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11,3 milyon konut depreme karşı sigortalı

Türkiye genelinde sigortalı konut oranı yüzde 56'yı bulurken, sigortalı konut sayısı 11,3 milyonu aştı. 4,4 milyonluk poliçe sayısı en yüksek deprem sigortasının yapıldığı bölge Marmara Bölgesi olurken, il bazında Bolu yüzde 90 ile sigortalılık oranında ilk sırada yer aldı.

Dünya Gazetesi
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Konutu depreme kar­şı güvence altına alan zorunlu deprem sigor­tası oranı Türkiye genelinde yüzde 56 olurken, sigortalı ko­nut sayısı 11,3 milyonu aş­tı. 1-7 Mart Deprem Hafta­sı dolayısıyla Doğal Afet Si­gortaları Kurumu'ndan (DASK) edilen bilgilere göre, 2 yıl önce şubat ayında yüz­yılın afeti olarak nitelendi­rilen Kahramanmaraş mer­kezli depremler ve deprem si­gortasına karşı bilinçlenme sonrası Türkiye'de sigorta­lı olma eğilimi diğer ülkelere göre yüksek seyrediyor.

Dün­yada örnek uygulamalar ara­sında Japonya'da bu oran yüz­de 30 iken, ABD'nin 3. büyük eyaleti ve en kalabalık nüfusa sahip California'da yüzde 15 seviyesinde.

Karadeniz, yüzde 45 ile sonuncu oldu

DASK verilerine göre, Tür­kiye'de en yoğun kentleşme­nin yaşandığı Marmara Böl­gesi, deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölge oldu. Bölgede yüzde 64'lük oranla 4 milyon 369 bin 653 konu­tun Zorunlu Deprem Sigorta­sı bulunuyor. Marmara Böl­gesi'ni yüzde 61'le Doğu Ana­dolu, yüzde 56'yla Ege, yüzde 55'le Akdeniz, yüzde 52'yle Güney Doğu Anadolu ve yüz­de 50'yle İç Anadolu izledi. En düşük deprem sigortası oranı ise yüzde 45 ile Karadeniz'de görüldü. İl bazında Bolu yüz­de 90 ile sigortalılık oranın­da ilk sırada yer alırken, Düz­ce'de bu oran yüzde 89, Yalo­va'da yüzde 84, Bingöl'de ve Muğla'da yüzde 83 olarak be­lirlendi. Sigortalılık oranının en düşük olduğu il yüzde 28 ile Şırnak olurken onu sırasıy­la, yüzde 31'le Gümüşhane ve Siirt, yüzde 33'le Rize, yüzde 34'le Bayburt izledi.

25 yıldır yürürlükte olan Zorunlu Deprem Sigortası'n­da gerek kurum gerekse sigor­ta şirketleri, toplumda sigor­ta bilincini artırmak amacıyla çok sayıda kampanya düzen­ledi. Sigortalılık oranının is­tenilen düzeye çıkması için çalışmalar devam ediyor.

688 bin dosyaya 41 milyar TL'lik ödendi

Son verilere göre, DASK tarafından 688 bin 7 hasar ihbarına karşılık 41 milyar liraya ulaşan tazmi­nat ödemesi gerçekleştirildi. 2025 yılında DASK'ın öde­me gücü 355 milyar liraya çı­karılırken, 1 yıl içinde 2 ay­rı depremin meydana gelmesi halinde aynı tutar 2 kez kul­lanılabiliyor. DASK'tan ya­pılan çağrıda, bütün sigorta ürünlerinde olduğu gibi zo­runlu deprem sigortasında da doğru beyanda bulunma­nın çok önemli olduğu ve ola­sı bir depremde, mesken sahi­binin hasarını tam alabilmesi için meskenin brüt yüzölçü­münü, yapı tipini ve hasar du­rumunu doğru beyan etmesi gerektiği vurgulandı.

Meskende azami teminat 1,6 milyon lira

Yeni yılla bir­likte yürürlüğe giren yönetme­liğe göre, beto­narme yapılar için sigorta bi­rim metrekare bedeli 7 bin 800 liraya çıkarılırken, bir mesken için aza­mi teminat tutarı 1 milyon 653 bin 563 lira olarak uygulanı­yor. Ek olarak, DASK tarihinde ilk defa, 1 Ocak 2024’ten sonra düzenle­nen yeni poliçelerin teminatlarına enf­lasyon koruması getirildi. Buna göre, yeni tarihli poliçe teminatla­rı aylık enflasyon oranında artıyor. DASK teminat­larına eklenen enflasyon ko­ruması ile si­gortalıların teminatlarının güncel kalması sağlanıyor.