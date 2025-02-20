 11. Global Riskler Zirvesi’ndenacil iş birliği çağrısı: Dördüncü: 1,5 derece hedefi yalan oldu

Türkiye’de risk yönetimi konusunda farklı sek­törlerde faaliyet göste­ren profesyonelleri aynı çatı al­tında toplayan Kurumsal Risk Yönetimi Derneği (KRYD) ta­rafından her yıl düzenlenen ‘Global Riskler Zirvesi’, Sa­bancı Center ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

“Çoklu Kriz­ler Çağında Belirsizliği ve Fır­satları Yönetmek” temasının ele alındığı AXA Sigorta’nın Ana Sponsorluğu ve Stratejik Ortaklığı; Aon, Marsh ve Bos­ton Consulting Group (BCG) sponsorluğu, Hedefler İçin İş Dünyası (B4G) Platformu’nun desteğiyle gerçekleştirilen zir­vede, küresel risk ortamını şe­killendiren kritik konular ma­saya yatırıldı. Zirvede, güncel küresel riskleri ve bunların ül­kemiz ile iş dünyasına etkileri­ni bütüncül bir perspektifle ele alınırken, belirsizlikler karşı­sında ekonomik ve jeopolitik yaklaşımlar, afetler odağında iş dünyasında dayanıklılık stra­tejileri, kurumsal yönetimde risk ajandaları ve yenilikçi si­gorta modelleri paylaşıldı.

“Afetlere hazırlık iş dünyası için öncelikli olmalı”

Zirve, Sabancı Holding Strateji ve iş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün ve KRYD Yönetim Kurulu Baş­kanı Bora Akdoğanlar’ın açı­lış konuşmalarıyla başladı. KRYD Yönetim Kurulu Baş­kanı Bora Akdoğanlar, “Glo­bal Riskler Zirvesi’nde temel mesajlarımızdan birisi, afet­lere hazırlık ve risk yönetimi­nin her zaman öncelikli konu olarak iş dünyasının günde­minde olması gerekliliği. Bu bağlamda iş dünyası, sivil top­lum kuruluşları, kamu ve ye­rel yönetimler ile toplumun, iş birliği içinde hareket etme­sinin önemine dikkat çekiyo­ruz.

Yeşil dönüşüm, dijital dö­nüşüm ve sosyal dönüşüm an­lamında bir dönüşüm süreci içerisindeyiz. Bunun sonuç­ları küresel ölçekte doğal, po­litik, ekonomik ve sosyal tüm boyutları etkiliyor. Başta ha­yatımızın her alanına hızlı­ca nüfuz eden dijitalleşme ve sosyal dönüşüm olmak üze­re, iş modellerini, değişimlere daha dayanıklı, daha çevik ve daha yalın hale getirmek ge­rektiğine inanıyorum” dedi.

“Hedeflerden yüzde 37 geriye gidildi”

UN Global Compact Tür­kiye Yönetim Kurulu Başka­nı Ahmet Cemal Dördüncü, 2030 Sürdürülebilir Kalkın­ma Amaçlarına ulaşmanın sa­dece etik bir tercih ya da geçi­ci bir trend olmadığına dikkat çekerek, “Türkiye’de Global Compact imzacısı olan 409 şirket, kurum ve kuruluş bu­lunuyor. Bu anlamda Avru­pa’da 8. sıradayız ve bölgenin de lideriyiz. Bazı uygulamala­rımız da BM nezdinde örnek alınıyor. Öte yandan, iklim de­ğişikliğinin bu kadar önemli hale geldiği bir süreçte 2030’a adreslenen 1,5 derece hedefi­nin gerçekleşmesi de çok zor. 2025 yılındayız ve 5 yılda bu­nu gerçekleşme hedefi ya­lan oldu. Geçen yıl yapılan bir araştırma bu hedeflerin sa­dece yüzde 17’sinde ilerleme kaydedildiği, yüzde 45’i oldu/ olacak durumdayken, yüzde 37’sinde ise geriye gitme söz konusu” şeklinde konuştu.

"Geleceğin gardiyanı değiliz"

Zirvenin onur konuğu olarak sahne alan KRYD’nin Türkiye’yi temsilen üyesi olduğu Avrupa Risk Yöneticileri Federasyonu (FERMA) Başkanı Charlotte Hedemark Hancke, FERMA küresel risk yöneticisi anketi raporu 2024 ve FERMA 2025 yol haritasını paylaştı.

AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken, “Belirsizlik çağında sigortacılığın rolünü yeniden değerlendirmeliyiz. Bizler geleceğin gardiyanı değiliz; amacımız, öngörülebilir ya da öngörülemeyen risklere karşı geleceği daha rahat ve güvenli yaşanabilir hale getirmek, konfor yaratmak. Sigortacılık, yalnızca bir ürün ya da hizmet sunmaktan ibaret değil; daha iyi bir gelecek için iş birliği yapmaya odaklanmış bir ekosistemdir. Biz sigortacılar olarak; işletmelere sürdürülebilirlik kazandıran, onlar için iş birlikçi çözümler üreten bir iş kolu olarak hareket ediyoruz.

Devletlerin, kurumların, şirketlerin ve bireylerin karşı karşıya oldukları riskleri doğru analiz etmemiz gerekiyor. İşletme empatisi bu noktada büyük önem taşıyor. Reasürörler, brokerlar ve biz sigorta şirketlerine bu süreçte önemli görevler düşüyor. İşletmelerin büyüme yolculuklarını anlamalı, riskleri yönetirken en iyi örneklerden ilham almalıyız” ifadelerini kullandı.