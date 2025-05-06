14 milyar dolarlık yatırımla 51 bin kişi istihdam edilecek

Cumhurbaşkanlığı Ya­tırım ve Finans Ofisi, Türkiye’nin uluslara­rası doğrudan yatırım (UDY) performansını proje bazında analiz eden ve Türkiye Ulusla­rarası Doğrudan Yatırım Strate­jisi (2024-2028) ile uyumlu kap­samlı bir rapor yayımladı.

Tür­kiye’de proje odaklı yaklaşımla düzenli ve metodolojik olarak yayımlanan ilk UDY raporu ol­ma özelliğini taşıyan bu çalışma yatırımcıların, politika yapıcı­ların ve araştırmacıların karar alma süreçlerine veri temelli katkılar sunmayı amaçlıyor. Ra­por verilerine göre, 2024 yılın­da Türkiye’de toplam 383 sı­fırdan UDY projesi duyuruldu. Bu projelerle yaklaşık 14,1 mil­yar dolarlık yatırım harcama­sı yapılması ve 51 bin 402 kişiye doğrudan istihdam sağlanması bekleniyor. Sektörel dağılımda, yenilenebilir enerji sektörü yak­laşık 1,85 milyar dolarlık serma­ye harcamasıyla öne çıkarken, otomotiv ana sanayi sektörü bü­yük ölçekli yatırımlarıyla dikka­ti çekiyor.

İmalat sektörü liderliğini koruyor

Tarım-gıda, makine ve ekip­man ile otomotiv yan sanayi, en çok proje duyurusu yapılan sek­törler arasında yer alıyor. Yazı­lım ve bilişim hizmetleri, tüke­tici elektroniği, elektronik bile­şenler ve iş hizmetleri sektörleri ise Türkiye’nin dijital dönüşüm ve yüksek teknoloji potansiyeli­ne yönelik uluslararası yatırım­cı ilgisini gözler önüne seriyor. Proje faaliyet alanları açısın­dan imalat sektörü 214 projey­le liderliğini korurken, altyapı ve enerji üretimi (özellikle ye­nilenebilir enerji yatırımları) de önde gelen yatırım alanları ara­sında yer alıyor.

Bilgi ve iletişim teknolojileri, AR-GE ve iş hiz­metleri ise hem proje sayısı hem de sermaye harcaması açısın­dan üst sıralarda bulunuyor. Ül­ke bazında değerlendirildiğinde, Almanya 67 proje ve 3,3 milyar dolarlık sermaye harcamasıyla 2024 yılında en büyük yatırımcı ülke konumuna ulaştı. Alman­ya’yı Çin, Fransa ve ABD takip ederken yüksek sermaye tutar­ları ve proje sayıları bu ülkeleri öne çıkarıyor. Bu çeşitlilik, Tür­kiye’nin küresel yatırımcılar nezdindeki artan cazibesini ve stratejik konumunun sağladığı avantajları da teyit ediyor.

95 işlemde 3,4 milyar dolarlık işlem

Rapor, ayrıca birleşme ve sa­tın alma yatırımlarına da yer veriyor. Buna göre, 2024 yılın­da toplam 95 işlemle 3,4 milyar dolarlık işlem hacmi gerçekleş­ti. Bu işlemler özellikle yazılım, makine, finansal hizmetler, ta­rım-gıda ve sağlık sektörlerinde yoğunlaştı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, geliştir­diği bu detaylı veri tabanı ve ra­por aracılığıyla yatırımcılar, po­litika yapıcılar ve araştırmacılar için Türkiye’nin UDY ortamını derinlemesine analiz etme ola­nağı sunuyor. Aynı zamanda ül­kenin yatırım çekiciliğini daha da artırmayı hedefliyor.

Cum­hurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağ­lıoğlu, rapora ilişkin yaptığı de­ğerlendirmede, “2024 yılı ve­rileri, Türkiye’nin küresel ya­tırımcılar gözünde dünyanın bağlantı noktası konumunu da­ha da pekiştirdiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Yeşil dönüşüm ve dijital teknoloji yatırımları sürüyor

Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Stratejisi (2024- 2028) kapsamında belirledikleri hedeflerle verilerin büyük ölçüde örtüştüğünü görmekten memnuniyet duyduklarını aktaran Dağlıoğlu şunları kaydetti: “Yenilenebilir enerji ve otomotiv sektörlerinde gerçekleştirilen yaklaşık 3,6 milyar dolarlık yatırımlar, ülkemizin sürdürülebilir enerji ve yüksek teknoloji alanlarındaki bağlantı noktası olma rolünü güçlendiriyor.

Ayrıca, toplam proje sayısının yüzde 71,5’ini ve sermaye harcamalarının yüzde 70,9’unu oluşturan nitelikli UDY projeleri, Türkiye’nin yeşil dönüşüm, dijital teknoloji ve yüksek katma değerli sektörlere yönelik yatırım kararlılığını açıkça ortaya koyuyor. Bu kapsamlı rapor, yatırımcılar için önemli karar alma araçları sunmasının yanı sıra ülkemizin uluslararası yatırım ortamına dair güçlü ve olumlu mesajlar veriyor.”