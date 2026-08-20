1,8 milyonluk finansmanda başvuru süresi yıl sonu bitiyor

Hamide HANGÜL

İstanbul’da riski yapılan dönüşümünü hızlandırmak için başlatılan en büyük finansman desteği ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına başvuru süresi, 31 Aralık 2026’da doluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde başlatılan toplam 1,8 milyon liralık destekten yararlanmak isteyen vatandaşların, riski yapı tespiti, müteahhit bulma, tahliye, yıkım ve ruhsat süreçlerini dikkate alarak başvurusunu son günlere bırakmaması kritik önem taşıyor.

İstanbul’un tüm ilçelerini kapsayan ve yıl sonuna kadar riskli yapı ilan edilen tüm konut ve iş yeri sahiplerinin yararlanabileceği kampanyada vatandaşlara evlerini yeniden inşa ettirmeleri için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira tahliye desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin lira destek veriliyor

İş yeri için 437 bin 500 lira hibe

Finansman desteğinden faydalanan vatandaşla, böylelikle evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Aynı koşullarda hak sahibi bir dükkanı veya iş yeri için 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği de söz konusu. Hak sahibinin diğer her bir dükkanı için 875 bin lira kredi imkanı sunuluyor. Alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde ise TOKİ veya Emlak Konut inşaatları üstleniyor. Bu modelde her bir hak sahibi için 875 bin liralık hibe desteği ve 125 bin liralık taşınma desteği sağlanıyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

Riskli ilan edilen tüm konut ve işyerleri alabilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 31 Aralık 2026'da sona erecek kampanya ile ilgili vatandaşların lehine önemli bir düzenleme yapıldı. Bu değişiklikle ev ve iş yerini yenilemek isteyen vatandaşlar için riskli yapıların yıkım, ruhsat, kat irtifakı ve hak sahipliği tespiti gibi süreçlerin de zaman aldığı dikkate alınarak hak kaybı yaşamamaları için 31 Aralık 2026'ya kadar riskli yapı ilan edilen tüm bağımsız bölümlerin kampanyadan faydalanmasının önü açıldı. Bu sayede 2025 ve 2026 yıllarında riskli yapısı onaylanan konut ve iş yeri sahiplerinin tamamı "Yarısı Bizden" kampanyasından faydalanabilecek.

Kampanyayla 384 bin konutu aştı

İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Kanunu" olarak da bilinen Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunun yürürlüğe girdiği 2012 yılından bu yana, kentsel dönüşüm kapsamına alınan bağımsız bölüm sayısı 1 milyon 298 bini aştı. Bunlardan 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. İstanbul’da kentsel dönüşüme hız kazandıran en önemli kampanya ise 'Yarısı Bizden' oldu. Bu kapsamda 384 bin 553 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı.

3 milyon liraya kadar kredi imkanı da var

Kentsel dönüşümle ev ve iş yerlerini yenilemek isteyen İstanbullular, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi (İADŞP)" kapsamında 3 milyon liraya varan kentsel dönüşüm kredisinden faydalanabiliyor. Proje kapsamında İstanbul'da Dünya Bankası aracılığıyla ilk yıl ödemesiz, 180 ay vade, aylık yüzde 0,69 faiz oranıyla 3 milyon liraya kadar finansman imkanı sunuluyor. İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi'ne başvurmak için devam eden icra, takip veya haciz kaydının bulunmaması şartı aranıyor. Kredinin aylık taksit tutarının, belgelendirilmiş hanehalkı aylık gelirinin yüzde 70'ini aşmaması gerekiyor.

Kira ya da taşınma yardımı

Gayrimenkul hukukçusu Çiğdem Kezer, kampanyada başvuru sürelerinin kaçırılmaması gerektiğine dikkati çekti. Başvuru yapılan bağımsız bölümde ikamet edenlerin kira yardımı ile 125 bin liralık taşınma desteği arasında tercih yapması gerektiğini, iki destekten aynı anda yararlanılamadığını kaydeden Kezer, birden fazla bağımsız bölümü bulunan malikler için hibe desteğinin yalnızca ilk konut için geçerli olduğunu anlattı.

Kampanya kapsamında kullandırılan kredilerin geri ödemelerinin, yapı ruhsatının alınmasından iki yıl sonra başladığını ve vade süresinin 10 yıla kadar uzayabildiğini belirten Kezer, ilk yıl faiz uygulanmadığını, sonraki yıllarda ise ödemelerin TÜFE'nin yarısı oranında güncellendiğini söyledi. Kezer, kira yardımı başvurularında da binanın yıkımının ardından 1 yıllık başvuru süresinin bulunduğunun altını çizdi.

Belediye harçlarında muafiyet

Kentsel dönüşüm kapsamında noter harcı ve damga vergisine ilişkin de muafiyetler bulunuyor. Bu çerçevede dönüşüm sürecindeki yapıların noter sözleşmelerinde ve bazı resmi işlemlerde damga muafiyeti imkanı bulunuyor ve harçlarda indirim yapılıyor. Belediyeler tarafından alınan çeşitli imar ve işlem harçlarından muafiyet de önemli bir avantaj sunuyor. İmarla ilgili bazı belediye ücretleri ve harçları da dönüşüm işlemleri kapsamında alınmıyor. Ancak bu muafiyetler genel olarak mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan bölüm için uygulanıyor. Bunun üzerindeki ilave alanlar için normal harçlar isteniyor ve muafiyet uygulanmıyor.