araştırmada öne çıkan en önem­li unsur güven oldu. Katılımcılar, coğrafi işaretli ürünleri bir yan­dan kültürel miras ve mükemmel­lik unsurları olarak değerlendirir­ken diğer yandan etiket doğruluğu ve denetim süreçleri konusunda endişelerini dile getirdi. Sonuçlar, yanlış etiket kullanımının mar­ka değerine zarar verdiğini orta­ya koyarken, tüketicilerin en çok önem verdiği unsurun ürüne ula­şılan kanalın güvenilirliği olduğu­nu gösterdi.

100 bine yakın çiftçiyle çalışıyoruz

Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) David Antunes, yerel ürün­lerin korunmasının hem kültürel hem de ekonomik açıdan büyük önem taşıdığını dile getirdi. Met­ro’nun 35 yıldır Türkiye’de faali­yet gösterdiğini anımsatan Antu­nes, 12 yıl önce başlattıkları Coğ­rafi İşaretli Ürünler Projesi ile konuyu ulusal gündeme taşımayı hedeflediklerini söyledi. Yalnızca ürün ve fiyat odaklı hareket etme­diklerini söyleyen Antunes, sözle­rini şöyle sürdürdü:

“Köyleri sık sık ziyaret ediyo­ruz; üreticilerle yüz yüze görü­şüyor, onların sorunlarını din­liyoruz. Kadın girişimciler ve kooperatiflerle çalışarak tüm paydaşlara yayılan kapsayı­cı bir model oluşturuyoruz. Bu­gün Metro Türkiye olarak yakla­şık 800 üretici ve organizasyonla çalışıyoruz ve dolaylı olarak 100 bine yakın çiftçiye ulaşıyoruz.

Mevsime bağlı olarak Metro ma­ğazalarında 750 civarında coğra­fi işaretli ürün bulunduğu bilgisi­ni paylaşan Antunes, şöyle devam etti: “Ancak Türkiye’nin potansi­yeli bunlarla sınırlı değil. Avrupa genelinde 3 bin 500 civarında tes­cilli coğrafi işaretli ürün var. Tür­kiye’nin tek başına 3 binden fazla ürün potansiyeline sahip olduğu­nu biliyoruz. 2012’de bu yolculuğa başladığımızda yalnızca 151 tes­cilli ürün vardı, bugün ise bu sa­yı yaklaşık 1800’e ulaştı. Avrupa Birliği’nde tescilli Türk ürünleri­nin sayısı da neredeyse 40’a çıktı.”

“Genç çiftçilerin desteklenmesi kritik”

FutureBright Kurucusu Akan Abdula ise coğrafi işaretli ürünle­rin korunmasında özellikle genç çiftçilerin desteklenmesinin kri­tik öneme sahip olduğunu kaydet­ti. Abdula, “Coğrafi işaretler birer ekosistem, harekete geçtiklerin­de yalnızca bir üretim biçimini değil, bir yaşam biçimini de dö­nüştürürler. Her şeyi radikal bi­çimde etkilerler, toprağın değe­rini, köyün umudunu, sofranın anlamını. Üreticisini rekabetten beraberliğe taşırlar. Tüketicisi­ne yalnızca ürün değil, kültür tü­kettirirler” değerlendirmesinde bulundu. TURYİD Yönetim Ku­rulu Üyesi Ebru Koralı ise coğra­fi işaretlerin restoranlar açısın­dan hem lezzet hem de anlatı de­ğeri taşıdığını dile getirdi.

Koralı, “İki açıdan coğrafi işaretler kul­lanımını çok önemli buluyorum. Bunlardan ilki, fark yaratma. Böl­genin toprağı, iklimi, suyu ve in­sanının yarattığı, taklit edilemez benzersiz bir aroma ve lezzet pro­fili, coğrafi işaretlerin en önemli kriteridir. Coğrafi işaretler, şefle­re ve restoranlara belgeli, dene­timli ve standart kalitede bir ham­madde sunar. Her coğrafi işaretli ürünün ardında ait olduğu yöre­nin bir kültür, tarih ve üretim hi­kayesi var ve restoranlar, bu hika­yeleri menülerine taşıyarak sade­ce bir yemek değil, bir deneyim de sunuyor” diye konuştu.

Üreticinin bütçesi sınırlı tanıtım yetersiz kalıyor

Araştırma sonuçları, üreticilerin sınırlı bütçeleri nedeniyle tanıtım faaliyetlerinde yetersiz kaldığını ve lojistik altyapı eksikliklerinin kaliteyi olumsuz etkileyebildiğini ortaya koydu. Bu durum, ürünlerin sürdürülebilirliğini ve pazara erişimini engelleyebiliyor. Sonuçlar, coğrafi işaret tescilli ve yerel ürünlerin geleceği için paydaşlar arasında işbirliğinin önemini ortaya koyarken, bilgi eksikliklerinin giderilmesi ve iletişim süreçlerinin güçlendirilmesi için ortak çabanın da gerekliliğini öne çıkardı.