2 milyar dolar ihracata sahip yatak sektörü, IBIA EXPO’da bir araya geliyor

Birleşik Fuar Yapım AŞ (BİFAŞ) tarafından düzenlenen Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı - IBIA EXPO, yatak endüstrisini tek çatı altında toplamaya hazırlanıyor. Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) işbirliğiyle gerçekleştirilen fuar, 6-9 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak.

Yatak sektöründen 83 üye firması bulunan ve sektörün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği, fuarın da katkısıyla geçen yıl 2 milyar dolar olan yatak sektörü ihracatını 2023'te 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

IBIA EXPO’da makine, kumaş, yay, sünger, iplik, kimya, elyaf ve diğer yardımcı ürünler gibi yaklaşık 10 alt kategoriden üreticiler yurt içi ve dışı ziyaretçilerle buluşacak.

Türkiye yatak sektörü, globalde 14’üncü sırada

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, “Türkiye’de sayıca çok fazla miktarda yan sanayi ve teknoloji firması yok, ama yaklaşık 160 firmayla ihracat rakamlarında önemli bir yer teşkil ediyor. Ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan sektörümüzü yurtiçi-yurtdışı her platformda derneğimiz çatısı altında temsil edeceğiz. Sektörümüz, potansiyeli yüksek hedeflerle ilerliyor. Şu an sayısı 160’ın üzerinde olan firmalar, global pazara açılmaya hazır.” şeklinde konuştu.

Sektörün ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Güler, sektörün pazar büyüklüğü noktasında parlak bir tabloya sahip olduğunu vurguladı. Sektörün 3 milyar dolarlık bir üretime sahip olduğuna dikkat çeken Güler, “İhracatı ise 2 milyar dolar civarında ve 25 bin kişilik bir istihdama sahip. Yakın gelecekte bu konuda önde olan ilk 3 ülke arasına girebileceğimizi düşünüyorum. Dünya genelinde 31 milyar dolarlık ihracat hacmi olan yatak üretiminin içerisinde de Türkiye 14’üncü sırada yer alıyor.” dedi.

70 ülkeden ziyaretçilere ev sahipliği yapacak

IBIA EXPO’nun organiztörü BİFAŞ’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural ise, IBIA EXPO’nun 15 bin metrekare net kapalı alanda 6-9 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşeceğini bildirdi. Fuarda, Türkiye’den ve yaklaşık 70 ülkeden 20 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini söyleyen Vural, “200'ün üzerinde sektöründe lider firma ve üreticinin katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi’nde IBIA EXPO ismiyle ilk defa kapılarımızı açacağız. Fuarda alıcı ülkelerden binlerce ziyaretçi, iş insanları, özel alıcılar, yatırımcılar ve önde gelen üretici markaları ağırlamanın yanı sıra B2B toplantılarıyla da iş ağı geliştirilmesi için hazırlıklarımıza başladık.” diye konuştu.