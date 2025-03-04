11,3 milyon konut depreme karşı sigortalı

Konutu depreme kar­şı güvence altına alan zorunlu deprem sigor­tası oranı Türkiye genelinde yüzde 56 olurken, sigortalı ko­nut sayısı 11,3 milyonu aş­tı. 1-7 Mart Deprem Hafta­sı dolayısıyla Doğal Afet Si­gortaları Kurumu'ndan (DASK) edilen bilgilere göre, 2 yıl önce şubat ayında yüz­yılın afeti olarak nitelendi­rilen Kahramanmaraş mer­kezli depremler ve deprem si­gortasına karşı bilinçlenme sonrası Türkiye'de sigorta­lı olma eğilimi diğer ülkelere göre yüksek seyrediyor.

Dün­yada örnek uygulamalar ara­sında Japonya'da bu oran yüz­de 30 iken, ABD'nin 3. büyük eyaleti ve en kalabalık nüfusa sahip California'da yüzde 15 seviyesinde.

Karadeniz, yüzde 45 ile sonuncu oldu

DASK verilerine göre, Tür­kiye'de en yoğun kentleşme­nin yaşandığı Marmara Böl­gesi, deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölge oldu. Bölgede yüzde 64'lük oranla 4 milyon 369 bin 653 konu­tun Zorunlu Deprem Sigorta­sı bulunuyor. Marmara Böl­gesi'ni yüzde 61'le Doğu Ana­dolu, yüzde 56'yla Ege, yüzde 55'le Akdeniz, yüzde 52'yle Güney Doğu Anadolu ve yüz­de 50'yle İç Anadolu izledi. En düşük deprem sigortası oranı ise yüzde 45 ile Karadeniz'de görüldü. İl bazında Bolu yüz­de 90 ile sigortalılık oranın­da ilk sırada yer alırken, Düz­ce'de bu oran yüzde 89, Yalo­va'da yüzde 84, Bingöl'de ve Muğla'da yüzde 83 olarak be­lirlendi. Sigortalılık oranının en düşük olduğu il yüzde 28 ile Şırnak olurken onu sırasıy­la, yüzde 31'le Gümüşhane ve Siirt, yüzde 33'le Rize, yüzde 34'le Bayburt izledi.

25 yıldır yürürlükte olan Zorunlu Deprem Sigortası'n­da gerek kurum gerekse sigor­ta şirketleri, toplumda sigor­ta bilincini artırmak amacıyla çok sayıda kampanya düzen­ledi. Sigortalılık oranının is­tenilen düzeye çıkması için çalışmalar devam ediyor.

688 bin dosyaya 41 milyar TL'lik ödendi

Son verilere göre, DASK tarafından 688 bin 7 hasar ihbarına karşılık 41 milyar liraya ulaşan tazmi­nat ödemesi gerçekleştirildi. 2025 yılında DASK'ın öde­me gücü 355 milyar liraya çı­karılırken, 1 yıl içinde 2 ay­rı depremin meydana gelmesi halinde aynı tutar 2 kez kul­lanılabiliyor. DASK'tan ya­pılan çağrıda, bütün sigorta ürünlerinde olduğu gibi zo­runlu deprem sigortasında da doğru beyanda bulunma­nın çok önemli olduğu ve ola­sı bir depremde, mesken sahi­binin hasarını tam alabilmesi için meskenin brüt yüzölçü­münü, yapı tipini ve hasar du­rumunu doğru beyan etmesi gerektiği vurgulandı.

Meskende azami teminat 1,6 milyon lira

Yeni yılla bir­likte yürürlüğe giren yönetme­liğe göre, beto­narme yapılar için sigorta bi­rim metrekare bedeli 7 bin 800 liraya çıkarılırken, bir mesken için aza­mi teminat tutarı 1 milyon 653 bin 563 lira olarak uygulanı­yor. Ek olarak, DASK tarihinde ilk defa, 1 Ocak 2024’ten sonra düzenle­nen yeni poliçelerin teminatlarına enf­lasyon koruması getirildi. Buna göre, yeni tarihli poliçe teminatla­rı aylık enflasyon oranında artıyor. DASK teminat­larına eklenen enflasyon ko­ruması ile si­gortalıların teminatlarının güncel kalması sağlanıyor.