19 ülkeden 370 firma İzmir’de buluşuyor

09 Ekim 2019

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık, “5 milyon dolarlık ihracat ile takım tezgahları sektöründe önemli rol oynayan Ege Bölgesi’nin ihracat limanı olan İzmir’de, 2017’den sonra ikinci kez düzenlenecek MAKTEK İzmir Fuarı, 500 milyon dolarlık iş hacmiyle sektörün fotoğrafını çekmeye hazırlanıyor” dedi.

60 ülkeden 35 bin ziyaretçi bekleniyor

Bilindiği gibi MAKTEK Fuarı İstanbul ve İzmir’de dönüşümlü olarak yapılıyor. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ile Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ, Ege Bölgesi Sanayi Odası ile İzmir Ticaret Odası destekleriyle gerçekleşen MAKTEK, İzmir Uluslararası Fuar Alanı, Gaziemir - İzmir’de 43.000 m2 kapalı alanda 60’ın üzerinde ülkeden 35 bini aşkın ziyaretçi ve katılımcıya ev sahipliği yapacak.

Fatih Varlık, 19 ülkeden 370 firmanın fuarda katılacağını belirterek beklentilerinin yüksek olduğunu ve fuarda önemli iş birliklerine imza atılacağına inandıklarını söyledi. Bu yıl fuarda teknoloji odaklı ürünlerin ön planda olduğunu belirten Varlık, “2017 yılında yapılan fuarda savunma sanayi, havacılık sanayi ve otomotiv sanayi ile ilgili yeni teknolojiler ön planda olacak. Savunma Bakanlığı’ndan da fuara katılım olacak” dedi.

MAKTEK İzmir Fuarı özelinde; Savunma Sanayi’de faaliyet gösteren başlıca kurumların karar verici (stratejik planlama, proje yönetimi, satın alma, teknik yönetim vb.) bölümlerinden yetkililerin, ikili iş görüşme salonunda katılımcılarla özel iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi planlanıyor.

MAKTEK İzmir Fuar’ında, CNC ve universal talaşlı imalat makinaları, sac işleme makinaları, kesici takımlar, takım tutucular, CAD/CAM, PLM yazılımları, ölçü aletleri, kalite kontrol cihaz ve ekipmanları, kaynak ve kesme ekipmanları, kaynak makinaları, yedek parça, ısıl işlem donanımları, taşıma sistemleri, yağlama ve soğutma sistemleri sergilenecek. Türk Hava Yolları fuarın resmi Hava Yolu olarak İzmir varışlı dış hat uçuşlarında 16 Ekim'e kadar belirli rezervasyon sınıflarında geçerli olacak indirim imkanı sunuyor.

VW’NİN MANİSA YATIRIMI FUARA İLGİYİ ARTIRACAK

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Alman otomotiv devi Volkswagen’in (VW) geçtiğimiz günlerde kesinleşen Manisa fabrika yatırımının MAKTEK İzmir’in önemini artıracağını vurgulayarak, “2021 yılında düzenlenecek 3. MAKTEK İzmir Fuarı, VW’nin yatırımı için çok büyük bir pazar olacak. Çünkü otomotiv sektöründe kullanılan tüm ürünler takım tezgahları ile üretiliyor. VW fabrikası içerisinde de çok büyük olasılıkla buraya katılacak firmaların makineleri çalışacak” dedi.

İlhan Ersözlü, fuarcılık sektörüne yönelik de değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:

“TÜYAP fuarcılık olarak, Türkiye’nin ihracatına ve ekonomisine büyük katkı yapan fuarlar düzenliyoruz, aynı zamanda da alanında söz sahibi olan firmalara kiraya veriyoruz. Alman ve İngiliz fuarcılık devleri ile işbirliği yapıyoruz. Ayrıca İstanbul dışında da 8 ayrı şehirde fuar alanı işletiyoruz. Türkiye’de 200 fuar şirketi yılda 500 fuar düzenliyor. Biz de yılda 100’ün üzerinde fuar ile 15 binin üzerinde katılımcı firma ağırlıyoruz. 126 ülkeden 6 milyon ziyaretçiye hizmet veriyoruz. Kendi fuar alanına sahip tek fuar şirketiyiz. Ancak Türkiye’de fuarcılık büyümeye devam ediyor. Şu anda dünya fuarcılık pazarından aldığımız henüz 1.5. Fakat, faur alanlarımızın ölçeklerinin büyümesi ile bu oran artacak. Çünkü Türkiye turizm ve finans merkezi. ÖZellikle ihracat ağırlıklı sektörlere yönelik fuarlar çok iyi gidiyor.”