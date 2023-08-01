"100 milyar $ ticaret hedefi için 13. Yatırım Konferansı'nı eylülde yapacağız”

İkili ticari ilişkilerinin mihenk taşlarından biri olan savunma sanayi alanındaki iş birliğinin hızlanacağını kaydeden Yalçındağ, şu ifadeleri kullandı: “Geçenlerde 50 Amerikalı iş insanının İDEF 2023’e katılması, ABD’nin de savunma sanayisinde iş birliğine açık olduğunu bize hissettiriyor. TAİK olarak, yıl sonuna doğru düzenleyeceğimiz 39’uncu Amerikan Türk Konferansı’nda Türk savunma sanayi firmalarına kendilerini daha yakından tanıtma fırsatı sunarak, olumlu havaya katkıda bulunacağız.”

“Türkiye ve ABD arasında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için atacağımız ilk adım 19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceğimiz 13’üncü Türkiye Yatırım Konferansı olacak.” “Konferansın ilk günü Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’i ve Merkez Bankası Başkanımız Hafize Gaye Erkan’ı ABD’nin önde gelen finans çevreleri ile bir araya getireceğiz. İkinci gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Fortune 100’deki 25 ABD'li şirketin CEO’su ile buluşturacağız."