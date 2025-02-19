“2. el pazarın %70’inde bayi ağı kuracağız”

Hayati ARIGAN

Pazarın yüzde 70’ini kapsayan bölgelere bayilik ve­receklerini belirten Sinan Öz­kök, ilkelerinin güven ve şeffaf­lık olduğunu söyledi.

İkinci elde fiyatlar biraz daha oturdu

Otoplus çatı şirketi altında Otonet firmasının 2025’te atı­lım yapacağını belirten Özkök, ikinci el araç piyasasını da de­ğerlendirdi. Sıfır araç pazarın­daki gidişatın ikinci eli çok et­kilediğini belirten Özkök, “Fi­yatlar artık bir stabilize olma durumunda. Yani oynaklığını kaybetti. Geçen sene o gördüğü­müz biraz iniş çıkışlı süreç, şu anda biraz daha oturdu” dedi. İkinci el sektörünün otomotiv değer zinciri içinde çok önemli bir halka olduğunu söyleyen Öz­kök, “Sıfırın ilerleyebilmesi için ikinci ele ihtiyaç var. İkinci elin kurumsallaşma ihtiyacı olan bir sektör olduğunu düşünüyor, Otoplus markamızla farklılık yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

Otonet’in 8 bin 500 kurumsal üyesi var

Otonet markasının da 2013’te kurulduğunu dile getiren Öz­kök, “Otonet tamamen kurum­sal kanalda çalışan bir marka. Online ihale platformunda bir­çok marka var, ama bunun öncü markası Otonet. 8 bin 500'den fazla kurumsal üyemiz var” di­ye konuştu. Otonet ve Otoplus’ı aynı çatı altında topladıklarını belirten Özkök, “İkinci el tica­retini hem kurumsal hem pera­kende müşteriler ile hem online hem de bayi kanallarında faa­liyet göstermek üzere bu şekil­de yol alabiliyoruz. Önemli olan güven unsuru. Tamamen şeffaf, güvene dayalı o markanın arka­sında kurumsal bir yapının ol­duğunu göstererek hareket edi­yoruz” dedi.

Otoplus’ta araç alım satımını birkaç dakikada yapabileceği­nizi belirten Özkök, “Aracınıza, üç aşamada fiyat alabiliyorsu­nuz. Araç bilgisi ve varsa hasar bilgisi girip, sistem online bir fi­yat veriyor. Eğer bu fiyat sizin beklentilerinizle olan bir fiyat­sa daha sonrasında sizi eksper­tize çağırıyoruz. Ücretsiz eks­pertizin ardından satış işlemi tamamlanıyor” dedi.

6 ay garanti ve cayma süresi

Sattıkları araçlara garanti verdiklerini belirten Özkök, “8 yaş ve 160 bin km altındaki araç­lar için 12 ay 20 bin km’ye kadar garanti veriyoruz. Cayma hak­kı ise 20 gün ve 500 km ve bizim sattığımız koşullarda iade edil­mesi gerekiyor” dedi.

İstanbul satışta birinci sırada

İkinci elden aldıkları araçları Otoplus markaları ile perakende kanalında ve dört ayrı bölgedeki mağazalarında sattıklarını belirten Otoplus yönetici ortağı Sinan Özkök, şunları söyledi:

“Türkiye ikinci el otomobil pazarı hafif ticari hariç 7 milyon 100 bin ile kapattı. Bir önceki seneye göre yüzde 2'lik büyüme gerçekleştirmiş. İstanbul yüzde 25 ile satışta birinci sırada. İkinci el ticaretinin 4'te biri İstanbul'da dönüyor. 1.8 milyon satış var. 1.2 milyon sıfır pazarından bahsediyorum. 100 binin üzerinde satış yapan illere bakarsak 13 il var ve bunlar da pazarın yüzde 70'ini oluşturuyor. Bayi ağımızı bu doğrultuda kuracağız.”