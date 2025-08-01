20 dönüm araziye 10 milyon dolarlık yatırım yapacak 

Recep ŞENYURT

Yenilenebilir enerji sistemlerinden oto­masyon hizmetleri­ne, elektronik yapı teknoloji­lerinden haberleşmeye kadar geniş bir alanda profesyonel hizmetler sunan Çatalbaş Elektrik Enerji, güneş enerjisi santrali (GES) kurulumunda­ki uzmanlığını, “depolomalı” sistemlere yönelik yeni yatı­rımla birleştirerek büyümeye devam ediyor.

Çatalbaş Elektrik Enerji Yö­netim Kurulu Başkanı Meh­met Çatalbaş, geçen yıl zorluk­lara rağmen hedeflerini karar­lılıkla hayata geçirdiklerini, sağlamlaştırılmış yönetim ve organizasyon yapılarıyla 2025 yılında da hedeflerine yaklaş­tıklarını kaydetti. Yatırımcı­ların ekonomik koşullardan kaynaklı başka alanlara yönel­diklerini anımsatan Çatalbaş, bu temkinli yatırım ortamın­da şirket olarak cazip projeler geliştirmeye odaklandıkları­nı, halihazırda 150 megavatın üzerinde devam eden proje­leriyle sahada güçlü bir varlık gösterdiklerini, GES sözleş­mesi olarak ise yılı 300 MW ile kapatmayı hedeflediklerini ifade etti.

2026 yılında yatırım devreye girecek

Enerji sektörünün hızla de­polamalı sistemlere yönel­diğini söyleyen Mehmet Ça­talbaş, bu dönüşümün hem mevcut santraller hem de ye­ni projeler için kritik önem­de olduğunu vurguladı. Özel­likle 13.3 centlik lisansa sahip santrallerin saatlik mahsup­laşmaya geçmesiyle, öğlen saatlerinde şebekeye verilen elektriğin ekonomik anlam­da değer kaybettiğine dikkat çeken Çatalbaş, bu nedenle batarya sistemlerine yatırım yapmanın artık zorunlu hale geldiğini söyledi.

Bu dönüşüm doğrultusun­da Adana Hacı Sabancı Or­ganize Sanayi Bölgesi’nde 20 dönümlük bir alanda yeni üretim tesisi kurma çalışma­larına başladıklarını belirten Çatalbaş, “2026 içinde bu ya­tırımımızı devreye almış ola­cağız. Arazi, ekipman ve işlet­me sermayesi dahil toplamda 10 milyon doların üzerinde bir yatırımı hayata geçirmiş ola­cağız” dedi.

“Evsel çözümlere odaklandık”

Batarya üretimi konusun­da yurt içi ve Avrupa pazarı­nı önceliklendirdiklerini be­lirten Çatalbaş, “Globalde pi­le ulaşmak kolay ama asıl farkı mühendislik ve işçilik kalite­si yaratıyor. ‘Made in China’ dışında bir alternatif sunma hedefimiz var. Yerli üretimle, doğru mühendislik ve yüksek kaliteyle bu pazarda yer almak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Enerji teknolojilerinde yerli­lik oranını artırmanın stratejik önem taşıdığına dikkat çeken Mehmet Çatalbaş, firma ola­rak bu doğrultuda yatırımları­nı sürdüreceklerini kaydetti.

Çatalbaş Elektrik Enerji’nin depolamada evsel çözümlere odaklandığını, mevcut fabri­kada üretime başladığını ve hâlihazırda yaklaşık 30 evsel depolama projesi için anlaşma imzaladığını açıklayan Meh­met Çatalbaş, şunları kaydetti: “İlk etapta 3,5 ve 10 kW’lık ev­sel çözümler üzerine odaklan­dık. Süreci 100-125 kW sevi­yesindeki endüstriyel sistem­lerle devam ettireceğiz. Yeni fabrikamızın devreye girme­siyle birlikte megavat bazlı depolama sistemlerinin üre­timi hedefliyoruz. Bunun için dünyanın önde gelen firmala­rı ile görüşmeler yürütüyoruz. Bu süreçte distribütörlükten yerli üretime ve hatta ortak ya­tırımlara kadar uzanan bir iş modeli ile hareket etmek isti­yoruz. Yaklaşık 7-8 ay içinde bu yapı netleşecek. Hedefimiz ihracat odaklı büyümek.”

“Depolama olmadan yeni kapasite sıkıntı yaratır”

Mehmet Çatalbaş, mevcut enflasyonist ortamda yüksek faiz politikalarının yatırım­lar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirterek, ‘‘Para­nın olmadığı yerde kriz var­dır” dedi. Sanayicilerin bü­yük kısmının öz sermaye ye­rine dönen çarklarla ticaret yaptığını vurgulayan Çatal­baş, bu noktada bankaların sağladığı finansal desteğin önemli rol oynadığını ifade etti. Ancak yüksek faizlerin bu çarkları aksatmaya başla­dığını, faizlerin düşmesiyle birlikte sanayi yatırımlarına geri dönüşün başlayacağını öngördüklerini söyledi.

Enerji sektörünün geleceği açısından depolamalı sistem­lerin önemine dikkat çeken Çatalbaş, “Ülkemiz için depo­lama olmadan yeni kapasite eklemek sektörde çok büyük sıkıntı yaratır” uyarısında bu­lundu. Özellikle öğle saatlerin­de güneş enerjisi üretiminin çok yüksek seviyelere ulaştığı­nı, ancak bu saatlerde talebin yüzde 50’sinin güneşten karşı­lanamayacağını ve şebeke yü­künün dengelenemeyeceğini kaydeden Çatalbaş, İspanya örneğine atıfta bulunarak ani giriş-çıkışların sistemde so­runlara yol açtığını ifade etti.

Türkiye’nin öğle saatlerinde­ki üretim fazlasını depolaya­rak şebekeyi rahatlatması ge­rektiğini vurgulayan Çatalbaş, “Elektrik fazla üretildiğinde ve tüketim az olduğunda fiyat­lar düşüyor, hatta sıfıra yakla­şıyor. Bu nedenle fazla elekt­riğin depolanıp ihtiyaç du­yulduğunda yüksek fiyattan satılması şart. Mevcut durum­da 13.3 cent’ten elektrik satan eski santrallerin alım garanti­si 2029’da sona erecek. Dönü­şüme uyum sağlanamaz ise bu santraller verimsiz yatırım­lar haline gelebilir. Bu neden­le yeni kurulacak ya da mevcut santraller fark etmeksizin tüm santrallere depolamalı çözüm­ler eklenmesi büyük önem arz ediyor” diye konuştu.

Ruhsat tarafında sıkıntı yaşanıyor

Çatalbaş, 2025 yılı için söz­leşme bazında 300 MW’nın üzerine çıkma hedefi koymala­rına rağmen, iş bitirme nokta­sında bunu yakalayabilmekten endişe duyduklarını, bunun da ana nedeninin imar ve ÇED sü­reçleri olduğunu aktardı. Ba­kanlığının “süper izin” getirme söylemine rağmen, ÇED mev­zuatında bir hızlanma görülse de, ruhsat tarafında somut bir hızlanma olmadığını ifade etti. Çatalbaş, Türkiye’de bir güneş enerji santralinin çağrı mektu­bu aldıktan sonra 7-8 aydan ön­ce ruhsat sürecini tamamlaya­madığını, bu durumun hızlan­ması gerektiğini dile getirdi.

“Anahtar teslim çözümler sunuyoruz”

Yatırımcıların kullandıkları enerjiyi sıfırlamak veya enerji alanında yatırım yapmak istediğini ifade eden Mehmet Çatalbaş, “Çatalbaş Elektrik olarak bu alanlarda anahtar teslim çözümler sunuyoruz. Arazi bulma, yasal mevzuat takibi, kurulum ve devreye alma gibi süreçleri kapsayan paket çözümlerimiz var. Ayrıca, depolamalı santral ön lisans ve lisans süreçlerinde danışmanlık ve anahtar teslim hizmetler üretiyoruz” diye konuştu.

Uzmanlıkları olmayan hiçbir işe girmeme prensibiyle hareket ettiklerini belirten Çatalbaş, mevcut bir bakım şirketleri olduğunu ve kurdukları santrallerin bakımlarını profesyonelce yürüttüklerini söyledi. Ayrıca bir pano firmalarının da bulunduğunu ve kendilerine ek olarak sektördeki diğer firmalara ve tüm sanayicilere elektrik pano imalatı hizmeti sunduklarını açıkladı. Depolama alanına adım atılmasıyla birlikte güneş enerjisi ve pano işlerinin birbirini desteklediğini ve kurmak istedikleri ekosistemde birbirini tamamlayan üretim ve hizmet alanlarında olduklarını, amaçlarının sürdürülebilir bir ana şirket politikası yaratmak olduğunu sözlerine ekledi.