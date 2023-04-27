2. el taşıt pazarında satışlar yüzde 50 arttı

İkinci el taşıt sektörü, geçen yılki düşük performansın ardından, bu yıl ilk çeyrekte canlı bir dönem yaşadı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ilk çeyrek rakamlarını değerlendirerek, ikinci el taşıt satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,5 oranında arttığını belirtti.

Aydın Erkoç, “Geçen yıl özellikle ikinci yarıdan itibaren daralma eğilimine giren, kasım ayına kadar olan dönemde düşüşler yaşayan, aralık ayında canlanmakla birlikte yılı yüzde 8,5’lik bir artışla kapayan ikinci el taşıt pazarında bu yıl ocak-mart döneminde ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50’ye yakın arttı.

Bu artış, büyük oranda ocak ayındaki canlılıktan kaynaklandı. İkinci el pazarda ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 97,2 artışla 921 bin 387 adet olan satışlar, 11 ilde büyük kayba yol açan ve tüm ülkeyi derinden etkileyen depremlerin yaşandığı şubat ayında ise yüzde 23,4’lük bir artışla 704 bin 954 adete gerilemişti. Ramazan’ın başladığı mart ayında ise satışlar yüzde 39,9’luk bir artışla 1 milyon sınırını aşarak 1 milyon 66 bin 442 adet düzeyinde gerçekleşti” değerlendirmelerinde bulundu.

Böylece ocak-mart dönemi itibarıyla toplam ikinci el taşıt satışları, geçen yılın eş dönemine göre yüzde 49,5 oranında 891 bin 717 adetlik bir artışla 2 milyon 692 bin 783 adede ulaştı. Bu sayıların henüz bayram canlılığının başlamadığı dönemi kapsadığı dikkate alındığında, açıklanacak nisan ayı verilerinin, daha yüksek oranlı bir büyümeye işaret etmesi bekleniyor.

Erkoç, taşıt piyasasının temel ürünü olan otomobillerin satışındaki artışın ise genel artışın çok üzerinde olduğuna dikkat çekerek, “İlk çeyrekte ikinci el pazarda el değiştiren taşıtların en büyük bölümünü, 1 milyon 878 bin 280 adetle otomobiller oluşturdu. Otomobil satışları geçen yılın eş dönemine göre yüzde 59,4 oranında artış gösterdi.

İlk çeyrekler itibarıyla kamyonet satışları da yüzde 45,4’le yüksek oranlı bir artış gösterirken otobüslerde yüzde 8,8, kamyonlarda yüzde 10,5, minibüslerde yüzde 17,1 ile düşük kalan artışlar, toplamdaki artış oranını aşağı çekti. Öte yandan traktör satışlarındaki artış yüzde 9,5’te kaldı” dedi.

Araç bulunurluk sorununun hala devam ettiğine dikkat çeken Erkoç, “Pandemiden itibaren süregelen arz sıkıntısı ne yazık ki bugün de devam ediyor. Geçen seneye göre arz artmış olsa da talep ondan daha fazla artmış durumda… Otomobilin yatırım aracı olarak görülmesi de talebi arttıran en önemli sebeplerden biri. Bu denge sağlanmadığı sürece fiyatlar artmaya devam edecektir” açıklamalarında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ticari araçlar yenilenirken ÖTV ödenmemesi kararının da piyasayı canlandıracağını belirten Erkoç, “Bu kararla ticari olarak çalışan araçlar yenilenir, piyasada canlanma yaşanır. Ancak bu durum fiyat artışlarının önüne geçemeyecektir. Bu sebeple ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın uygun buldukları araçları satın almalarını tavsiye ediyoruz” dedi.