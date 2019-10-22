2019 Kartepe Zirvesi için geri sayım

22 Ekim 2019

Sabiha TOPRAK - Kocaeli

25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında yurtiçi ve yurtdışı pek çok akademisyen, siyasetçi ve iş insanının katılımıyla gerçekleştirilecek zirve öncesi Sekapark Maide Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, zirvenin kısa zamanda dünyada sayılı zirveler arasına girdiğini vurgulayarak şunları söyledi: “180’i aşkın konuşmacının görüş ve düşüncelerini paylaşacağı zirveye; Türkiye ve yurtdışından 47 farklı üniversiteden 67 profesör, 17 Doçent, 14 Dr. öğretim üyesi olmak üzere 98 bilim insanı katılacak. BM, UNICEF, UNESCO, UNDP, TASCA gibi uluslararası kurumların yanı sıra 12 farklı STK’nın temsil edileceği organizasyonda; 15 panel-konferans, 13 akademik oturum, 4 vaka kritik, 2 forum ile şehir ekonomisi, iş ve istihdam konulu 1 çalıştayımız olacak. Yurtiçi ve yurtdışından katılımcılarımız şehircilik ve geleceğin şehirleri hakkındaki görüş, tespit ve önerilerini Kartepe Zirvesi'nden dünya ile paylaşacaklar. Zirve sonunda çalıştayımızın raporunu ve akademik oturumların tebliğlerini kitaplaştıracağız. Kartepe Zirvesi 2019 Deklerasyonu ile Kocaeli'nden dünya kamuoyuna sesimizi duyuracağız. Kısa sürede markalaşan böyle bir zirveye imza atmaktan dolayı mutluyuz. Paydaşlarımıza, hocalarımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

Onur Kurulu Başkanı Emine Erdoğan

Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya çapında önemli konuşmacıları ağırlamaya hazırlandıklarını belirten Büyükakın sözlerine şöyle devam etti: “Bu yıl Onur Kurulu Başkanımız, Sayın Emine Erdoğan hanımefendi.. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşma yapacak onur kurulu üyelerimiz arasında bulunuyor. Her sene olduğu gibi bu sene de BM Türkiye Mukim Temsilcisi Alvaro Rodrigez’in de aralarında bulunduğu BM başta olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlardan çok sayıda konuşmacımız ve katılımcımız olacak. Üç gün sürecek zirve kapsamında; barınma, ulaşım, istihdam, çevre, temizlik, sosyal hizmetler, kültür-sanat, sağlık, spor, şehir suçları, iklim, afet, güvenlik gibi şehir hayatında yaşam kalitesini doğrudan belirleyen alanlarla ilgili sorunları, bilim insanları ve uzmanlarla ele alacağız ve mutlu şehre ulaşmak için yapılması gerekenleri değerlendireceğiz. 27 Ekim 2019 akşamı bitecek zirveyi takibeden günlerde oturumlar ve konuşmalardan çıkan ortak akıl "Zirve Bildirgesi" olarak ulusal ve uluslararası kamuoyuna ilan edeceğiz.

Mutlu şehre giden yollar aranacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, üç gün sürecek zirveyle ilgili

şehircilik ve geleceğin şehirleriyle ilgili sorunların disiplinler arası bir yaklaşımla masaya yatırılacağını ifade ederek sözlerine şunları ekledi: “Kartepe Zirvesi’nde amacımız yaşam kalitesi yüksek mutlu şehirlere yollar açmak. Şehirlerimizin mutlu olması için gerekenleri tartışacağız, teknolojinin şehirlerimize nasıl akıl katacağını inceleyeceğiz. Çevremizle ahdimizi yenilemenin yollarını arayacağız. Ulusal ve uluslararası arenada söz sahibi çok sayıda bilim insanının katılımıyla her bireye, toplumun her kesimine ulaşması gereken hizmet ve faaliyetleri değerlendireceğiz. ”

Zirvede konuşma yapacak bazı isimler



Kültür Kenti Vakfı Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Futurist Cem KINAY, İKSV GENEL MÜDÜRÜ Görgün Taner, GELARD Derneği Başkanı Prof. Dr. Haluk Pamir, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, TASCA Başkanı Dr. Muhammed Adil ve Tarihçi-Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı D. Mehmet Doğan da zirveye katılacak isimler arasında bulunuyor. Kocaeli’nin kış turizminde gözde merkezi Kartepe’de gerçekleştirilecek zirvenin paydaşları arasında, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Şehir Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Marmara Belediyeler Birliği bulunuyor.