2. el oto piyasasında bayram hareketliliği

Ramazan Bayramı öncesi birçok sektörde olduğu gibi 2. el otomotivde de hareketlilik yaşanıyor. Sektör temsilcileri, söz konusu hareketliliğin bayramlar öncesi ortaya çıkan mobilite ihtiyacından kaynaklandığını belirtiyor.

Otokoç Otomotiv İkinci El ve Filo Operasyonları Direktörü Birkan Çalışkan, mart ayının 2022 yılında en yüksek işlem hacmine ulaşılan 2. el pazarı sonuçları ile kapandığını bildirdi.

Martta 762 bin seviyesinde 2. el işlemi gerçekleştiğini aktaran Çalışkan, "Bu ivme nisanda da devam ederken, talebin yüksek olduğu bir ay ile karşı karşıyayız. Beklenen pazar koşullarında ramazan ayı dönemi genellikle piyasadaki hareketliliğin azaldığı günlerdir. Bu durum, ayın ilk dönemlerinde etkisini bir miktar hissettirmekle birlikte bayram döneminde kullanıcıların bireysel mobilite ihtiyaçları da gün yüzüne çıkmış oldu. Bu nedenle talep iyi bir seviyede devam ediyor." diye konuştu.

İçinde bulunulan dönemde bireysel mobilite ihtiyacının ötesinde 2. el aracın, tüketici açısından bir yatırım argümanı niteliği de taşıdığını kaydeden Çalışkan, bunun da talebin artmasına etki eden sebeplerden biri olduğunu söyledi.

"Pazardaki talep ve işlem yüzde 9 arttı"

2. el pazarının ilk çeyrek performansını da değerlendiren Birkan Çalışkan, ilk çeyrekte 2021’in aynı dönemine göre daha çok satış işleminin gerçekleştiğini aktardı. Çalışkan, "2021 yılının ilk çeyreğinde 1 milyon 650 bin 901 adetlik 2. el işlemine karşılık 2022 yılının birinci çeyreğinde 1 milyon 801 bin 66 adetlik bir 2. el işleminin gerçekleştirildiğini gördük. Bu da özellikle pazardaki talebin ve işlemin yüzde 9 arttığını gösteriyor. Tahminimizce daha çok büyüme yakalanabilirdi ancak araç bulunurluk seviyesindeki düşüklük bu hedefin biraz önüne geçti." ifadelerini kullandı.

Çalışkan, 2. el fiyatlarının kendi içerisindeki dinamiklerin dışında, daha çok sıfır araçlara bağlı olarak şekillendiğini söyledi.

Özellikle ocak ayından bugüne bakıldığında sıfır araç fiyatlarına bağlı olarak 2. el fiyatlarında yüzde 11'lik artış gözlemlediklerini aktaran Çalışkan, şunları kaydetti: "Önümüzdeki dönemde de bunun nasıl seyredeceğini anlamak için sıfır araç fiyatlarındaki değişim ile ilgili öngörülere bakmak önemli bir argüman olacaktır. Hem ülkemizde hem yurt dışında üretilen araçların fiyatları tüm dünyayı etkisi altına alan enflasyonun etkisiyle artmaya devam edecek gibi gözüküyor. Avrupa'da yüzde 7,8 olarak açıklanmış olan enflasyon, kaynağındaki üretim maliyetlerinin artması sebebiyle sıfır araç fiyatlarındaki artışı da beraberinde getirmekte. Doğal olarak da artan sıfır araç fiyatları karşısında 2. el araç fiyatının da önümüzdeki dönemlerde artarak devam edeceği öngörüsündeyiz."

“Diğer illerde de hatırı sayılır bir canlılık oluştu"

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür de 2. el otomotiv pazarında bayram hareketliliğinin yüzleri güldürdüğünü ifade ederek, "Özellikle İstanbul'da Türkiye geneline göre son iki haftadır ölçülebilir bir hareketlilik tespit edilirken, Anadolu'nun diğer illerinde de hatırı sayılır bir canlılık oluştu." dedi.

Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 daha fazla 2. el araç satışı gerçekleşeceğini aktaran Ülgür, "2022 yılı geneline baktığımızda ise durgun geçtiğini belirttiğimiz ilk 3 aya rağmen toplamda son 4 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15'lik artış söz konusu olacak. 2022'de 2. el pazarında iyi bir nisan yaşıyoruz. Bayram sonrası mayıs ayı çok daha hareketli geçecek. Bu hareketlilik umut verici." değerlendirmesinde bulundu.

Ülgür, bayram sonrası ve yılın kalan ayları için fiyat artışları beklentisi ile 2. el firmalarının stok yapılarını güçlendirdiğini ve fiyat artışlarının devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Talep, 2. el otomobillere kaydı

Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu ise geçen yıl çip krizi ve sevkiyat problemleri gibi unsurların etkisiyle sıfır araç pazarında tedarik sıkıntılarının gündeme geldiğini, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte buna ham madde sorununun eklendiğini ifade ederek, sıfır otomobillerde seyreden bu döngü sebebiyle tüketici talebinin, sıfırda araç bulunamadığı için 2. el araçlara yöneleceğini ve bu durumun fiyat artışlarına yol açacağını söyledi.

2021 sonunda gerçekleşen hızlı kur düşüşü ile 2. el fiyatlarında geçen şubat ayına kadar yaklaşık yüzde 15 düşüş gözlendiğini ve 2. el araç talebinde gözle görülür bir azalma tespit edildiğini aktaran Mutlu, şunları kaydetti: “Şubat ayı sonrası 2022 yılı ilk çeyreğinde döviz kurlarının stabil seyretmesi, bayram öncesi ve bahar döneminin gelmesiyle birlikte ikinci el araç satışlarında talebin artacağını söyleyebiliriz. Otomobil sektöründe mevsimsellik etkisi ve bayram döneminin gelmesiyle birlikte genellikle taleplerde artış gözlenir. Sıfır araç bulunurluğunun geçtiğimiz yıla göre daha zayıf geçeceği bir döneme yaklaşırken talebin hızlı şekilde 2. el otomobillere kaydığını gözlemliyoruz. Bu talep artışının etkisiyle 2. el otomobil fiyatlarında mart ayına göre yüzde 5 yükseliş olduğu söylenebilir.”