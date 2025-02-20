11. Global Riskler Zirvesi’ndenacil iş birliği çağrısı: Dördüncü: 1,5 derece hedefi yalan oldu
KRYD tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Global Riskler Zirvesi, Türkiye’den ve dünyadan sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirdi. UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, “2030’a kadar sıcaklığın 1,5 derece düşürülmesi hedefi yalan oldu” dedi.
Türkiye’de risk yönetimi konusunda farklı sektörlerde faaliyet gösteren profesyonelleri aynı çatı altında toplayan Kurumsal Risk Yönetimi Derneği (KRYD) tarafından her yıl düzenlenen ‘Global Riskler Zirvesi’, Sabancı Center ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
“Çoklu Krizler Çağında Belirsizliği ve Fırsatları Yönetmek” temasının ele alındığı AXA Sigorta’nın Ana Sponsorluğu ve Stratejik Ortaklığı; Aon, Marsh ve Boston Consulting Group (BCG) sponsorluğu, Hedefler İçin İş Dünyası (B4G) Platformu’nun desteğiyle gerçekleştirilen zirvede, küresel risk ortamını şekillendiren kritik konular masaya yatırıldı. Zirvede, güncel küresel riskleri ve bunların ülkemiz ile iş dünyasına etkilerini bütüncül bir perspektifle ele alınırken, belirsizlikler karşısında ekonomik ve jeopolitik yaklaşımlar, afetler odağında iş dünyasında dayanıklılık stratejileri, kurumsal yönetimde risk ajandaları ve yenilikçi sigorta modelleri paylaşıldı.
“Afetlere hazırlık iş dünyası için öncelikli olmalı”
Zirve, Sabancı Holding Strateji ve iş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün ve KRYD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Akdoğanlar’ın açılış konuşmalarıyla başladı. KRYD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Akdoğanlar, “Global Riskler Zirvesi’nde temel mesajlarımızdan birisi, afetlere hazırlık ve risk yönetiminin her zaman öncelikli konu olarak iş dünyasının gündeminde olması gerekliliği. Bu bağlamda iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, kamu ve yerel yönetimler ile toplumun, iş birliği içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekiyoruz.
Yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve sosyal dönüşüm anlamında bir dönüşüm süreci içerisindeyiz. Bunun sonuçları küresel ölçekte doğal, politik, ekonomik ve sosyal tüm boyutları etkiliyor. Başta hayatımızın her alanına hızlıca nüfuz eden dijitalleşme ve sosyal dönüşüm olmak üzere, iş modellerini, değişimlere daha dayanıklı, daha çevik ve daha yalın hale getirmek gerektiğine inanıyorum” dedi.
“Hedeflerden yüzde 37 geriye gidildi”
UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmanın sadece etik bir tercih ya da geçici bir trend olmadığına dikkat çekerek, “Türkiye’de Global Compact imzacısı olan 409 şirket, kurum ve kuruluş bulunuyor. Bu anlamda Avrupa’da 8. sıradayız ve bölgenin de lideriyiz. Bazı uygulamalarımız da BM nezdinde örnek alınıyor. Öte yandan, iklim değişikliğinin bu kadar önemli hale geldiği bir süreçte 2030’a adreslenen 1,5 derece hedefinin gerçekleşmesi de çok zor. 2025 yılındayız ve 5 yılda bunu gerçekleşme hedefi yalan oldu. Geçen yıl yapılan bir araştırma bu hedeflerin sadece yüzde 17’sinde ilerleme kaydedildiği, yüzde 45’i oldu/ olacak durumdayken, yüzde 37’sinde ise geriye gitme söz konusu” şeklinde konuştu.
"Geleceğin gardiyanı değiliz"
Zirvenin onur konuğu olarak sahne alan KRYD’nin Türkiye’yi temsilen üyesi olduğu Avrupa Risk Yöneticileri Federasyonu (FERMA) Başkanı Charlotte Hedemark Hancke, FERMA küresel risk yöneticisi anketi raporu 2024 ve FERMA 2025 yol haritasını paylaştı.
AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken, “Belirsizlik çağında sigortacılığın rolünü yeniden değerlendirmeliyiz. Bizler geleceğin gardiyanı değiliz; amacımız, öngörülebilir ya da öngörülemeyen risklere karşı geleceği daha rahat ve güvenli yaşanabilir hale getirmek, konfor yaratmak. Sigortacılık, yalnızca bir ürün ya da hizmet sunmaktan ibaret değil; daha iyi bir gelecek için iş birliği yapmaya odaklanmış bir ekosistemdir. Biz sigortacılar olarak; işletmelere sürdürülebilirlik kazandıran, onlar için iş birlikçi çözümler üreten bir iş kolu olarak hareket ediyoruz.
Devletlerin, kurumların, şirketlerin ve bireylerin karşı karşıya oldukları riskleri doğru analiz etmemiz gerekiyor. İşletme empatisi bu noktada büyük önem taşıyor. Reasürörler, brokerlar ve biz sigorta şirketlerine bu süreçte önemli görevler düşüyor. İşletmelerin büyüme yolculuklarını anlamalı, riskleri yönetirken en iyi örneklerden ilham almalıyız” ifadelerini kullandı.