14. Türkiye Enerji Zirvesi 25 Kasım'da İstanbul'da başlıyor

'Geleceğin Enerjisi, Enerjinin Ekonomisi' temasıyla düzenlenecek 14. Türkiye Enerji Zirvesi'nde, enerjinin yarınını etkileyecek olan teknolojiler, yatırım ve finansman konuları gündeme gelecek.

Enerji piyasalarında yaşanan dönüşüm süreçleri

Sponsorları arasında Petrol Ofisi, Safi Holding, Tekfen Holding ve Koç Enerji Grubu'nun yer aldığı etkinlikte, enerji piyasalarında yaşanan dönüşüm sürecinin Türkiye ve global enerji piyasalarına etkileri, Türkiye enerji piyasalarının bu süreçteki beklenti ve gereksinimleri, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da yaşanan ve enerji piyasalarını etkileyen konular ele alınacak.

Zirvede özel sunumuyla Energy Aspects Piyasa Temel Analizleri ve Görüşleri Başkanı Samer Mosis ile Caspian Barrel Petrol Çalışmaları Merkezi Başkanı Ilham Shaban, Gürcistan Yenilenebilir Enerji Geliştirme Derneği Yönetici Direktörü Maia Melikidze, Afrika Enerji Odası Başkanı NJ Ayuk , Belçika Ticari Ateşesi Gerhard Segers, Bulgaristan Enerji Borsası (IBEX) Üst Yöneticisi (CEO) Konstantin Konstantinov ve (Yunanistan Enerji Piyasası İşletmecisi) ENEX GROUP Üst Yöneticisi (CEO) Alexandros Papgeorgiou gibi çeşitli bölge ve ülkelerden sektör liderleri yer alacak.

Depolama ve e-mobilite konu edilecek

"Zirvede mutlaka göz önünde bulundurulması gereken konular arasında depolama ve e-mobilite de var" diyen Enerji Fuarcılık Genel Müdürü Selman Gezer, teknoloji alanında çokça yatırım yapılan ve gelişim potansiyeli barındıran bu iki konunun sektörde heyecan yarattığının altını çiziyor.