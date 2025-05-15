150 milyar dolarlık İnsurtechin pastasından pay almalıyız

Sevilay ÇOBAN

Bankacılık ve sigorta sek­törlerini bir araya geti­ren “2025 Türkiye Ban­kasürans Zirvesi" İstanbul'da düzenlendi. Yıldız Teknik Üni­versitesi Teknopark ve Insur­tech HUB ev sahipliğinde ger­çekleştirilen etkinlikte, dijital dönüşüm, yenilikçi ürünler, fır­satlar, zorluklar ve beklentiler masaya yatırıldı.

Hedef 100 unicorn

Sanayi ve Teknoloji Bakan­lığı Milli Teknoloji Genel Mü­dürü Sadullah Uzun, zirvenin ana konularından olan sigorta teknolojilerine (insurtech) işa­ret ederek, “Burada multidisip­liner bir teknolojiden bahsedi­yoruz. Blokzincir teknolojisi de var, yapay zekâ da var, IoT de var, büyük veri de var. Hepsinin bütününü oluşturan bir tekno­loji bütünü aslında insurtech. Ülkemiz adına söyleyecek olur­sak henüz yolun başındayız. Şu anda ülkemizde teknoparklar­da ve teknoloji geliştirme böl­gelerinde 11 bin 500 girişim söz konusu. Hedefimiz bunu 100 bine çıkartmak. Ülkemizde şu anda 7 tane unicorn var, bunla­ra Turcorn diyoruz. Hedefimiz 2030 itibarıyla bunu 100’e çı­kartmak” dedi.

Uzun, insurtech sektörün­de küresel ölçekte 36 tane uni­corn bulunduğunu kaydederek, “2030 hedeflerinde küresel öl­çekte 150 milyar dolarlık bir pa­zar payı konuşuluyor insurtech alanıyla alakalı olarak. Dolayı­sıyla pasta büyük. Pasta büyük­se bizim Türk startupları ve gi­rişimleri olarak bu pastadan payımızı almamız lazım” diye konuştu. Şu anda Türkiye'de insurtech ekosisteminde 100’e yakın firmanın bulunduğunu dile getiren Uzun, bu sayının ar­tırılması gerektiğini vurguladı.

“Prim üretiminde 1,5 trilyon TL’ye yaklaşacağız”

Türkiye Sigorta Birli­ği (TSB) Baş­kan Yardım­cısı Taylan Türkölmez de 2030'da GSYH’nin %4,5’ini aşacak bir prim bü­yüklüğüne ulaşmayı hedefle­diklerini belirterek, “Bugün %3’lere dayanıyor ve herhal­de yılsonunda 1,5 trilyon liraya yaklaşacağız. Bu hedef toplu­ma, müşterilere ne kadar pe­netre olduğumuza bakar ama 1,5 trilyon lira yılsonunda 35 milyar dolarlık bir prim hac­mine götürüyor olacak bir ta­raftan. Bugün bireysel emek­lilikteki fon büyüklüğümüz de 1,5 trilyon liraya gidiyor. O da herhalde yılsonu itibarıyla bi­zi 35 milyar dolarlara götüre­cek. Gayri Safi Milli Hasıla’nın acaba %10’u olur mu diyoruz. 2 trilyon doların %10’u 200 milyar dolar. Ama buna ulaşmanın olmazsa ol­mazı var. Tamamlayıcı emek­lilik sisteminin devreye gir­mesi gerekiyor.”

“Teknoloji firmalarını sigortaya çekmeye çalışıyoruz”

Insurtech Hub Genel Koordinatörü Birol Güleç de 5 ila 10 yıl içinde kurumsal süreçlerin farklılaşacağını belirterek, sigorta alanındaki girişimleri Insurtech Hub bünyesine dâhil etmeyi ve bu firmalarla sigorta alanındaki sorunları çözmek üzere çalışmayı hedeflediklerini söyledi. Insurtech Hub’ın geçen yıl 30’dan fazla sigorta şirketiyle farklı projeler üzerinde çalıştığını dile getiren Güleç, “Görüntü ve veri teknolojileri gibi alanlarda çalışan teknoloji firmalarını da sigortaya çekmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Bankasürans kazançlı ve büyümeye açık bir iş modeli"

Sigortacılık ve Özel Emekli­lik Düzenleme ve Denetle­me Kurumu (SEDDK) Baş­kan Yardımcısı Emine Feray Sezgin ise bankasürans mo­delinin tüm paydaşlar için kazançlı, sürdürülebilir ve büyümeye açık bir iş modeli olduğunu belirterek, SED­DK’nin sürdürülebilir ve ya­pay zekâ destekli çözümle­re yaklaşımını anlattı.

"BES’in %80’i bankasürans kanalıyla üretiliyor"

Taylan Türkölmez, sigorta­cılığın prim üretiminin %20 'sinin bankasürans kanalıy­la sağlandığını kaydederek, "Ama bireysel emekliliğin %80'inin üzerinde banka­sürans kanalıyla üretildi­ğini ve bu fon büyüklüğü­ne banka kanallarımızla ve onlarla birlikte çalışan satış ekiplerimizle geldiğimizi unutmamak gerekiyor. Bu ölçeklere bankasürans ka­nalı varlığıyla geldiğimi­zi hepimiz bilmeliyiz” diye konuştu. Türkölmez, sigor­tacılık ve bankacılık sektör­lerinin çok iyi bir entegras­yon seviyesi yakaladığını ifade etti.