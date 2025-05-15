150 milyar dolarlık İnsurtechin pastasından pay almalıyız
Sigorta teknolojileri alanında 2030’a kadar küresel ölçekte 150 milyar dolarlık bir pazar oluşmasının öngörüldüğünü söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Uzun, “Türk startupları ve girişimleri olarak bu pastadan payımızı almamız lazım” dedi.
Sevilay ÇOBAN
Bankacılık ve sigorta sektörlerini bir araya getiren “2025 Türkiye Bankasürans Zirvesi" İstanbul'da düzenlendi. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark ve Insurtech HUB ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, dijital dönüşüm, yenilikçi ürünler, fırsatlar, zorluklar ve beklentiler masaya yatırıldı.
Hedef 100 unicorn
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, zirvenin ana konularından olan sigorta teknolojilerine (insurtech) işaret ederek, “Burada multidisipliner bir teknolojiden bahsediyoruz. Blokzincir teknolojisi de var, yapay zekâ da var, IoT de var, büyük veri de var. Hepsinin bütününü oluşturan bir teknoloji bütünü aslında insurtech. Ülkemiz adına söyleyecek olursak henüz yolun başındayız. Şu anda ülkemizde teknoparklarda ve teknoloji geliştirme bölgelerinde 11 bin 500 girişim söz konusu. Hedefimiz bunu 100 bine çıkartmak. Ülkemizde şu anda 7 tane unicorn var, bunlara Turcorn diyoruz. Hedefimiz 2030 itibarıyla bunu 100’e çıkartmak” dedi.
Uzun, insurtech sektöründe küresel ölçekte 36 tane unicorn bulunduğunu kaydederek, “2030 hedeflerinde küresel ölçekte 150 milyar dolarlık bir pazar payı konuşuluyor insurtech alanıyla alakalı olarak. Dolayısıyla pasta büyük. Pasta büyükse bizim Türk startupları ve girişimleri olarak bu pastadan payımızı almamız lazım” diye konuştu. Şu anda Türkiye'de insurtech ekosisteminde 100’e yakın firmanın bulunduğunu dile getiren Uzun, bu sayının artırılması gerektiğini vurguladı.
“Prim üretiminde 1,5 trilyon TL’ye yaklaşacağız”
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkan Yardımcısı Taylan Türkölmez de 2030'da GSYH’nin %4,5’ini aşacak bir prim büyüklüğüne ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, “Bugün %3’lere dayanıyor ve herhalde yılsonunda 1,5 trilyon liraya yaklaşacağız. Bu hedef topluma, müşterilere ne kadar penetre olduğumuza bakar ama 1,5 trilyon lira yılsonunda 35 milyar dolarlık bir prim hacmine götürüyor olacak bir taraftan. Bugün bireysel emeklilikteki fon büyüklüğümüz de 1,5 trilyon liraya gidiyor. O da herhalde yılsonu itibarıyla bizi 35 milyar dolarlara götürecek. Gayri Safi Milli Hasıla’nın acaba %10’u olur mu diyoruz. 2 trilyon doların %10’u 200 milyar dolar. Ama buna ulaşmanın olmazsa olmazı var. Tamamlayıcı emeklilik sisteminin devreye girmesi gerekiyor.”
“Teknoloji firmalarını sigortaya çekmeye çalışıyoruz”
Insurtech Hub Genel Koordinatörü Birol Güleç de 5 ila 10 yıl içinde kurumsal süreçlerin farklılaşacağını belirterek, sigorta alanındaki girişimleri Insurtech Hub bünyesine dâhil etmeyi ve bu firmalarla sigorta alanındaki sorunları çözmek üzere çalışmayı hedeflediklerini söyledi. Insurtech Hub’ın geçen yıl 30’dan fazla sigorta şirketiyle farklı projeler üzerinde çalıştığını dile getiren Güleç, “Görüntü ve veri teknolojileri gibi alanlarda çalışan teknoloji firmalarını da sigortaya çekmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
“Bankasürans kazançlı ve büyümeye açık bir iş modeli"
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı Emine Feray Sezgin ise bankasürans modelinin tüm paydaşlar için kazançlı, sürdürülebilir ve büyümeye açık bir iş modeli olduğunu belirterek, SEDDK’nin sürdürülebilir ve yapay zekâ destekli çözümlere yaklaşımını anlattı.
"BES’in %80’i bankasürans kanalıyla üretiliyor"
Taylan Türkölmez, sigortacılığın prim üretiminin %20 'sinin bankasürans kanalıyla sağlandığını kaydederek, "Ama bireysel emekliliğin %80'inin üzerinde bankasürans kanalıyla üretildiğini ve bu fon büyüklüğüne banka kanallarımızla ve onlarla birlikte çalışan satış ekiplerimizle geldiğimizi unutmamak gerekiyor. Bu ölçeklere bankasürans kanalı varlığıyla geldiğimizi hepimiz bilmeliyiz” diye konuştu. Türkölmez, sigortacılık ve bankacılık sektörlerinin çok iyi bir entegrasyon seviyesi yakaladığını ifade etti.