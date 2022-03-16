2. el oto satıcılarından yüksek komisyon ve fiyat politikası şikayeti

ANKARA (DÜNYA)

Motorlu araç satıcılarının üst kuruluşu olarak faaliyet gösteren Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) yönetimi, Ankara’da il dernek başkanlarıyla bir araya gelerek sektörün mevcut durumunu değerlendirdi.

Türkiye genelinde 60 ilde faaliyet gösteren ve 70 bini bulan üyenin temsilcisi dernek başkanları, en önemli sorun olarak güçlenen internet sitelerinin oluşturduğu baskıyı gösterdi.

Toplantıda artan döviz ve yüksek faizin sektörü durma noktasına getirdiğine dikkat çeken MASFED Başkanı Aydın Erkoç, çip krizinin de sürdüğünü, gün geçtikçe talebin karşılanması ve araç bulunmasının zorlaştığını söyledi.

"Bazı internet siteleri gücünü bir baskı unsuru olarak kullanıyor"

Akaryakıt zamları ve yüksek ÖTV’nin de sektörü zor durumda bıraktığını belirten Erkoç, “Bazı internet sitelerinin gücünü bir baskı unsuru olarak kullanması, hem araç satıcılarını hem de alıcılarını zora sokması elbette ki çözüm gerektiren bir konu.” ifadesini kullandı.

İlk dönemlerde ücretsiz veya uygun fiyatlarla hizmet veren internet sitelerinin bugün başka bir yapıya dönüştüğünü öne süren Erkoç, yüksek fiyat ve haksız komisyonun sektöre yönelik büyük baskı oluşturduğunu söyledi.

Ankara Otonomi’de gerçekleşen toplantıya MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, Genel Sekreter Niyazi Berktaş, Başkan Yardımcıları Hayrettin Ertemel, Serkan Karakadılar, Disiplin Kurulu Başkanı Mahmut Ulucan, İstişare Kurulu Başkanı İsmail Aydınkaş, MASFED CEO’su Vedat Güler de katıldı.