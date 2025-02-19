“2. el pazarın %70’inde bayi ağı kuracağız”
İkinci el araç satış platformu Otoplus yönetici ortağı Sinan Özkök, 2025’te yapılan atılımlarla kurumsal yapısını güçlendirerek yurt genelinde ikinci el satış bayilikleriyle büyümeye devam edeceklerini söyledi.
Hayati ARIGAN
Pazarın yüzde 70’ini kapsayan bölgelere bayilik vereceklerini belirten Sinan Özkök, ilkelerinin güven ve şeffaflık olduğunu söyledi.
İkinci elde fiyatlar biraz daha oturdu
Otoplus çatı şirketi altında Otonet firmasının 2025’te atılım yapacağını belirten Özkök, ikinci el araç piyasasını da değerlendirdi. Sıfır araç pazarındaki gidişatın ikinci eli çok etkilediğini belirten Özkök, “Fiyatlar artık bir stabilize olma durumunda. Yani oynaklığını kaybetti. Geçen sene o gördüğümüz biraz iniş çıkışlı süreç, şu anda biraz daha oturdu” dedi. İkinci el sektörünün otomotiv değer zinciri içinde çok önemli bir halka olduğunu söyleyen Özkök, “Sıfırın ilerleyebilmesi için ikinci ele ihtiyaç var. İkinci elin kurumsallaşma ihtiyacı olan bir sektör olduğunu düşünüyor, Otoplus markamızla farklılık yaratmayı hedefliyoruz” dedi.
Otonet’in 8 bin 500 kurumsal üyesi var
Otonet markasının da 2013’te kurulduğunu dile getiren Özkök, “Otonet tamamen kurumsal kanalda çalışan bir marka. Online ihale platformunda birçok marka var, ama bunun öncü markası Otonet. 8 bin 500'den fazla kurumsal üyemiz var” diye konuştu. Otonet ve Otoplus’ı aynı çatı altında topladıklarını belirten Özkök, “İkinci el ticaretini hem kurumsal hem perakende müşteriler ile hem online hem de bayi kanallarında faaliyet göstermek üzere bu şekilde yol alabiliyoruz. Önemli olan güven unsuru. Tamamen şeffaf, güvene dayalı o markanın arkasında kurumsal bir yapının olduğunu göstererek hareket ediyoruz” dedi.
Otoplus’ta araç alım satımını birkaç dakikada yapabileceğinizi belirten Özkök, “Aracınıza, üç aşamada fiyat alabiliyorsunuz. Araç bilgisi ve varsa hasar bilgisi girip, sistem online bir fiyat veriyor. Eğer bu fiyat sizin beklentilerinizle olan bir fiyatsa daha sonrasında sizi ekspertize çağırıyoruz. Ücretsiz ekspertizin ardından satış işlemi tamamlanıyor” dedi.
6 ay garanti ve cayma süresi
Sattıkları araçlara garanti verdiklerini belirten Özkök, “8 yaş ve 160 bin km altındaki araçlar için 12 ay 20 bin km’ye kadar garanti veriyoruz. Cayma hakkı ise 20 gün ve 500 km ve bizim sattığımız koşullarda iade edilmesi gerekiyor” dedi.
İstanbul satışta birinci sırada
İkinci elden aldıkları araçları Otoplus markaları ile perakende kanalında ve dört ayrı bölgedeki mağazalarında sattıklarını belirten Otoplus yönetici ortağı Sinan Özkök, şunları söyledi:
“Türkiye ikinci el otomobil pazarı hafif ticari hariç 7 milyon 100 bin ile kapattı. Bir önceki seneye göre yüzde 2'lik büyüme gerçekleştirmiş. İstanbul yüzde 25 ile satışta birinci sırada. İkinci el ticaretinin 4'te biri İstanbul'da dönüyor. 1.8 milyon satış var. 1.2 milyon sıfır pazarından bahsediyorum. 100 binin üzerinde satış yapan illere bakarsak 13 il var ve bunlar da pazarın yüzde 70'ini oluşturuyor. Bayi ağımızı bu doğrultuda kuracağız.”