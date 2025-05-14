“12 milyar dolar ihracatımızda çiftçilerimizin alın teri var”

Öztürk, “Her yıl 14 Mayıs’ta kutlanan Dünya Çiftçiler Günü, toprağın bereket­le buluşmasını sağlayan, ülkemi­zin gıda güvencesini omuzların­da taşıyan üreticilerimize duydu­ğumuz minnetin ifadesidir” dedi.

Öztürk, “Tarımın her alanında ol­duğu gibi hububat, bakliyat, yağ­lı tohumlar ve mamulleri sektö­ründe de üretimin ilk halkası çift­çimizdir. Onların emeği olmadan ihracat mümkün değildir. Tarım demek gıda güvencesi demektir. Gıda güvencemizi sağlayanlar ise çalışkan ve vefakâr çiftçilerimiz­dir. Bunun için çiftçilerimizi des­teklemek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Zorlu koşuşlara rağmen üretmeye devam ettik”

Zorlu iklim koşullarına ve gir­di maliyetlerindeki artışa rağmen üretimin sürekliliğini sağlayan çiftçilerin özverili çalışmaları sa­yesinde güçlü bir ihracat perfor­mansı gösterdiklerini dillendiren Öztürk şunları kaydetti: “Birlik olarak, sadece ihracatı artırmaya yönelik faaliyetler yapan bir ku­rum değil; aynı zamanda sürdü­rülebilir üretimi savunan, kırsal­da refahı önceleyen ve çiftçimizin emeğini hakkıyla değerlendirme­yi görev bilen bir anlayışla hareket ediyoruz. Kadın üreticilerimizin desteklenmesini, gençlerin tarı­ma kazandırılmasını ve iklim dos­tu üretim modellerinin yaygınlaş­masını önceliklerimiz arasında görüyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Köylü milletin efendi­sidir’ sözünden yola çıkarak, top­rağın bereketinin üretime, üre­timin zenginliğe katkı sağlaması dileğiyle, toprağı bin bir emekle iş­leyen, tarımsal üretimin her kade­mesinde, tarlada, bağda, bahçede, serada, ahırda, ağılda, kadın, erkek çalışan, üreten ve elde ettiği ürü­ne değer katarak insanlara sunan, tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçi­ler Günü’nü kutluyorum.”