20 milyon kasko teklifinden 8,5 milyonu poliçeleşiyor

Bugün sektörde yılda yak­laşık 20 milyon kasko tek­lifi verildiğini, bu teklifle­rin yalnızca 8,5 milyonunun po­liçeye dönüştüğünü kaydeden Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkan Yardım­cısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, bu tablo­nun önemli bir gerçe­ği gösterdiğini söyledi.

Yaşar, “Kasko sigorta­sında tekliften poliçeye dönüşüm oranı, potan­siyelin oldukça altında. Peki neden? Öncelikle çokça dile getirilenin aksine, bu­gün kasko fiyatlarının yüksek ol­duğu yönündeki algı artık geçer­liliğini yitirmiş durumda. Aksine, rekabetin etkisiyle kasko primle­ri bu dönem maliyetlerin 10 pu­an altında artışla seyrediyor. An­cak bu avantaj sahada yeterince karşılık bulamıyor. Teklif alınıyor ama poliçeye dönüşmüyor. İnter­nette ve çağrı merkezlerinde alı­nan milyonlarca teklif, çoğu za­man gerçek satın alma niyeti taşı­mıyor” dedi.

“Kasko, ertelenebilir bir harcama olarak görünüyor”

“Bir diğer önemli so­run, müşterilerin te­minat içeriklerini tam olarak anlayamaması” diyen Yaşar, şöyle ko­nuştu: “Ucuz bir kasko ile daha kapsamlı bir ürün arasında ne fark olduğunu açıkça anlatamazsak, müşteri ka­rarsız kalıyor ve poliçeden vazge­çiyor. Ayrıca, aynı müşteri birden fazla acenteden teklif alıyor. Sade­ce biri poliçeye dönüşüyor, diğer teklifler boşa düşüyor. Bu da oran­ları aşağı çekiyor. Trafik sigorta­sı zorunlu olduğu için yapılırken, kasko hâlâ ertelenebilir bir harca­ma olarak görülüyor. Bu zihniyet de dönüşümü sınırlıyor.”

“Trafikteki araçların yaş ortalaması 14,3”

Yaşar, Türkiye’de trafiğe kayıtlı araçların yaş ortalamalarının çok yüksek olduğuna dikkati çekerek, “Bir diğer yapısal sorun araç par­kımızın durumu. Bugün Türki­ye’de trafiğe kayıtlı araçların or­talama yaşı 14,3 yıl, kamyonların 18 yıl, otobüslerin 16, otomobil­lerin ise 14,2 yıl. Hatta araçların %26’sı 21 yaş ve üzeri. Bu yaş gru­bu, sigorta şirketleri açısından daha riskli olarak değerlendiriliyor.

Do­layısıyla bazı şirketler yaş­lı araçlara ya teklif vermiyor ya da çok yüksek primlerle fiyatlıyor. Bu da doğal olarak kasko yaptır­mak isteyen kullanıcının karşı­sına caydırıcı bir tablo çıkarıyor. Yani kasko poliçe sayısının trafik sigortasına göre düşük olmasının bir diğer nedeni, sektördeki risk yaklaşımıdır. Bu noktada, daha dengeli, yaş bazlı esnek fiyatlama modelleri geliştirilmesi gerekti­ğini düşünüyorum” diye konuştu.

‘Dar kasko’ yeniden gündemde

Uzun süredir sektörde yer alan ‘Dar Kasko’ ürününün, bugüne dek hak ettiği karşılığı tam anlamıyla bulamadığını kaydeden Yaşar, “Ancak bugün, galericiler ve ikinci el oto satıcıları gibi yeni kullanıcı gruplarının oluşmasıyla birlikte, dar kasko yeniden güçlü bir alternatif haline geliyor. Bu gruplar, ellerindeki araçları satışa sunmadan önce kısa süreli güvence altına almak istiyor. Ancak klasik kasko ürünleri, bu kısa vadeli ihtiyaca yanıt vermekte zorlanıyor. İşte bu noktada dar kasko devreye giriyor” ifadelerini kullandı.

Yapay zekâ destekli sigorta okuryazarlığı

Sektör adına sevindirici bir haber veren Ahmet Yaşar, “Türkiye Sigorta Birliği, sigorta okuryazarlığını artırmak ve sigortalı adaylarının bilinçli kararlar verebilmesini sağlamak amacıyla yapay zekâ destekli bir chatbot uygulaması üzerinde çalışıyor. Bu sistem, tüketicilere sigorta kavramları, teminat içerikleri ve poliçelere dair genel bilgilendirme sağlarken ticari yönlendirme yapmadan, kullanıcıyı doğru bilgiyle buluşturarak sektöre duyulan güveni artırmayı hedefliyor. Bu sayede hem doğru bilgiye kolayca ulaşılacak hem de karar verme süreçleri desteklenecek” dedi.