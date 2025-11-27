135 milyar dolar gelir için istihdamda esneklik şart

Recep ERÇİN

Türkiye Turizm Yatırım­cıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Başka­nı Oya Narin ve yönetim kuru­lu üyeleri sektöre özel hazırla­nan istihdam raporunu kamu­oyu ile paylaştı. Düzenlenen toplantıda konuşan Oya Narin, “Personel yevmiyeli işlerde ça­lışınca daha çok kazanıyor. Da­ha yüksek gelir için yurt dışına, Körfez ülkelerine, gidenler var. Sektörde yabancı çalışan oranı her geçen gün artıyor. Yabancı personelle daha sürdürülebilir bir alan olsa da lojman ve seya­hat masrafları gibi bir yük da­ha geliyor” dedi.

2035’e kadar dünya turizminin başka bir ye­re evrileceğini dile getiren Oya Narin, “Tabii yaşam biçimi de başka bir yere evriliyor. Dolayı­sıyla buralarda olabilmek için yapılması gerekenler var, yeni bir plana ihtiyacımız var. Tu­rizmde Dönüşüm Raporu’nu daha önce paylaşmıştık. 2019 yılında yaptığımız bu çalışma­da 2035 yılında 135 milyar do­lardan bahsetmiştik. Bugün de aynı rakamları söylüyoruz. Bu rakamları yakalayabilmek için olmazsa olmazımız çalışanla­rımızla birlikte daha huzurlu, daha sürdürülebilir bir ortam yaratmak” diye konuştu.

Na­rin, “Raporlarımızda da belirt­tiğimiz gibi 365 gün iş olana­ğı sağlayamadığımız bir alanda birçok kopukluklar ve sıkıntı­lar yaşıyoruz. TTYD olarak bu önemli alana yönelik hazırladı­ğımız önemli bir çalışma hazır­ladık. Yoğun ve titiz bir çalışma ile hazırlanan Konaklama Sek­töründe İstihdam Raporumuz­da, bu alandaki mikro yapısal sorunlar ve çözüm önerilerini paylaştık” ifadelerini kullandı.

Narin: Sektör kârlılık anlamında sıkışıyor

Türkiye Turizm Yatırımcıla­rı Derneği Başkan Yardımcıla­rı Hediye Güral Gür, Naile Gö­çen Çukurova, Ali Güreli, Yö­netim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan, Genel Sekreter Dr. A. Öykü Korkmaz’ın da katıldığı toplantıda TTYD eski başkan­larından Oktay Varlıer, eski Devlet ve Orman Bakanı Ersin Taranoğlu ile Konaklama Sek­töründe İstihdam Raporu’nu hazırlayan Zay Strateji’den Yö­netim Kurulu Başkanı Zafer Ali Yavan, Dr. Fatih Tokatlı ile TOBB Ekonomi ve Teknolo­ji Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nurcan Önder de yer aldı. TTYD Başkanı Oya Narin, sek­törde ücretlerin toplam ciroya oranının yüzde 50’lere kadar ulaştığını belirterek, “Temiz­lik, kat hizmetleri ve ön büro hizmetleri en çok personel ara­nan alanlar. Sektör kârlılık an­lamında sıkışıyor. Kur baskısı ve artıramadığımız fiyatlardan dolayı da bu yaşanıyor.

Gü­ney sahilinde çalışma zama­nı 28-30 hafta 52 haftaya çe­kebilecek yöntemleri aramak lazım. Turizm endüstri bölge­leri yaratmak belki lazım” de­di. Toplam 11 bin 876 çalışanı istihdam eden 54 konaklama işletmesinin örneklem olarak alındığı kapsamlı anket çalış­masında temel tespitler şöyle oldu:

-Turizmde kayıt dışılık genel ekonominin çok altında. Genel istihdam yapısında kayıt dışılık 2009 yılında %43,8 seviyesin­deyken 2023’te %26,1’e geriledi. Buna karşılık turizmde, özellik­le konaklama sektöründe kayıt dışı istihdam oranı aynı dönem­de %14,2’den %4,2’ye düştü.

-2009–2023 döneminde ko­naklama sektörünün istihdam endeksi dalgalanmalara rağmen net artış sergileyerek 2009’da­ki 57,8 seviyesinden 2019’da 114,5’e yükseldi. Pandemide 85,9’a inse de 2023’te 131,7’ye çı­karak pandemi öncesini de aştı. Bu performans, turizmin Türki­ye’de güçlü bir istihdam kaynağı olduğunu, krizlerden sonra hızla toparlanabilen ve ileriye dönük büyüme potansiyeli yüksek bir yapı sergilediğini gösteriyor.

Konaklama sektöründe 11 soru-11 çözüm

S1: Kısmi süreli çalışma (part-time) ve çağrı üzerine çalışma modeline ilişkin mevzuat hükümleri esnek değil.

Ç1: Konaklama sektörü bakımından istisna sağlanmalı.

S2: Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici işçi çalıştırmaya ilişkin mevzuat hükümleri esnek değil.

Ç2: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 7’nci maddesinde yasal düzenleme yapılarak bu konularda istisna sağlanmalı.

S3: Denkleştirme uygulamasına ihtiyaç duyulduğunda çalışan onayının aranması iş gücünü etkin bir şekilde yönetmeyi zorlaştırıyor.

Ç3: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63’üncü maddesinde düzenleme yapılarak işçinin onayının tekrar aranmaması sağlanmalı.

S4: Denkleştirme uygulamasının ve telafi çalışmasının dört ay olan süresi daha uzun olmalı.

Ç4: Bu süreler sekiz aya çıkarılmalı.

S5: Hafta tatiline ilişkin yasal düzenlemeye uyum zorlu söz konusu.

Ç5: Konaklama sektöründe işçinin hak kazandığı hafta tatilini hak kazanılan günden itibaren takip eden üç ay içinde toplu olarak kullanabilmesine imkân sağlanmalı.

S6: Mevsimlik istihdam nedeniyle her sezon başlangıcında mevsimlik çalışanları gerekli standartlara ulaştırmak zaman ve kaynak israfına neden oluyor.

Ç6: Bu sorun ancak mevsimlik etkinin tüm yıla yayılarak azaltılması ve istihdam sürekliliğinin artırılması ile çözülebilir. Bunun için de sektörel prim teşviği ile işsiz kalınan aylar için işsizlik sigortası fonundan sektör çalışanlarına işsizlik ödeneğinden yararlanma imkânı sağlanmalı.

S7: Sektör yüksek çalışan devir oranına sahiptir.

Ç7: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, yüksek çalışan devir oranlarının nedenlerini, sonuçlarını ve çözüm önerilerini içeren kapsamlı bir çalışma yürütülmeli.

S8: Mevcut istihdam teşvikleri sektöre gerekli işgücünü çekmek açısından yetersiz.

Ç8: Bilişim – imalat sektörlerinde olduğu gibi konaklama sektörüne özgü bir teşvik sisteminin geliştirilmeli.

S9: İşgücü üzerindeki yüksek sosyal güvenlik primleri ve vergiler, tesislerin kârlılığı açısından önemli bir sorun.

Ç9: Konaklama sektörüne özgü bir vergilendirme ve teşvik modeli ilgili bakanlıklar tarafından geliştirilmeli.

S10: İşçilere lojman/ konaklama imkânı sağlamak tesislerin kârlılığını etkileyen önemli bir maliyet kalemidir.

Ç10: Lojman yapımı için arazi tahsisinin kolaylaştırılması, lojman inşası için düşük faizli kredi imkânı sağlanması, vergi avantajları sağlanması, inşaat sırasında altyapı desteği sunulmalı.

S11: Tesislerin ihtiyaçlarına uygun mesleki bilgi ve beceriye sahip çalışan bulmak zorluğu.

Ç11: Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafından mesleki eğitimin kalitesinin artırılması, müfredatların güncellenmesi, sektörle eğitim kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, staj olanaklarının iyileştirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, kariyer gelişim fırsatları sunulması, sektörün imajının güçlendirilmesi ve gençlerin sektöre çekilmesi gibi önlemler alınmalı. Sektöre özgü yabancı dil eğitiminin örgün eğitim yanında çevrim içi eğitim ile sürekli olarak desteklenmesi için Millî Eğitim Bakanlığı ve YÖK ile İŞKUR’un iş birliği yapmalı.