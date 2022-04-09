120 milyarlık 350 bin konut dönüşümde

Leyla İLHAN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün Kartal Orhantepe Mahallesi'nde Büyük Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. 955 konutluk Kartal Büyük Dönüşümü projesinin 150 bağımsız birimin temel atma töreninde konuşan Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında ortaya koydukları vizyonla ‘Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm’ çalışmalarımızı başlattık. Bugüne kadar 3 milyon konutumuzu dönüştürdük. Böylelikle 12 milyon vatandaşımızın hayatını güvence altına aldık. Şu anda ülkemizin dört bir yanındaki şantiyelerde 120 milyar lira yatırım bedeliyle, 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutumuzu hızla dönüştürüyoruz.” şeklinde konuştu.

“İstanbul’un depremden önce gündemi yok”

İstanbul’un depremden ve kentsel dönüşümden daha öncelikli bir gündeminin olmadığına vurgu yapan Bakan Kurum, “Ne yazık ki ülke topraklarımızın yüzde 66’sı deprem riski altında ve nüfusumuzun yüzde 71’i bu alanlarda yaşıyor. Sadece 100 yılda 80 bin kardeşimizi depremler nedeniyle kaybettik.” dedi.

“Hayalimiz 2035’de tamamlamak”

“Hayalimiz, duamız, hedefimiz 2035 yılına kadar Türkiye’nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir binamızı bırakmamaktır” diyen Bakan Kurum, “Halihazırda İstanbul’da 39 ilçede sahada 140 bin konutun inşasına süratle devam ediyor. Dün iftarda Fikirtepe’de evlerine kavuşan vatandaşlarımızla bir aradaydık. Hem yeni yuvaları hayırlı olsun dedik hem de toplam 11 bin konutluk projemizin müjdelerini verdik. Şimdi Kartal’ımızda; bir güzel işe daha imza atıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Kartal Orhantepe’ye 1500 konut yapacağız”

Kartal Orhantepe’de; Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle; toplam yatırım değeri 650 milyon lira olan, 811 konut ve 144 dükkân olmak üzere 955 bağımsız bölümün yapımını başlattıklarını kaydeden Bakan Kurum, şu bilgiyi verdi: “Şu anda 805 bağımsızın birimin inşaat çalışmalarına sahada devam ediyoruz. Bugün de kalan 150 bağımsız birimin temellerini atıyoruz. Tüm konutlarımızı ve dükkânlarımızı 2023 yılında teslim edeceğiz. Orhantepeli kardeşlerimize bir müjdemizi daha var. Ada bazlı dönüşüm içerisinde yer almayan, ancak parsel bazında kalan 400 hak sahibi kardeşimizin yıktıkları her binanın da yerine yenisini yapıyoruz. 500 milyon yatırım bedeliyle, 23 binada 500 dairemizin inşaatlarına bu yıl içerisinde başlayacağız, 1 yıl içerisinde tamamlayacağız. Bu konutlarımızı da eklediğimizde Kartal Orhantepe’nin dönüşümünde 1500 konut sayısına ulaşacağız.”

“Şehrin içindeki taş ocağı millet bahçesi oluyor”

Temel atma programında konuşan Bakan Murat Kurum, Kartal’da E-5’in kıyısında İstanbul’da şehir merkezinde kalan tek taş ocağının da millet parkın dönüştürüleceğini açıkladı. Kurum, “Esentepe’deki taş ocağının yerine 313 bin metrekare büyüklüğünde, Kartal Millet Bahçemizin yapımına başlıyoruz. Haziran ayında Dünya Çevre Haftası’nda yapımına başlıyoruz. İnşallah 2023 yılında, Dünya Çevre Günü’nde tamamlıyoruz, sizlere, Kartal’a, İstanbul’a armağan ediyoruz.” dedi.