“110 milyar dolarlık enerji faturasını önleyebiliriz”

Müberra TAŞÇI / SAMSUN

Türkiye’de enerjinin yaklaşık yüzde 37’si konut gibi yaşam alanlarında tüketilirken, bunun da yaklaşık yüzde 80’i ısıtma ve soğutma için harcanıyor. Dolayısıyla bu durum enerjiyi verimli kullanmanın ne denli önemli hale geldiğini gösteriyor.

Dünya Gazetesi ile Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER)'in birlikte düzenlediği Anadolu Buluşmalarının son ayağı Samsun oldu. VERİMDER Anadolu Buluşmaları kapsamında Samsun’da enerji verimliliği alanında vatandaşlar bilgilendirildi. Panele, Yapılarda Enerji Verimliliği (VERİMDER) Derneği Başkanı Çağdaş Korkmaz, VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof Dr. Emre Alkin,

Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, birçok dernek başkanı ve iş insanı katıldı.

110 milyar dolarlık bir enerji faturasını önlemek için tabandan tavana doğru hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof Dr. Emre Alkin, “Şimdi ise Türkiye’nin enerji faturasına geçiyoruz. Türkiye’nin büyümesinin hızlı olduğu zamanda 55 milyar dolarlık enerji faturası var. Şimdi 2 kat fiyatlar arttı ve 110 milyar dolara doğru koşuyoruz. Türkiye’nin ithalatı tüketim mallarından oluşmuyor. T.C Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay diyor ki; ithalatımızın yüzde 90’a yakını hammadde aramalı, yatırım malı ve içerisinde enerjide var. Türkiye tüketim toplumu oldu diyorlar, öyle bir şey yok. İhracatımızın yüzde 85’i nihai mal kategorisinde olduğu için alıcı nazlı. Üretmek için ithalat yapmak zorundayız. 110 milyar dolarlık bir enerji faturasını önlemek yukarıdan aşağıya doğru değil, tabandan tavana doğru bir hareketle olabilir. Vatandaşlar, müteahhitler, sektör temsilcileri ve kanaat liderleriyle hep birlikte biz önce kendi evimizi düzeltmekle başlayacağız. Sanayinin kullandığı enerjiden daha fazla binalarda kullanıyoruz” diye konuştu.

7 yıl sonra sanayi yeşil olacak

Huawei’nin 2030 raporuna göre 7 yıl sonra sanayinin yeşil olacağı bilgisini veren Alkin, “Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğu gibi bilgisayar oyunları oynayan çocuklar Amerikan otoyollarındaki 5 milyon aracın ortaya çıkardığı karbondioksit gazıyla üretiyor. Bir fotoğraflı mail attığınız zaman bile 2 tane çaydanlığı kaynatacak kadar ısı tüketiyorsunuz. Dünya ısınmaya devam ediyor. Dijitalleşme ısınmayı da beraberinde getiriyor. Çünkü herkes kripto madenciliğine girişti. Herkes kısa yoldan zengin olmaya çalışıyor. Bunlarda inanılmaz derecede ısı çıkarıyor. Makineler çok ısındığı için birçok kripto madencisi dünyanın en soğuk bölgelerine taşındı. Bu insanlar aklı başında projeler yapıyorlar ve dünyayı karbon ve enerji sıfır hale getiriyorlar. Hatta karbon ve enerji sıfır olan binaları oluşturmaya çalışıyorlar. Huawei’nin 2030 raporunda şunlar yazıyor; 2030 yılında elektrik enerjisinin yüzde 50’si yenilebilir enerjiden üretilecek. Elektrik kullanımı toplam nihai enerji tüketiminde yüzde 30’a yükselecek. Enerji depolama kapasitesi 20 kat daha fazla olacak. 7 yıl sonra sanayi yeşil olacak. Her 10 bin işçiye 390 robot düşecek. Yeni binaların tamamı 2030’da karbon sıfır olacak. 2050’de de tüm binalarda karbon sıfır olacak, başka çare yok. Buna mecburuz, bu yatırımlardan kaçamayız. Sağlık faaliyeti de10 kat artacak. Uzaktan eğitim 20 kat daha fazla olacak” şeklinde konuştu.

Soldan sağa: Yapılarda Enerji Verimliliği (VERİMDER) Derneği Başkanı Çağdaş Korkmaz, VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof Dr. Emre Alkin, Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar.

“Enerji faturamızı azaltacak teşvik ve destekler vermek doğru olur”

Enerji verimliliği konusunda dünyada örnek gösterilebilecek ülkelerin teşvik ve destekleriyle ilgili örnekler veren Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, “Yakın zamanlarda Almanya Federal Hükümeti, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı yayınlamış. Eylem planının içerisinde binalar, sanayi, ticaret ve ulaşımda enerji tüketimini azaltmak hedefi var. Nihai enerji tüketiminin yüzde 50’sinin ısıtma ve soğutmadan yaşandığını belirtiyorlar. Hükümet bu plan çerçevesinde binalarda daha iyi yenileme ve ısı yalıtımını yapabilmek için vatandaşına destek vermeyi planları içerisine koymuş. Bütün Avrupa Birliği ülkelerinde mevcut binalarda yalıtım yapmak Avrupa Birliği ülkelerinin toplam enerji tüketimini yüzde 6 civarında azaltıyor. Beraberinde karbondioksit salınımını da yüzde 5 civarında düşürebiliyor. Bu işin birkaç tarafa faydası var. Başka bir örnek ise Singapur. Singapur Yapı ve İnşaat Kurumu mevcut binaların iyileştirilmesi ve daha iyi hale getirilmesi için 63 milyon dolarlık bir teşvik planı başlatacağını açıkladı. Bu plan çerçevesinde vatandaşlarına binalarında ısı yalıtımı yapmaları söz konusu olduğunda destek vereceklerini duyurmuş. Fransa ise epeydir uyguluyor ve vatandaşlarına 10 bin Euro’ya kadar destek veriyor. Fransa’da bu destek sayesinde 1 milyon civarında konutta ısı yalıtımı konusunda yol alınmaya başlanmış. İrlanda’da enerji kullanımını azaltmak üzere bir plan açıkladı. Ülke olarak bunları örnek almalıyız. Bu yıl için koşmak üzere olan enerji faturamızı azaltacak teşvik ve destekler vermek doğru olabilir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de enerji verimliliğine finansal destek sağlanmalı

Enerji verimliliğinde ülkemizde de sanayiciden vatandaşa herkesin finansal olarak desteklenmesi gerektiğini belirten Yapılarda Enerji Verimliliği (VERİMDER) Derneği Başkanı Çağdaş Korkmaz, sözlerine şunları ekledi: “Enerji verimliliğinin farkında olarak hareket etmemiz gerekiyor. Mevcutta 20 milyonun üzerinde konut sayımız var. Bunun yüzde 70’inden fazlası ne yazık ki enerji verimsizi olarak kullanılıyor. Tüm binalar enerji verimliliği adı altında olsaydı her yıl 6-7 yıl milyar dolar ülke ekonomisine katkıda olacaktı. Bu yaşanan duruma sessiz kalmamalıyız. En ucuz enerji harcanmayan ve tasarruf edilen enerjidir. Konfor koşullarımızı koruyarak tasarruf edebileceğimiz birçok yatırım ve düzenleme yapabiliriz. Özellikle dünyada neler oluyor ve nasıl gelişmeler yaşanmış hepsine tek tek bakmamız gerekiyor. Avrupa Birliği’nin yeşil mutabakatla ilgili ayırdıkları fon 1 trilyon Euro ve bununda 260 milyar Euro’sunu 2030 yılına kadar özellikle 35 milyon konutun yenilenmesi için harcayacaklar. Sanayiciler enerji konusunda çok daha hızlı bir şekilde enerji tasarrufu alanındaki yatırımları çok hızlı bir şekilde hayata geçirebiliyorlar. Ancak ülkemizde ise bu işin finansal olarak desteklenmesi önem arz ediyor.”