1540 konutun sertifikası halka arza hazır

Başakşehir’de hayata geçi­rilecek Damla Kent pro­jesinde, Borsa İstanbul’da yapılacak talep toplama için Gayrimenkul Sertifikası’nın iş­lem kodu “DMLKT” olarak be­lirlendi. Emlak Konut Gayri­menkul Yatırım Ortaklığı’n­dan (GYO) yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordi­nasyonunda Emlak Konut ta­rafından geliştirilen, SPK ona­yı alan geleceğin gayrimenkul finansman çözümü Gayrimen­kul Sertifikası halka arz oluyor.

Sertifikalar, Borsa İstanbul’da 4-8 Ağustos 2025 tarihleri ara­sında “DMLKT” işlem kodu ile yatırımcılarla buluşacak. Gay­rimenkul Sertifikası’nın halka arz fiyatı, değerleme fiyatı üze­rinden yüzde 25 indirimle 7,59 lira olarak belirlendi. Bu model, küçük birikimlerle Damla Kent Projesi’nden ev sahibi olma fır­satı sunuyor. Projede ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Gay­rimenkul Sertifikası talep topla­ma döneminde Halk Yatırım, Zi­raat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere tüm banka ve ara­cı kurumlardaki yatırım hesap­ları üzerinden, “DMLKT” işlem kodu kullanılarak dilediği kadar sertifika için talepte bulunula­bilecek.

Gayrimenkul Sertifikası almak için yol haritası

Damla Kent projesinden ev al­mak ya da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların izleyeceği yol haritası ise şöyle açıklandı: “Gayrimenkul Serti­fikası alabilmek için Halk Yatı­rım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatı­rım başta olmak üzere herhangi bir banka ya da aracı kurumlarda yatırım hesabınızın bulunması gerekiyor. Banka veya aracı ku­rum şubelerinden ya da mobil/ internet uygulamalarından ya­tırım hesabı açma talebi oluş­turabilirsiniz.

Hesap açılışı ta­mamlandıktan sonra hesabınız borsa işlemlerine uygun hale ge­tirilir. 4-8 Ağustos 2025 tarih­leri arasında, tüm banka ve ara­cı kurumlarda bulunan yatırım hesaplarınız üzerinden talepte bulunabilirsiniz. Mobil veya in­ternet şubeleri üzerinden işlem­ler bölümünden Yatırımlar-Hal­ka Arz-Hisse Senedi Halka Arz- Kesin Talep adımlarını izleyin. ‘DMLKT’ işlem kodunu seçin, almak istediğiniz sertifika ade­dini girin, ödeme yöntemini be­lirleyin ve işlemi onaylayın.”

Ev sahibi de olabilir alım-satım da yapabilir

Başakşehir’de hayata geçiri­lecek olan 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire seçenekleriyle her ihtiyaca cevap veren proje, eği­tim kurumlarına, hastanelere ve camilere yakın olarak konumla­nırken, proje Kuzey Marmara, TEM, O3 ve Basın Ekspres yolla­rına, 3 metro ve 1 tramvay hattına erişim kolaylığı sağlıyor. Ayrıca, İstanbul Havalimanı ve Başak­şehir Şehir Hastanesi’ne de kom­şu konumunda yer alan Damla Kent projesinin halka arz olacak ilk etabında yer alan 1540 konut, Gayrimenkul Sertifikası mode­liyle satışa sunulacak. Yatırımcı­lar sertifikalarını biriktirerek ev sahibi olabilir ya da Borsa İstan­bul’da alım-satım yaparak biri­kimlerini değerlendirebilir.

Halka arz edilecek Gayrimen­kul Sertifikası ile tasarruf sahip­lerine üç farklı kazanç yöntemi sunuluyor. Birinci seçenek, Konut Edin­me Hakkı’nda (Asli Edim) yatı­rımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı kendi büt­çesine uygun şekilde biriktirir ve proje tamamlandığında istedi­ği eve sahip olur. İkinci seçenek, Nakit Kazanma Hakkı'nda (Tali Edim) Gayrimenkul Sertifikası biriktiren yatırımcılar, ev almayı tercih etmedikleri durumda 'Ta­li Edim' yöntemine başvurabilir. TOKİ ve Emlak Konut, proje so­nunda tali edim kapsamında da­ireleri açık artırmayla satışa çı­karır. Elde edilen gelir sertifika sahiplerinin yatırım hesapları­na payları oranında nakit olarak aktarılır.

Üçüncü seçenekte ise Alım-Satım’da, (Hisse Gibi İş­lem) asli edim ya da tali edimi tercih etmeyen yatırımcılar, ser­tifikalarını Borsa İstanbul’da alıp satarak, piyasa koşullarına bağlı olarak kar etme imkânına sahip olabilir.

863 bin 276 sertifika ile 1076 2+1 daire satışa sunulacak

Yeni nesil yatırım aracı olan Gayrimenkul Sertifikası’nın aynı zamanda vatandaşların peşinat, faiz ve taksit yükünü de ortadan kaldırdığı belirtildi. 5 etaptan oluşacak Damla Kent Projesi kapsamında 5 bin 325 adet konut ve 244 adet ticari ünite inşa edilecek. Projenin ilk etabında yer alan 1540 konut, Gayrimenkul Sertifikası ile halka arz olacak.

Sürecin devamında ise ikinci etapta bulunan 674 konutun halka arz edilmesi planlanıyor. Damla Kent projesinde halka arz edilecek konutlar ve karşılık geldiği sertifika adetleri ise şöyle: “62 metrekarelik 175 adet 1+1 daire, 631 bin 516 adet sertifika, 88 metrekarelik 1076 adet 2+1 daire, 863.276 adet sertifika, 144 metrekarelik 758 adet 3+1 daire, 1 milyon 384 bin 916 adet sertifika, 194 metrekarelik 205 adet 4+1 daire, 1 milyon 833 bin 345 adet sertifika”.