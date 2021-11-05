13 milyonluk yeni müşteri potansiyeli

Selenay YAĞCI

Son dönemde beklenenin üstünde ivme kazanan Türkiye e-ticaret sektörü, kampanyalarında etkisiyle 2 yılda yaklaşık 13 milyon yeni müşteriye ulaşacak. potansiyeli taşıyor. e-ticaret şirketleri ve tüketicilerin heyecanla beklediği büyük kampanyaların ayı ‘kasım’ geldi. Trendyol’un büyük kasım kampanyaları öncesinde satıcılarıyla bir araya geldiği İş Ortağım Zirvesi'nin ikincisi gerçekleşti. Geçmişten bugüne Türkiye'de ve dünyada e-ticaret rakamlarının değerlendirildiği buluşmada satıcılarla e-ticaretin geleceği ile ilgili veriler de paylaşıldı.

Türkiye’de e-ticaretin büyük potansiyel taşıdığına dikkat çekilen zirvede, Türkiye’de 37.2 milyon olan online alışveriş yapan kişi sayısının 2024 yılında 45-50 milyona yükseleceği ifade edildi. Artan müşteri sayısının yanında 2020 yılında 2 bin 100 TL olan kişi başı alışveriş tutarı da 2024 yılında 4 bin 850 TL’ye ulaşacak. Zirvede ayrıca uygun fiyat, fiyat karşılaştırma fırsatı, zaman tasarrufu, satıcı ve ürün çeşitliliği, detaylı ürün açıklaması, kullanıcı yorumları, dijital alışkanlık ve güvenilirlik gibi etkenlerin de e-ticarete olan ilgiyi daha da artıracağı vurgulandı.

14 bin satıcı Türkiye’de üretime de destek oldu

Satıcılarıyla birlikte kasım kampanyalarına hazır olan Trendyol, ‘Süper İndirim Günleri’ ve ‘ Efsane Günler’ ile 100 binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla müşterilerine sunarken, satıcılarının işlerini büyütmelerine destek olacak. Trendyol, 81 ilden 200 binden fazla satıcı ile yılda 640 milyondan fazla ürünü 30 milyon aktif müşteriye ulaştırıyor. 70 milyon ürün çeşitliliğine sahip platform, günde 15 milyon ziyaretçi ağırlarken, 700 bin sipariş alıyor. Günde 1.1 milyon kargo ile 1.7 milyon ürünü müşterilerine teslim ediyor.

Ayrıca, Trendyol’daki 14 bin satıcı, en az bir ürünün Türkiye’de üretilmesine de aracı oldu. Buluşmada, firmadan alışveriş yapan müşterilerin, yüzde 60’ının kadın olduğu kaydedildi. Trendyol üzerinden yapılan satışların yüzde 55’i üç büyük il dışına yapılıyor. Alışveriş yapan müşterilerinin yüzde 73’ü 18-35 yaş aralığında.

3 BİNİ AŞKIN EK İSTİHDAM

Trendyol'un kasım kampanyaları için geri sayım başladı. Şirketin, kampanya döneminde artan iş hacmi nedeniyle 3 bini aşkın ek istihdam oluştu. Verilen bilgiye göre, geçen yılın kasım ayında rekor kırarak satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 168 artıran Trendyol satıcıları, Türkiye’nin dört bir yanına 60 milyon ürün satışı gerçekleştirdi. Ziyaret sayısı 1,5 milyara ulaşan Trendyol, kampanyanın son günü olan cuma akşamında ise anlık olarak 1,85 milyon müşterinin platformda buluşmasıyla bir rekora imza attı.