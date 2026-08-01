14 bin hırdavatçının sesi İTO'da daha güçlü çıkacak

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Komitenin önümüzdeki dö­nemde sektörün rekabet gücünü artıracak projelerin geliştiril­mesine öncülük etmesi hedef­lenirken, ihracatın artırılması, yeni pazarlara erişim, dijital dö­nüşüm, finansmana erişim ve nitelikli iş gücü gibi başlıklar ön­celikli çalışma alanları arasında yer alıyor.

İTO 61. Teknik Hır­davat Komitesi adayları adına bir açıklama yapan Yusuf Özcan, hırdavat sektörünün İTO’da da­ha etkin temsil edilmesinin sek­törün geleceği açısından bü­yük önem taşıdığını ifade ede­rek, "Hırdavat sektörü bugün üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan ve Türkiye sanayisinin gelişimine katkı sunan strate­jik sektörlerden biri.

Böylesine büyük ekonomik değere sahip bir sektörün İstanbul Ticaret Odası'nda da güçlü şekilde tem­sil edilmesi gerektiğine inanı­yoruz. Amacımız yalnızca sek­törümüzü temsil etmek değil; üyelerimizin yaşadığı sorunla­ra çözüm üretmek, yeni projeler geliştirmek ve sektörümüzün rekabet gücünü artıracak çalış­maları hayata geçirmek” değer­lendirmesi yaptı.

Sektörde faaliyet gösteren özellikle KOBİ ölçeğindeki fir­maların finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalış­maların da komitenin öncelikli gündemleri arasında yer alaca­ğını belirten Yusuf Özcan, baş­ta Eximbank, İGE, KGF vb. ilgili finans kuruluşlarıyla kurulacak iş birliklerinin sektörün ihracat kapasitesine önemli katkı sağla­yacağını ifade etti.