14 bin hırdavatçının sesi İTO'da daha güçlü çıkacak
Yaklaşık 14 bin işletmesi ve 880 bin kişilik istihdamıyla Türkiye sanayisinin en önemli üretim alanlarından biri olan hırdavat sektörü, İstanbul Ticaret Odası 61. Teknik Hırdavat Komitesi seçimlerine hazırlanıyor.
Komitenin önümüzdeki dönemde sektörün rekabet gücünü artıracak projelerin geliştirilmesine öncülük etmesi hedeflenirken, ihracatın artırılması, yeni pazarlara erişim, dijital dönüşüm, finansmana erişim ve nitelikli iş gücü gibi başlıklar öncelikli çalışma alanları arasında yer alıyor.
İTO 61. Teknik Hırdavat Komitesi adayları adına bir açıklama yapan Yusuf Özcan, hırdavat sektörünün İTO’da daha etkin temsil edilmesinin sektörün geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Hırdavat sektörü bugün üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan ve Türkiye sanayisinin gelişimine katkı sunan stratejik sektörlerden biri.
Böylesine büyük ekonomik değere sahip bir sektörün İstanbul Ticaret Odası'nda da güçlü şekilde temsil edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Amacımız yalnızca sektörümüzü temsil etmek değil; üyelerimizin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek, yeni projeler geliştirmek ve sektörümüzün rekabet gücünü artıracak çalışmaları hayata geçirmek” değerlendirmesi yaptı.
Sektörde faaliyet gösteren özellikle KOBİ ölçeğindeki firmaların finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların da komitenin öncelikli gündemleri arasında yer alacağını belirten Yusuf Özcan, başta Eximbank, İGE, KGF vb. ilgili finans kuruluşlarıyla kurulacak iş birliklerinin sektörün ihracat kapasitesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.