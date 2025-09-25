“135 milyar dolarlık gelir hedefi uzak değil”

Hayati ARIGAN

Türki­ye Turizm Yatırımcıları Derne­ği (TTYD) Başkanı Oya Narin, 2025’in sektör açısından zorlu geçtiğini ancak 2026’da pozitif baktığını söyledi.

Seyahat sektörü büyüyor

Narin, Türkiye’nin 60 mil­yar doları aşan turizm gelirle­rinde asıl büyümenin seyahat ve ulaşımda olduğunu belir­terek, “Konaklama tarafında enflasyon, kur baskısı ve ar­tan istihdam maliyetleri ne­deniyle kârlılıklar düşük. Es­kiden giderlerimizin %40’ını oluşturan personel maliyetle­ri bugün %50’ye dayandı” de­di. Sektörün en büyük ihtiyacı­nın finansman olduğunu vur­gulayan Narin, her yıl 200 bin yatağın yenilenmesi gerektiği­ni ancak mevcut koşullarda bu yatırımların yapılamadığını dile getirdi. Narin, “Suudi Ara­bistan, Yunanistan, Mısır ve Dubai ciddi yatırımlarla pazar paylarını artırıyor. Türkiye re­kabette geri kalmamalı. Bunun için yeni finansman modelle­rine ihtiyacımız var” diye ko­nuştu. Dünya turizm hacminin 2025’te 10 trilyon dolara ulaş­tığını hatırlatan Narin, Türki­ye’nin bu pastadan yüzde 1,5’in üzerinde pay alması gerektiği­ni ifade etti. “2033’e kadar uza­nan üçüncü turizm haritamız­la yeni bir hikâye yazmalıyız. Altyapı ve sermaye piyasala­rıyla desteklenen yatırımlar sayesinde 135 milyar dolarlık gelir hedefi bize uzak değil” ifadelerini kullandı.

Oda fiyatları %15 düştü

Türkiye Otelciler Birli­ği (TÜROB) Başkanı Müber­ra Eresin, 2025’in konaklama sektörü açısından zor bir yıl olduğunu, oda fiyatlarında dö­viz bazında %15’e varan düşüş yaşandığını söyledi. Eresin, “Yılın ilk yarısında beklentile­rin altında kalan performans, 15 Temmuz sonrasında topar­landı. Ağustos, eylül ve ekim rakamları daha iyi görünüyor. Yılı hedeflerimiz doğrultu­sunda kapatabiliriz ama orta­lama oda fiyatlarımızda düşüş kaçınılmaz” diye konuştu.

Eresin, konaklama sektö­ründeki kârlılığı olumsuz etki­leyen en önemli sorunların ba­şında kontrolsüz kısa dönem kiralamalar (Airbnb) ve mali­yet artışları olduğunu vurgu­layarak, “Euro bazında per­sonel maliyetlerimiz son iki yılda üç katına çıktı. Bu yükü hiçbir otelci uzun süre taşıya­maz. Kültür ve Turizm Bakan­lığı’nın Airbnb düzenlemeleri önemli, ancak uygulamaların hızla devreye girmesi gereki­yor” dedi.

“2026’da daha sıkı çalışmak gerekecek”

Eresin, 2026 yılı için sektöre dair uyarılarda bulunarak, şöy­le konuştu: “Herkes 2026’nın iyi geçeceğini söylüyor ama çok da kolay olmayacak. İstan­bul ve Kapadokya gibi kültürel destinasyonlarımız avantajlı, ancak deniz-güneş-kum turiz­minde daha sıkı çalışmalıyız. Türkiye’nin doğal ve kültürel değerleri rakiplerinde yok”