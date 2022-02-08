15 dernekten, TÜGİK genel kurulu için ortak deklarasyon

Ankara’da geçen hafta gerçekleşen Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu tartışmaları da beraberinde getirdi. Türkiye’nin değişik bölgelerinde faaliyet yürüten 15 dernek, genel kurul sürecinde ve seçimlerde çeşitli hukuksuzluklar yaşandığına yönelik iddialarını ortak deklarasyon yayınlayarak kamuoyu ile paylaştı.

TÜGİK Genel Kurulu, 2 Şubat’ta Ankara’da yapılmış ve Erkan Güral yeniden başkanlığa seçilmişti. Genel kurulda divan heyetinin kararları konfederasyon üyesi bazı derneklerin tepkisine yol açmıştı. Aralarında Denizli Genç İş İnsanları Derneği’nin (DEGİ- AD) de bulunduğu 15 GİAD ortak deklarasyon yayınladı. AKGİAD, ANGİAD, BAGİAD, BUGİAD, GESİAD, EGİAD, ESGİAD, GAGİAD, Hakkari GİAD, HAGİAD, KKGİAD, NAZGİ- AD, ŞİAD, DEGİAD ve YOGİAD’ın imza attığı ortak deklerasyonda TÜGİK Genel Kurulu’nda hak, hukuk ve teamüllerin herkesin gözü önünde ayaklar altına alındığı belirtildi.

İlan edilen hazirun listesinde tüm itirazlara karşın usulsüz çağrılan yedek delegelere yer verildiği ifade edilen açıklamada, “Daha vahimi ise tüzük değişikliği önergeleri bir hukuk devletinde kabul edilemez biçimde çoğunluk olmamasına karşın, Divan Başkanı’nca her türlü hukuk kuralı çiğnenerek usulsüz sayımlarla çoğunluk varmış gibi tutanak altına alınmıştır. Divan Başkanlığı’nca söz talep eden delegelere söz verilmemiş, itirazlar tutanağa geçirilmemiş, yazılı itiraz dilekçeleri ise alınmamıştır. TÜGİK çatısı altında yer alan tüm derneklerin unvanlarında ‘Genç’ ibaresi yer alırken, Konfederasyonumuz unvanından ‘Genç’ ibaresi çıkartılmıştır. Bu değişikliğin tek amacı kuralları kişilere uydurmaktır. Daha düşündürücü olan ise iki liste aday olmasına karşın, mevcut yönetimce adaylardan birisine haber vermeden Yönetim Kurulu üye sayısını 15’den 22’ye, Yüksek İstişare Konseyi üye sayısı da 15’den 25’e çıkartmak suretiyle, organların üye sayılarında değişiklik yapılması için tüzük değişikliği önergesi verilmiş olmasıdır. Amacın, diğer adaya liste hazırlatmamak olduğu sarihtir” denildi. Konu ile ilgili ulaştığımız Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Başkanı Erkan Güral ise iddialara ilişkin yarın (bugün) bir açıklama yapacağını bildirdi.

15, Genç İş İnsanı Derneği’nin imzasını taşıyor

Akhisar Genç İş İnsanları Derneği (AKGİAD) Ankara Genç İş Adamları Derneği (ANGİAD) Balıkesir Genç İş İnsanları Derneği (BAGİAD) Bulancak Genç İş Adamları Derneği (BUGİ- AD) Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Eskişehir Genç İş Adamları Derneği (ESGİAD) Gaziantep Genç İş Adamları Derneği (GAGİ- AD) Hakkari Genç İş Adamları Derneği (HAKKARİ GİAD) Hatay Genç İş İnsanları Derneği (HAGİAD) Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (KKGİAD) Nazilli Genç İş Adamları Derneği (NAZGİAD) Şırnak Genç İş Adamları Derneği (ŞİAD) Yomra Genç İş Adamları Derneği (YOGİAD)